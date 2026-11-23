La compañía experimentó un repunte extraordinario en su valor de mercado impulsando a firmas del sector tras jornadas consecutivas a la baja

Las acciones de Nvidia registraron este lunes una fuerte recuperación en Wall Street, con una suba que llegó a superar el 30% durante la rueda, luego de una de las peores semanas para el sector de semiconductores desde 2001. El repunte se produjo después de que el directorio de la compañía confirmara el regreso de su fundador, Jensen Huang, como presidente y CEO.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, los papeles de Nvidia ya avanzaban alrededor de 27%. La reacción se profundizó durante la jornada, cuando llegaron a subir cerca de 31%, en una señal de recuperación después de siete ruedas consecutivas de pérdidas.

La decisión de reincorporar a Huang se conoció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara públicamente a la junta directiva que le diera una segunda oportunidad al empresario. El directorio confirmó posteriormente que había votado por unanimidad su restitución inmediata.

El movimiento permitió que Nvidia recuperara una parte de la capitalización bursátil que había perdido durante el derrumbe de noviembre. Según estimaciones difundidas durante la jornada, el avance llegó a representar unos u$s938.000 millones adicionales en valor de mercado.

Cómo el rebote de Nvidia sacudió al Nasdaq y al resto del mercado

La recuperación de Nvidia impulsó al conjunto del mercado tecnológico estadounidense. El Nasdaq avanzó 6,5% durante la rueda del lunes, mientras que el S&P 500 subió 4,5% y el Dow Jones ganó 1.117 puntos.

El rebote permitió recuperar una parte de las pérdidas acumuladas durante la semana anterior, cuando las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas provocaron ventas generalizadas.

El viernes 20 de noviembre, el Nasdaq Composite había caído 5,28%, mientras que el índice de semiconductores PHLX Semiconductor retrocedió 10,7% en una sola jornada y acumuló una baja semanal de 17,1%. Fue su peor desempeño semanal desde septiembre de 2001.

La liquidación también había afectado a Nvidia, que perdió alrededor de 23% en la semana y cerró el viernes a u$s125,53. Ese valor representaba un retroceso de aproximadamente 47,5% frente a su máximo histórico de u$s239,24, alcanzado el 6 de octubre.

De esta manera, la compañía llegó a perder cerca de u$s1 billón de capitalización bursátil durante la semana de mayores ventas y unos u$s2,6 billones desde su máximo, según estimaciones de mercado.

Qué pasó con las acciones de AMD, Broadcom y otros fabricantes de chips

El rebote no se limitó a Nvidia. Otras compañías vinculadas con la fabricación de semiconductores y el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial también registraron subas.

Las acciones de AMD y Broadcom avanzaron alrededor de 4% en las operaciones previas a la apertura, después de haber sufrido pérdidas de dos dígitos durante la semana anterior.

Micron Technology subió cerca de 5%

SK Hynix avanzó 9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), fabricante de chips utilizados por Nvidia, registró una mejora cercana al 6%

ASML, proveedor de equipos para la fabricación de semiconductores, también avanzó alrededor de 6%

Arm Holdings, por su parte, reaccionó favorablemente al anuncio de que su CEO, René Haas, renovó su contrato hasta 2033. El ejecutivo había sido mencionado entre los posibles candidatos para suceder a Huang cuando se conoció su renuncia.

El movimiento reflejó una recuperación generalizada de las acciones tecnológicas, aunque los avances iniciales no alcanzaron para compensar todas las pérdidas acumuladas durante noviembre.

Por qué se desplomaron las acciones de Nvidia

La recuperación llegó después de un período de fuertes ventas que excedió la controversia por la salida de Huang. Los inversores comenzaron a cuestionar si las enormes inversiones que realizan las grandes tecnológicas en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial podrán generar beneficios suficientes para justificar los desembolsos.

La preocupación se extendió a las valuaciones de las compañías del sector y a la posibilidad de que el ritmo de crecimiento del gasto en inteligencia artificial se desacelere.

Otro factor de presión fue el debut bursátil de Anthropic. Aunque la empresa desarrolladora de inteligencia artificial había generado expectativas por su salida al mercado, sus acciones terminaron cayendo cerca de 9% el viernes, sin conseguir revertir el pesimismo que afectaba a las tecnológicas.

A ese escenario se sumaron las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el encarecimiento del financiamiento y la incertidumbre sobre las restricciones comerciales a la exportación de chips avanzados hacia China.

En el caso de Nvidia, también pesó la inestabilidad en su conducción ejecutiva y las investigaciones sobre los vínculos de Alice Huang, la empresaria relacionada sentimentalmente con Jensen Huang, con personas sospechadas de trabajar para la inteligencia china.

El regreso de Jensen Huang y la reacción de los inversores

Huang había renunciado el 12 de noviembre, en medio de informaciones sobre relaciones extramatrimoniales y las sospechas que involucran a Alice Huang. La empresaria mantuvo contactos con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado chino, según informes de inteligencia estadounidenses citados por The New York Times.

Nvidia informó que su directorio evaluó la situación y decidió restituir al empresario después de recibir información de funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense. La compañía aseguró que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso", expresó Huang tras conocerse la decisión.

La junta directiva, encabezada por Harvey Jones, sostuvo que el fundador es la persona adecuada para conducir la empresa.

La recuperación bursátil mostró la importancia que los inversores asignan a la continuidad de Huang, aunque no despejó las dudas sobre las perspectivas del negocio de inteligencia artificial ni las investigaciones vinculadas con las operaciones comerciales de la compañía.

Por eso, el rebote de este lunes deberá medirse frente a la magnitud de las pérdidas acumuladas durante noviembre y a la evolución de los resultados de las grandes empresas tecnológicas, que siguen siendo determinantes para las expectativas sobre el sector.