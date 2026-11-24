La cotización del billete estadounidense oficial escala hasta 4% en el mes y hasta 9% en la bursátil. Cuáles son los aspectos que están pesando

El precio del dólar sigue subiendo sin pausa en los últimos días: alcanzó los $1.615 en la plaza minorista (trepa casi 4% en el mes) y los $1.700 en el MEP, algo que comienza a preocupar al mercado, más por la tendencia alcista y la mayor amplitud de la brecha que por el valor nominal en sí que tiene. Al respecto, distintos economistas consultados por iProfesional detallaron cuáles son los factores tanto locales como mundiales que están presionando al alza al billete estadounidense.

En el frente local, el deterioro de la actividad económica, las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal y afrontar los vencimientos de deuda de 2027, en el que se deben cancelar u$s29.000 millones, alimentan la incertidumbre.

A esto se suma el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con la reaparición del peronismo y dudas del mercado sobre la continuidad del actual programa económico. Algo que empezó a generar desarme de posiciones en pesos y a una mayor dolarización de posiciones.

En el plano internacional, influyen las expectativas de una eventual suba de tasas de la Reserva Federal (Fed), que podría favorecer el flujo de capitales hacia activos estadounidenses más seguros y rentables, hecho que encarecerá el financiamiento para los mercados emergentes. Y otro de los principales factores es la depreciación del real brasileño, que resta competitividad relativa a la Argentina y genera presión sobre el tipo de cambio local.

Según explicó Isaías Marini, economista de la consultora ONE618 (ex Consultatio), el tipo de cambio real multilateral argentino cayó 4% en los últimos 30 días, mientras que el bilateral con Brasil retrocedió 14%.

"Hay un escenario que se deterioró fuerte con la crisis mundial. Con lo cual, los mercados van a estar inestables y erráticos. Por eso, creo que el peso está haciendo un piso en su valor y de ahí irá para arriba. Así, que esté en $1.700 a fin de año no me extrañaría, y eso depende netamente de la evolución de los mercados internacionales que repercuten sobre lo doméstico", resume Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

El dólar mayorista cerró el martes a $1.593, un incremento de 0,8% en el día y un acumulado de 3,8% en todo noviembre.

En el mercado de futuros y opciones de A3 (ex Matba Rofex), se está operando un tipo de cambio mayorista de $1.632 para fines de diciembre, por lo que subió 0,6% este martes.

En resumidas cuentas, existe una variedad de factores, internos y externos, que están generando una presión al alza del precio del dólar.

Factores internos que impulsan la suba del precio del dólar

Por un lado, existen diversos factores internos, vinculados a ruidos tanto políticos como económicos, que están generando incertidumbre y presión al alza para el precio del billete estadounidense.

"Por un lado, incide la reaparición del peronismo con mayor protagonismo de cara a la carrera presidencial de 2027. A eso se suma que la actividad económica todavía no muestra señales claras de recuperación, lo que también condiciona las expectativas. Creo que el mercado está procesando simultáneamente todos estos factores y, por eso, aumentó la demanda de cobertura, se corrigió el precio de los bonos y subió el riesgo país hasta los 1.110 puntos básicos", resume Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est a iProfesional.

Respecto a la presión cambiaria generada por la mayor tasa de los bonos, Marini explica: "En el último mes, veníamos de una situación atípica: la prima de riesgo de los bonos locales se amplió considerablemente, pero el tipo de cambio se mantenía estable, y esto se empezó a corregir en los últimos días. Buena parte de la presión sobre los bonos locales en las últimas semanas se explica por un empeoramiento del contexto internacional, aunque con un efecto amplificado por las preocupaciones sobre las posibilidades de reelección del oficialismo".

A ello se le suma el factor económico, donde la actividad económica no logra repuntar, algo que fue confirmado en el cierre del martes por la publicación del INDEC del EMAE, donde se confirmó que los últimos dos trimestres consecutivos se encuentran en caída y se entró en recesión técnica.

En cifras, el EMAE mostró una mejora del 1,1% en octubre frente al mes anterior, pero no alcanzó para revertir la caída en el trimestre. Es que en la variación interanual cayó 1,2%.

"El principal agravante es el deterioro de la actividad económica local. La entrada de la Argentina en recesión técnica profundiza las dudas respecto de la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal y afrontar sus compromisos de deuda en el mediano plazo. Una economía que se contrae debilita las perspectivas de recaudación tributaria y aumenta la percepción de riesgo de incumplimiento, lo que se traduce en mayores presiones sobre el riesgo país", advierte la economista Natalia Motyl.

Al respecto, Raúl Sánchez, economista y director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la UBA (CEDEAM), suma: "El mercado actúa en consonancia con lo que sucede con la actividad económica: un 2026 para el olvido, con tendencia ciclo de 0% de la actividad económica, inflación por encima del 30% anual y sin señales firmes de contar con los más de u$s27.000 millones para hacer frente a los pagos de deuda del 2027".

En este contexto, los inversores comienzan a desarmar sus posiciones en instrumentos denominados en pesos para refugiarse en activos dolarizados.

"Es el denominado desarme del carry trade. Frente a una mayor percepción de riesgo y mayores expectativas de depreciación cambiaria, disminuye el atractivo de permanecer posicionados en moneda local, incluso cuando las tasas de interés en pesos continúan siendo elevadas. Esto genera una mayor demanda de dólares, por lo que hay más presión al alza del precio", acota Motyl.

A ello suma que existe una creciente dolarización de carteras por cobertura ante la proximidad de un año electoral, que "históricamente tiende a incrementar la incertidumbre política, económica y cambiaria en la Argentina".

Más allá de esta situación, existen algunos aspectos en la economía Argentina que llevan cierta tranquilidad más allá de la incertidumbre generalizada.

"De todas maneras, también me parece importante destacar que el contexto macroeconómico actual es diferente al de otros episodios de tensión. Argentina mantiene superávit comercial y fiscal, y el Banco Central cuenta con reservas netas positivas. Por eso, considero razonable entender la corrección tanto del dólar como del riesgo país, pero no necesariamente proyectar una dinámica de suba indefinida. Mientras estos fundamentos se mantengan, deberían funcionar como un límite frente a escenarios de mayor tensión", resume Castro.

Factores externos que presionan al precio del dólar

Más allá de los aspectos domésticos, los disparadores de las tensiones en el mercado cambiario tienen también origen internacional.

"La pérdida de apoyo que sufrió Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos; y, además, la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil, son dos factores que impactan. En conjunto, estos acontecimientos introdujeron más dudas respecto de la continuidad del actual esquema político y económico en la región y, particularmente, en Argentina después de 2027", advierte Castro.

Incluso, el revés electoral en Brasil, con la continuidad de Lula da Silva en la presidencia, generó una fuerte desconfianza en los inversores de dicho país y una fuerte devaluación de la moneda del vecino país.

"La depreciación de Brasil sumó presión al dólar local: el tipo de cambio real multilateral cayó (es decir, se apreció) un 4% en los últimos 30 días, mientras que el bilateral con Brasil cayó 14% en igual período. Como referencia, dada una inflación de 2%, el tipo de cambio nominal debería aumentar otro 5% en un mes para que el tipo de cambio real vuelva a los niveles de mediados de octubre", subraya Marini.

De esta manera, "la depreciación del real brasileño deteriora la competitividad relativa de la economía argentina", agrega Motyl.

Y esta economista suma otros aspectos mundiales que inciden localmente en la tensión cambiaria:

Las expectativas de una eventual suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que podrían provocar una salida de capitales de los mercados emergentes hacia activos estadounidenses.

En eso, Sánchez acota: "Hay que seguir de cerca que va a suceder con la tasa de interés de la Fed, que si sube antes de fin de año empeora las condiciones de salir a buscar dinero en el mercado".

La amenaza de una nueva escalada arancelaria por parte de Donald Trump , que "incrementa la incertidumbre global y los temores de una desaceleración de la economía mundial", afirma Motyl.

La caída de los precios internacionales de la energía, que podría reducir los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones argentinas.

"En definitiva, estamos frente a una combinación de factores que presionan tanto por el lado de una mayor demanda de dólares como por las perspectivas de una menor oferta de divisas. Sin embargo, el factor más preocupante es el deterioro de los fundamentos de la economía argentina, que debilita la confianza de los inversores y vuelve cada vez más difícil sostener la estabilidad cambiaria", concluye Motyl a iProfesional.