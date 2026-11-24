El fondo prevé respaldar entre 20 y 30 firmas en etapas iniciales y reservar capital para futuras rondas, con Brasil y México como mercados centrales

El financiamiento para emprendimientos tecnológicos en América Latina todavía atraviesa una etapa de retracción. Hasta septiembre, apenas se habían concretado 14 fondos de capital de riesgo en la región, muy por debajo de los 68 registrados durante todo 2023, según PitchBook. En ese escenario, Kaszek Ventures consiguió reunir u$s650 millones para respaldar nuevas compañías y reforzar su apuesta por la inteligencia artificial (IA). La firma también mantiene su presencia en el mercado argentino: recientemente lideró una ronda de u$s34 millones para Cocos Capital.

La operación sobresale por su dimensión: es el mayor fondo destinado a empresas latinoamericanas en etapas iniciales y el más grande enfocado en la región que se cerró desde 2023. Además, ocupa el puesto número 11 entre los fondos de capital de riesgo más importantes de la historia, de acuerdo con los registros de PitchBook.

La cifra también quedó por encima de las expectativas iniciales de la compañía, que se había propuesto captar u$s600 millones. Con este nuevo vehículo, Kaszek acumula cerca de u$s4.000 millones de capital comprometido desde que comenzó a operar, en 2011.

Entre las instituciones que aportaron recursos para el fondo se encuentran la Universidad de Washington en San Luis y Wellcome Trust, una fundación benéfica internacional.

Qué empresas busca financiar el nuevo fondo de Kaszek

La estrategia de inversión tendrá como uno de sus focos la denominada "capa de aplicaciones" de la inteligencia artificial. Se trata de startups que utilizan modelos de lenguaje para desarrollar o mejorar productos, optimizar operaciones y ofrecer soluciones en actividades como los servicios financieros, la salud y las plataformas de comercio electrónico. En esa línea, en Argentina también surgen empresas que buscan incorporar agentes de IA para automatizar operaciones corporativas.

El interés de Kaszek no se limita a las compañías que crean modelos de IA, sino que también alcanza a aquellas que incorporan esta tecnología para resolver problemas concretos de distintos sectores. En particular, la firma identifica oportunidades en el segmento de servicios entre empresas (B2B), donde la automatización podría agilizar procesos y mejorar la atención a los clientes. Un ejemplo de esta tendencia es el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para que los bancos puedan ofrecer más servicios a sus clientes.

"Buscamos empresas cuyo núcleo central se centre en la tecnología", afirmó en una entrevista el cofundador de Kaszek, Hernán Kazah. "Hoy en día, la inteligencia artificial impregna todo el sector tecnológico, de principio a fin, y esta tecnología está cambiando las reglas del juego".

Para Kazah, las características de las economías latinoamericanas abren un campo de aplicación específico para estas herramientas. En numerosos sectores todavía predominan los procedimientos manuales y existen servicios cuyo costo o disponibilidad limita el acceso de empresas y consumidores.

"Se adapta de forma más natural a los tipos de problemas que existen en América Latina, donde las empresas de todos los sectores siguen dependiendo de procesos manuales y los servicios pueden resultar caros o de difícil acceso", señaló Kazah.

La estrategia también contempla explorar negocios vinculados con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la IA. Entre las alternativas que analiza el fondo aparecen los centros de datos y los chips. Según Kazah, la disponibilidad de energía y terrenos, junto con la cercanía de América Latina con Estados Unidos, podría favorecer la instalación de infraestructura informática para atender la demanda de clientes regionales e internacionales.

Cuánto invertirán exfundadores de Mercado Libre y qué países tendrán prioridad

El nuevo fondo buscará participar en entre 20 y 30 compañías. La primera etapa de inversión estará concentrada en proyectos de pre-semilla y semilla, cuando los emprendimientos se encuentran en sus fases más tempranas.

Sin embargo, la mayor parte del capital no se utilizará exclusivamente para ingresar en nuevas empresas. Kaszek reservará aproximadamente el 60% para acompañar a las compañías de su cartera en futuras rondas de financiamiento y sostener su crecimiento.

En el mapa regional, Brasil y México aparecen como los dos mercados centrales para desplegar los recursos. Argentina y Colombia también forman parte de las alternativas que la firma considera atractivas para concretar inversiones, según explicó Kazah.

La compañía fue creada en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, quienes habían sido ejecutivos de Mercado Libre y participaron en el desarrollo de la empresa de comercio electrónico. Antes de esta nueva captación, Kaszek había levantado seis fondos para startups en etapas iniciales y otros tres destinados a compañías más consolidadas.

Su cartera incluye nombres de peso en el ecosistema tecnológico regional, como Nubank, la plataforma inmobiliaria QuintoAndar y Kavak, especializada en la compraventa de autos usados. También participó en proyectos que incorporan inteligencia artificial a sus modelos de negocio, como ARQ, que combina infraestructura de criptomonedas con IA.

Un fondo de gran tamaño en un mercado que busca recuperarse

La recaudación de Kaszek contrasta con la situación general del capital de riesgo en América Latina. El sector todavía está lejos del ritmo que había alcanzado durante el auge de las inversiones tecnológicas en la pandemia.

Las cifras de PitchBook reflejan esa desaceleración: hasta septiembre se habían cerrado apenas 14 fondos de capital de riesgo en la región, frente a los 68 registrados durante todo 2023.

En ese contexto, la operación representa una señal de confianza de inversores que mantienen su interés en el potencial de las empresas tecnológicas latinoamericanas, aun cuando la captación de recursos continúa por debajo de los niveles anteriores.

"A pesar de la volatilidad que hemos presenciado en los últimos años en el sector del capital riesgo, ahora existe un claro voto de confianza por parte de inversores de prestigio que están dispuestos a apostar a largo plazo por la tecnología latinoamericana", afirmó Kazah.