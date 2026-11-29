Con visiones divididas en la plaza financiera y el clima electoral agitado, los inversores analizan distintos caminos ante la volatilidad local

La tensión se centra en la continuidad del plan económico, factor clave para Wall Street tras las elecciones.

Barclays bajó su nota a Argentina a neutral por riesgos electorales, actividad débil y dudas en el financiamiento 2027.

Las elecciones presidenciales de 2027 dividen las estrategias de Wall Street para la Argentina. Unos días antes del triunfo del oficialismo en el Congreso para voltear las PASO, Barclays redujo su recomendación sobre los bonos soberanos a una posición "neutral" porque considera que las presiones cambiarias, la debilidad de la actividad y las necesidades de financiamiento "limitan su recuperación".

Morgan Stanley, en cambio, sostiene que el castigo es excesivo y calcula retornos potenciales de entre 19% y 22% hacia julio del próximo año, bajo un escenario favorable.

Las evaluaciones se desprenden de dos informes publicados en los últimos días: The Emerging Markets Quarterly: Where the chips may fall, de Barclays, y 2027 Global EM Fixed Income Outlook, de Morgan Stanley. Ambos identifican la continuidad de las políticas económicas del oficialismo como una variable decisiva, pero difieren sobre cuánto de ese riesgo ya está incorporado en las cotizaciones.

"De cara a 2027, creo que el mayor riesgo que está descontando el mercado es la incertidumbre respecto de la continuidad del programa económico", señala Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments, en diálogo con iProfesional.

Por qué Barclays pasó de apostar fuerte a posición neutral en bonos argentinos

Barclays pasó de "overweight", o sobreponderar, a Market Weight, equivalente a una ponderación neutral. Aunque reconoce que las valuaciones resultan atractivas después de las caídas recientes, los analistas Ivan Stambulsky y Jason Keene consideran que faltan factores capaces de impulsar una mejora sostenida.

Por supuesto que el banco destaca los avances de la administración de Javier Milei en desinflación, consolidación fiscal y acumulación de reservas. Sin embargo, sostiene que la recuperación económica no es suficientemente fuerte como para evitar una elección competitiva. Antes esperaba que la mejora de las cuentas externas compensara la debilidad de la actividad no primaria; ahora advierte que el mercado comenzó a anticipar las dificultades del año electoral.

Para estabilizar las expectativas, identifica dos posibles cambios: una recuperación pronunciada de la economía o la consolidación de una alternativa opositora comprometida de manera creíble con la disciplina fiscal y el cumplimiento de los contratos. Ninguno integra su escenario central.

En el frente cambiario, Barclays considera que el peso presenta una apreciación real elevada, que contribuye a explicar la debilidad de la actividad y difícilmente se modifique de manera sustancial antes de las elecciones.

La preocupación reside en una asimetría: bajo una administración alternativa, el banco espera un tipo de cambio real considerablemente más depreciado que con una continuidad de Milei. A la vez, ve poco probable una apreciación real adicional del peso incluso si el actual Gobierno sigue en el poder.

Ese escenario podría estimular las compras de dólares de los inversores minoristas y reducir las emisiones de deuda en moneda estadounidense de las empresas. Barclays contempla que el Banco Central deba vender divisas durante 2027 para enfrentar las presiones, como ocurrió en 2025.

El desanclaje entre riesgo país y dólar que preocupa a los analistas

Gardey observa que el deterioro de la deuda ya fue mucho más intenso que el movimiento del dólar. Según los cálculos que compartió con iProfesional -previos a la caída del viernes por el "efecto PASO" y la reforma del BCRA- desde el piso del riesgo país del 10 de julio, el indicador había aumentado 175%, mientras que el tipo de cambio había subido menos de 15%, acumulando un avance del 17% en el año. Aunque ambas variables mantienen cierta correlación, consideró que la diferencia entre sus movimientos muestra "cierto desanclaje".

El analista anticipó una mayor búsqueda de cobertura, pero planteó un factor que podría moderar las tensiones. "Probablemente atravesemos un 2027 con una fuerte demanda de divisas, aunque considero que la volatilidad cambiaria podría ser menor que en otros procesos electorales, fundamentalmente por el cambio estructural que representa Vaca Muerta como generador de divisas", sostiene.

Las proyecciones de Barclays muestran una caída de las reservas netas:

De u$s13.100 M a fines de 2026

a fines de 2026 A u$s6.000 M en 2027 , una reducción de u$s7.100 M

, una reducción de u$s7.100 M Recuperación hasta u$s10.000 M en 2028, condicionada por el financiamiento y el cumplimiento de los compromisos externos

El banco calcula un superávit comercial de bienes de u$s29.000 M en 2026, u$s27.000 M en 2027 y u$s20.000 M en 2028. Pese a ese saldo positivo, estima que la cuenta corriente pasará de un superávit del 0,5% del PBI este año a un déficit del 0,2% el próximo.

Los dólares que el Gobierno argentino todavía no tiene asegurados

Según su interpretación del programa financiero oficial para 2027, existen aproximadamente u$s14.000 M de necesidades que todavía no tienen fondos asegurados mediante recursos del mercado o instituciones financieras. El esquema contempla:

u$s4.900 M provenientes de compras de divisas del BCRA

u$s5.000 M de colocaciones de Bonares

u$s3.700 M de un excedente de 2026

Gardey también distingue la posible intervención cambiaria de la capacidad para cumplir con los acreedores. "El Gobierno podría verse en la necesidad de defender las bandas cambiarias, con el consecuente costo en términos de reservas. Sin embargo, considero que cuenta con capacidad para afrontar los vencimientos de deuda de 2027", afirma.

La advertencia de Barclays se extiende a 2028, cuando calcula servicios de deuda por aproximadamente u$s28.000 M con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esos compromisos podrían convertirse en un problema considerable si una administración alternativa asumiera sin recuperar el acceso a los mercados internacionales.

Para dimensionar esa vulnerabilidad, el informe señala que las reservas líquidas rondaban los u$s32.000 M al momento de su elaboración, de los cuales u$s17.000 M correspondían a depósitos de los bancos en el BCRA. Recuerda que durante la transición presidencial de 2019 esos depósitos disminuyeron alrededor del 50%.

Posteriormente a este análisis, el propio Luis Caputo intentó llevar tranquilidad a los mercados al revelar las fuentes previstas para pagar el importante vencimiento de deuda en enero por casi 4.400 millones de dólares.

El ministro dijo que el Tesoro reunirá u$s2.600 millones mediante ingresos externos y la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Los u$s1.800 millones restantes, para el pago de intereses, saldrán de pesos provenientes del superávit primario, con los que el Tesoro comprará divisas al BCRA.

"Van a estar entrando del Fondo y de los multilaterales aproximadamente u$s1.200 millones", afirmó. A esa cifra sumó otros u$s1.000 millones de financiamientos garantizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

"De ese número de u$s4.400 millones, u$s1.800 millones son intereses. Lo pagamos con el superávit primario, con el superávit le compramos los dólares al BCRA", djo Caputo, quien agregó: "Entonces tenés los u$s2.600 millones más los u$s1.800 millones que le vamos a comprar al BCRA con el superávit y ya estás en los u$s4.400 millones que tenemos que pagar".

Los riesgos de dolarización masiva que encienden alarmas en Wall Street

Y es que si bien el superávit comercial ofrecería respaldo, el banco advierte que los exportadores agrícolas podrían retrasar las ventas de granos o comprar dólares ante expectativas de devaluación. También señala la demanda de divisas para dividendos, cuyos pagos alcanzaron u$s4.000 M hasta septiembre de 2026, y el potencial de dolarización de los activos en pesos: el agregado monetario M3 equivalía a u$s115.000 M.

La cautela financiera de Barclays se apoya, además, en su diagnóstico sobre los ingresos y la actividad. Según sus cálculos, la producción de los sectores cíclicos es 4% inferior a la de 2023, mientras que los sectores que clasifica como de tendencia acumulan una mejora del 2%. Las actividades primarias crecen 54%, parcialmente por la baja base de comparación que dejó la sequía de aquel año.

Al combinar los sectores cíclicos y los de tendencia, construye un indicador de actividad no primaria que permanece prácticamente estancado respecto de septiembre de 2024 y por debajo de 2023. El banco lo considera más representativo de la situación económica de la mayor parte de la población que el avance de las actividades primarias.

En los salarios también encuentra un límite para la recuperación. Los ingresos reales promedio de los trabajadores registrados del sector privado se ubican 4% por debajo del primer semestre de 2023. Después de descontar gastos fijos de servicios públicos, educación y salud, la caída del ingreso disponible alcanza el 7%.

Para el conjunto de los trabajadores registrados, el retroceso es del 11% en los salarios reales y del 14% en el ingreso disponible respecto de aquel período. En el AMBA, una canasta típica de servicios públicos pasó de representar el 6% al 15% del salario promedio formal, según las estimaciones del documento.

Las proyecciones de crecimiento que complican el panorama electoral

Barclays admite que los salarios reales podrían mejorar gradualmente, pero calcula que incluso una recuperación del 4% en los próximos doce meses, junto con un crecimiento de los sectores de tendencia similar al del último año, sería compatible con una expansión de apenas 1,5% de la actividad no primaria. Además, considera que los riesgos para esa estimación están sesgados a la baja.

En su cuadro específico para la Argentina, proyecta un crecimiento del PBI del 1% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 3% en 2028. En el apartado regional del mismo informe utiliza una previsión del 1,5% para 2027, frente al 2,5% de la edición trimestral anterior. Ambas estimaciones describen una recuperación limitada.

Para la inflación anual, anticipa una baja del 30% en 2026 al 25% en 2027 y al 15% en 2028. Sin embargo, sostiene que, a medida que avanza la estabilización de precios, las preocupaciones de los votantes se desplazan hacia los salarios, el empleo y el poder adquisitivo.

La mirada de Morgan Stanley, más constructiva

Morgan Stanley aborda esos riesgos desde las valuaciones. Incluye a la Argentina entre sus posiciones favorables dentro de la deuda soberana de alto rendimiento porque considera que "los bonos están baratos frente a otros emergentes" y a instrumentos estadounidenses de calificación comparable. En esa última comparación, calcula un diferencial de aproximadamente 404 puntos básicos.

La entidad reconoce que los datos económicos y el sentimiento doméstico fueron más débiles de lo esperado. También identifica una correlación relativamente baja de la deuda argentina con el mercado internacional de crédito, lo que asigna mayor relevancia a los factores propios del país.

No obstante, sostiene que parte del ajuste responde al desarme de posiciones y no está plenamente justificado por los fundamentos. Según su modelo, los precios de la mayoría de los bonos ya reflejan cerca del 50% del recorrido hacia su escenario negativo de valuación, a menos de un año de las elecciones.

Ese porcentaje describe la ubicación de los precios entre los escenarios del modelo, no una probabilidad de incumplimiento. Su hipótesis favorable contempla que las cotizaciones pasen a incorporar aproximadamente el 25% de ese recorrido adverso. Bajo esas condiciones, estima retornos de entre 19% y 22% hacia julio de 2027.

El banco aclara que los títulos podrían seguir a la baja y no espera una recuperación completa de las valuaciones de julio de 2026, cuando los precios incorporaban apenas entre el 10% y el 12% de su escenario negativo. Dentro de la curva, encuentra la mejor relación entre riesgo y retorno en los vencimientos largos y elige el bono de 2041, identificado como ARGENT'41 (Global 2041).

El dilema del financiamiento: mercado cerrado pero con alternativas

En materia de financiamiento, Morgan Stanley reconoce que los rendimientos elevados dificultan una vuelta al mercado internacional en condiciones razonables. Su informe ubica el rendimiento de referencia de los bonos argentinos a diez años cerca del 13,6%, por encima del de otros soberanos de calificación comparable.

Aun así, espera que el país consiga fuentes alternativas para cubrir las necesidades de 2027. Para 2028, contempla una recuperación del acceso al mercado si el resultado electoral permite la continuidad de las políticas económicas. Un deterioro del escenario financiero internacional podría complicar esa previsión y el refinanciamiento de los emisores con menor calificación.

La entidad calcula servicios de deuda en bonos internacionales por u$s13.689 M durante los próximos dos años: u$s9.426 M de capital y u$s4.263 M de intereses. El total equivale aproximadamente al 28% de las reservas brutas utilizadas como referencia en su análisis.

Esa cifra abarca exclusivamente los bonos contemplados por Morgan Stanley para un período de dos años. Por lo tanto, no es directamente comparable con los u$s28.000 M que Barclays estima para 2028, que incluyen compromisos con acreedores privados y el FMI.

Gardey identifica otra señal en la curva local. De acuerdo con las tasas que citó en la entrevista, el AO27, que vence antes de las elecciones, rendía un 5,27%, mientras que el AO28, con vencimiento posterior, ofrecía un 23,91%. "Esa diferencia de 1.864 puntos básicos refleja hasta qué punto el mercado está incorporando el riesgo electoral en el precio de los activos argentinos", evalúa el cofundador de Bull Road Investments.