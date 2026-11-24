Los principales mercados financieros internacionales registraron una jornada dispar este martes 24 de noviembre. Las bolsas asiáticas cerraron con fuertes subas, encabezadas por Taiwán, Corea del Sur y Japón, mientras que los principales índices europeos mostraban movimientos acotados después de las ganancias registradas en la rueda anterior.

El comportamiento de los mercados estuvo condicionado por la recuperación de Wall Street, que el lunes registró uno de sus mayores avances recientes, impulsado por el repunte de las acciones tecnológicas y, especialmente, de Nvidia. Sin embargo, el entusiasmo por el sector de inteligencia artificial perdió intensidad durante la jornada europea, en medio de nuevas dudas sobre las valuaciones de las compañías y las perspectivas de crecimiento.

La evolución de las acciones tecnológicas volvió a ocupar el centro de la atención de los inversores, que también siguen de cerca las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, los datos de inflación y las restricciones comerciales sobre la industria de semiconductores.

Cómo cerraron las principales bolsas de Asia

Los mercados asiáticos tuvieron una jornada mayormente positiva. El índice Taiex de Taiwán avanzó alrededor de 9%, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó más de 6% y el Nikkei 225 de Japón subió cerca de 4%.

Entre las principales cotizaciones del cierre se destacaron:

Taiwán (Taiex): subió aproximadamente 9,05%

Corea del Sur (Kospi): avanzó 6,32%

Japón (Nikkei 225): ganó 3,91%

Australia (S&P/ASX 200): registró una mejora de 1,56%

China (Shanghai Composite): avanzó 0,41%

Hong Kong (Hang Seng): retrocedió 0,94%

La recuperación estuvo liderada por las empresas vinculadas con la fabricación de semiconductores y el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. En Corea del Sur, compañías como Samsung Electronics y SK Hynix se beneficiaron del renovado interés por el sector tecnológico.

En Taiwán, donde se encuentra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uno de los principales fabricantes de chips del mundo, el avance del mercado reflejó la recuperación de las expectativas sobre la demanda de componentes utilizados en centros de datos y sistemas de inteligencia artificial.

La excepción fue Hong Kong. El índice Hang Seng terminó en terreno negativo y acumuló nuevas señales de debilidad, en un contexto de preocupación por las perspectivas de la economía china y las restricciones estadounidenses a las exportaciones de tecnología avanzada.

Qué impulsó la recuperación de las acciones tecnológicas

El principal factor detrás de la recuperación fue el repunte de Nvidia en Wall Street. Sus acciones avanzaron alrededor de 31,5% durante el lunes, después de que Jensen Huang regresara a la conducción ejecutiva de la compañía.

La decisión se produjo luego de una investigación interna vinculada con cuestiones de seguridad nacional y posibles desvíos de chips sujetos a restricciones comerciales hacia China. El presidente estadounidense Donald Trump intervino en el proceso y sostuvo que su administración no había encontrado un problema de seguridad que justificara la salida de Huang.

El regreso del ejecutivo modificó las expectativas de los inversores sobre la continuidad de los planes de Nvidia y reactivó las compras de acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

El movimiento también alcanzó a otras compañías tecnológicas estadounidenses. El lunes, el Nasdaq subió 6,51%, el S&P 500 avanzó 4,73% y el Dow Jones ganó 3,01%.

Sin embargo, el rebote se produjo después de una semana de fuertes pérdidas. Las dudas sobre el ritmo de inversión en inteligencia artificial, los elevados valores de mercado de las compañías tecnológicas y la posibilidad de que los ingresos futuros no acompañen el volumen de desembolsos habían provocado ventas generalizadas.

Por eso, la recuperación de este martes en Asia no implica necesariamente que hayan desaparecido los factores que generaron la volatilidad de las últimas ruedas.

Qué pasa con las bolsas de Europa este martes

En Europa, los principales índices comenzaron la jornada con variaciones moderadas, luego de que el lunes el repunte tecnológico impulsara al mercado regional a registrar su mayor avance diario en aproximadamente seis meses.

El índice paneuropeo Stoxx 600 llegó a subir alrededor de 0,1% durante las primeras operaciones, pero posteriormente perdió impulso y pasó a mostrar una variación negativa cercana al 0,1%.

Entre los movimientos de los principales mercados se destacaban:

Reino Unido (FTSE 100): operaba con una suba cercana al 0,1%

Alemania (DAX): registraba una baja de aproximadamente 0,2%

Francia (CAC 40): avanzaba alrededor de 0,4%

Euro Stoxx 50: mostraba una variación negativa cercana al 0,1%

España (IBEX 35): retrocedía aproximadamente 0,2%

Italia (FTSE MIB): perdía cerca de 0,1%

Las cotizaciones corresponden a registros intradiarios de la mañana europea y pueden variar durante el resto de la rueda.

El comportamiento estuvo relacionado con una toma de ganancias después del avance del lunes. Las acciones tecnológicas europeas habían subido más de 4% durante esa sesión, impulsadas por la recuperación de Nvidia y el renovado interés por las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

Entre las empresas que habían encabezado las subas se destacó ASML, fabricante neerlandesa de equipos para la producción de semiconductores. En la jornada del martes, el sector tecnológico europeo perdió parte de ese impulso.

En paralelo, las acciones de Sanofi avanzaban después de que la farmacéutica francesa anunciara un acuerdo para adquirir la compañía estadounidense Insmed por aproximadamente u$s41.000 millones.

Los próximos datos de Estados Unidos, en la agenda de los mercados

Además de la evolución de las compañías tecnológicas, los inversores siguen atentos a las señales sobre la política monetaria estadounidense.

Uno de los próximos datos relevantes será el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), previsto para el miércoles 25 de noviembre. Se trata de uno de los indicadores de inflación que utiliza la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios y definir sus decisiones sobre las tasas de interés.

Las expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed influyen directamente en las valuaciones de las acciones, especialmente en las compañías tecnológicas, cuyo crecimiento esperado suele depender en mayor medida de las condiciones de financiamiento.

También permanece bajo seguimiento la evolución de las restricciones comerciales entre Estados Unidos y China, particularmente las relacionadas con la exportación de chips avanzados y equipamiento para la industria de semiconductores.