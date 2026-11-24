El dólar minorista superó los $1.600 y marcó un nuevo máximo nominal, mientras el mercado sigue de cerca la brecha con los financieros

El contexto mundial sigue en tensión, y no es una buena noticia para Argentina, debido a que está repercutiendo en el riesgo país, que ya tocó los 1.110 puntos básicos durante el martes y, sobre todo, en el precio del dólar, que sigue su camino alcista y en todo el mes avanza entre 3,5% en la plaza oficial hasta 9% en el segmento bursátil.

Por lo que el dólar minorista oficial cerró a $1.615 para la venta al público en Banco Nación este martes, y aumenta $55 en todo noviembre; mientras que el MEP ya está cerca de los $1.700, al igual que el blue.

De esta manera, la City está en plena tensión por diversos factores locales e internacionales, y la gran pregunta que surge es cuánto más seguirá subiendo el billete estadounidense y hasta cuándo puede durar esta escalada, debido a que puede empezar a repercutir en las expectativas.

Es decir, desde lo nominal, no preocupa tanto la situación, ya que el dólar aumenta 9,1% en todo el 2026, mientras la inflación ronda el 28%, por que igualmente se encuentra atrasada.

De cara a fin de año, el REM estima un dólar mayorista a $1.650, mientras que algunos analistas no descartan que el minorista toque los $1.700.

La City sigue de cerca la brecha entre el oficial y los financieros

La preocupación radica en la virulencia y rapidez de la suba que, por obvias razones, generar inquietud en los mercados, debido a que habrá más demanda por la demanda de fin de mes, a lo que se le agregan compradores que buscarán dolarizarse tras cobrar los salarios. Y, semanas después, se suman los que cobrarán el medio aguinaldo y aquellos que buscan divisas para las vacaciones de verano.

Por ende, a los factores internacionales que impulsaron al tipo de cambio estos días, se le agregan varios motivos locales estacionales que generan más presión alcista.

En especial, la alarma en la plaza cambiaria viene por el incremento de la brecha cambiaria entre las distintas referencias verdes negociadas, ya que llegó al 5,3% entre el dólar minorista y el blue, la más alta de los últimos 13 meses.

"La brecha se está empezando a ampliar también, lo cual me pone un poco más nervioso en cuanto a la suerte del mercado a corto plazo. Las tasas de interés están bastante bajas, ya que una caución se ubica a 20% anual, por lo menos, por lo que me deja más tranquilo. Pero, claro, estamos totalmente supeditados a los tiempos y, obviamente, la expectativa electoral en Argentina en un contexto que se deterioró fuertemente afuera", resume Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

Al mismo tiempo, el Banco Central sumó la segunda jornada consecutiva sin comprar divisas para las reservas, por lo que en noviembre acumula adquisiciones por "apenas" u$s344 millones y las tenencias brutas cayeron, por la baja del valor del oro, a un total de u$s48.744 millones, el nivel más bajo desde el primero de octubre.

El dato de la jornada es que hubo más demanda que oferta de divisas, y el volumen operado registró un incremento del 33% respecto a la rueda anterior, por lo que alcanzó los u$s800 millones, "consolidándose como el mayor volumen negociado en lo que va del mes", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.

Qué puede pasar con el dólar rumbo a fin de año, según la City

Por lo pronto, los analistas del mercado ya anticipan qué puede pasar con el tipo de cambio rumbo a fin de año. Algunos analistas consideran que el precio del dólar puede seguir subiendo algunos días más, como consecuencia de la mayor demanda local para cancelar compromisos de fin de mes y por la espiralización de los factores mundiales.

"Existe una inercia en el mercado, pero creo que mucho más para subir no tiene el precio del dólar. Este miércoles habrá una recalibración respecto a los precios de los bonos dólar linked, por lo que creo que un par de días más le quedan de suba a la cotización del billete. Aparte se empieza a mezclar más las presiones de demanda por fin de mes", destaca Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios.

En ello completa Gustavo Quintana, analista de PR Cambios: "Es imposible saber hasta dónde puede llegar el tipo de cambio, pero no creo que las autoridades permitan una espiralización de la suba. Estamos en el inicio de la última semana del mes y, como siempre, eso solo activa una mayor demanda de divisas. Está también la presión derivada de los bonos vinculados con el dólar que vencen a fin de noviembre y, por supuesto, el factor externo".

De hecho, indica que la inestabilidad en los mercados internacionales se traslada a todos los emergentes, "incitando desarme de portafolios".

Asimismo, Neffa completa: "Hay un escenario que se deterioró fuerte con la crisis mundial. Con lo cual, los mercados van a estar inestables y erráticos. Por eso, creo que el peso está haciendo un piso en su valor y de ahí irá para arriba. Así, que esté en $1.700 a fin de año no me extrañaría, y eso depende netamente de la evolución de los mercados internacionales que repercuten sobre lo doméstico".

Este martes el dólar mayorista cerró a $1.593, un incremento de 0,8% en el día y un acumulado de 3,8% en todo noviembre.

En el mercado de futuros y opciones de A3 (ex Matba Rofex), se está operando un tipo de cambio mayorista de $1.632 para fines de diciembre, por lo que subió 0,6% este martes. "Hoy el dólar igual debería estar en $2.000 para estar a valores de 2025", aclara la economista Natalia Motyl.

Cabe recordar que la banda de flotación establecida por el Banco Central, en la que no se ve obligado a intervenir en el mercado cambiario, cuyo límite máximo hoy se ubica en $1.981,6, y se va actualizando a diario en base a la inflación de dos meses atrás (t-2).

Incluso, se comportaría por debajo de lo esperado en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que estima un dólar mayorista de $1650 para fin de año.