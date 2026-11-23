Barclays recortó su apuesta por los bonos argentinos, proyecta un crecimiento de apenas 1,2% en 2027 y advierte sobre riesgos cambiarios y financieros

Advierten por dólar sobrevaluado, peligrosa deuda en 2027 y reservas. El panorama político es incierto.

La advertencia llega desde Wall Street. Y apunta directamente al corazón de la estrategia económica y electoral de Javier Milei.

El alerta lo hizo el banco británico Barclays a través de un informe con un diagnóstico inquietante para el Gobierno: el mercado financiero empieza a descontar un escenario electoral mucho más complicado de lo que esperaba el oficialismo.

El pronóstico incluye una señal especialmente delicada para Luis Caputo: el Banco Central podría verse obligado a vender dólares durante el próximo año para contener las presiones cambiarias.

En el informe, titulado "Argentina: temores electorales", Barclays tomó una decisión concreta: rebajó su recomendación sobre los bonos argentinos a una posición neutral, denominada técnicamente Market Weight, ante la falta de factores capaces de compensar los riesgos políticos, cambiarios y financieros que se avecinan.

La entidad considera que el Gobierno enfrenta una combinación peligrosa: actividad económica débil, salarios deteriorados, un tipo de cambio real sobrevaluado y vencimientos de deuda que condicionarán el margen de maniobra del próximo presidente.

La economía de Milei: crecimiento mínimo y salarios golpeados

Las proyecciones de Barclays están lejos del escenario de recuperación económica que necesita el oficialismo para llegar fortalecido a las elecciones presidenciales.

El banco estima que el PBI argentino crecerá apenas 1% durante 2026 y 1,2% en 2027. Recién para 2028 proyecta una expansión del 3,0%.

Según Barclays, los sectores cíclicos de la economía producen actualmente un 4% menos que en 2023, mientras que las actividades vinculadas con las tendencias de crecimiento estructural (sobre todo el campo) avanzaron 54%, parcialmente por la recuperación tras la sequía.

La conclusión es contundente: el indicador que utiliza el banco para medir la actividad de los sectores no primarios permanece prácticamente estancado respecto de septiembre de 2024 y continúa por debajo de los niveles de 2023.

El problema se agrava cuando se analizan los ingresos.

Los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado se encuentran 4% por debajo del primer semestre de 2023. Sin embargo, el deterioro es mayor cuando se descuentan los gastos fijos de los hogares.

En el área metropolitana de Buenos Aires, el costo de una canasta típica de servicios públicos pasó de representar el 6% al 15% del salario formal promedio.

Barclays calcula que el ingreso disponible de los trabajadores privados formales, después de pagar gastos fijos, es 7% inferior al de comienzos de 2023.

Para el conjunto de los trabajadores registrados, esa caída alcanza el 14%.

La advertencia sobre el dólar y las reservas

El frente cambiario constituye otro de los puntos sensibles del informe.

Barclays considera que el tipo de cambio real está sobrevaluado y que esa situación contribuye a explicar la debilidad de la actividad económica.

Los analistas sostienen que, bajo una continuidad de Milei, difícilmente el peso pueda fortalecerse en términos reales respecto de su nivel actual.

Además, advierten que el Banco Central podría terminar vendiendo dólares en 2027, como ocurrió durante 2025.

El informe también identifica un problema financiero concreto: el programa oficial para 2027 presenta necesidades de financiamiento por unos u$s14.000 millones que todavía no cuentan con cobertura de mercado o institucional.

El banco inglés advierte que los bonos argentinos ofrecen rendimientos superiores al 11%, lo que complica la estrategia de financiamiento.

En ese escenario, los pagos de deuda podrían terminar presionando sobre las reservas netas, aunque la entidad contempla que el Gobierno consiga fuentes alternativas de fondos.

Elecciones 2027: el riesgo que empieza a preocupar a Wall Street

Barclays considera que la debilidad de la actividad y de los ingresos puede convertir las elecciones presidenciales de 2027 en una competencia muy ajustada.

El informe cita probabilidades del mercado de predicciones Polymarket que, al momento de su elaboración, asignaban un 49% de posibilidades de reelección a Milei y un 47% a una alternativa peronista.

Para el banco, el problema no es solamente quién gane, sino cómo reaccionarán los inversores frente a la posibilidad de un cambio de administración.

La entidad sostiene que Argentina continúa atrapada en un escenario político binario, en el cual una alternativa a Milei es percibida por los mercados como un riesgo de alteración de la política macroeconómica.

El dato más inquietante aparece en el horizonte de 2028: la entidad calcula vencimientos de deuda con acreedores privados y el FMI por u$s28.000 millones durante ese año.

El banco advierte que semejante compromiso financiero sería especialmente difícil de afrontar para una eventual administración que no consiguiera recuperar el acceso a los mercados internacionales.