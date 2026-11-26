La falta de operaciones en el mercado genera inquietud entre los inversores, mientras crecen las dudas sobre la sostenibilidad financiera argentina

Por primera vez en el año, el Banco Central no intervino en el mercado cambiario por cuarta rueda consecutiva, por lo que no pudo sumar divisas para engrosar las reservas y acumular una mayor cantidad para hacer frente a la gran cantidad de compromisos de deuda del año que viene. Una estrategia oficial que en la City genera inquietud pero, al mismo tiempo, se sustenta en una explicación lógica.

En concreto, desde el 20 de noviembre hasta ahora, el BCRA frenó su intervención diaria de compra de divisas, por la que lleva acumulados u$s344 millones en noviembre y las reservas brutas hoy se ubican en u$s48.733 millones.

Por qué el BCRA "desapareció" del mercado durante cuatro ruedas

Las causas que esgrimen en el mercado es que, en un escenario en que el precio del dólar trepó 2,5% desde el 19 de noviembre hasta ahora, el BCRA prefirió no pagar un alto valor para hacerse de divisas, en medio de un escenario mundial y local volátil.

Asimismo, a nivel estacional, noviembre es un mes de baja liquidación de divisas de los exportadores, y eso complica más el equilibrio del mes por la menor oferta.

Por otra parte, según expertos de la City, obedece a la situación internacional, es decir, a la caída en las principales bolsas del mundo, que generó un fortalecimiento del dólar, lo que provocó una devaluación de las monedas latinoamericanas.

A ello se le suma que el lunes pasado, 25 de noviembre, fue feriado en Argentina, y este jueves 28 también lo fue en Estados Unidos, donde se festeja el Día de Acción de Gracias. De hecho, este viernes habrá media rueda en Wall Street por el mismo motivo (feriado puente), donde no trabajan empleados públicos, y por ser Black Friday. Por ende, no hay operaciones y referencias ya por estos motivos.

"El BCRA está administrando la demanda de dólares, en un marco donde los dólares no abundan. Además, este jueves fue feriado en EE.UU., así que hubo menos movimiento en general", indica Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum.

En ello coincide Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, que considera que la estrategia del Banco Central es "habitual, que se utiliza cuando ve que hay demanda, por lo que se corre del mercado y no interviene".

Entonces, entre los feriados y "volatilidades" locales y mundiales, se considera que la autoridad monetaria tomó una decisión de precaución para no presionar al mercado y tampoco para salir a pagar precios más altos para hacerse de reservas, en un escenario donde localmente escasean.

"Creo que a nadie le molesta mucho que en este tipo de ruedas el Central no intervenga, para esperar a que se tranquilice un poco todo", resume Nahuel Bernues, CFA y fundador de la consultora Quaestus.

Dólares y reservas en la mira

Más allá de la cautela del Banco Central por la volatilidad mundial y de elegir correrse del mercado en los últimos días para no presionar la plaza local, desde la City se analizan algunas otras cuestiones de fondo que impactan en esta decisión.

"Venimos insistiendo que uno de los factores que generan incertidumbre económica es si el Gobierno cuenta con las reservas monetarias y el financiamiento para hacer frente a los pagos de deuda del año que viene, por unos u$s29.000 millones. A ello se suma que este jueves se conoció que el BCRA va a activar el swap con China, algo que reafirma lo anterior. Es que al Central no le sobra nada para sostener el tipo de cambio, faltan los meses de verano y el pago de aguinaldo, donde la compra de moneda extranjera de los particulares y empresas aumenta", advierte Raúl Sánchez, economista y director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la UBA (CEDEAM).

En este sentido, Federico Glustein, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también detalla diversas alertas que se encienden:

El mercado atraviesa una menor actividad y oferta producto de la estacionalidad agropecuaria , con menor liquidación del campo antes de fin de año

, con menor liquidación del campo antes de fin de año Las complicaciones climáticas vinculadas a El Niño en el noreste frenaron la salida de granos

La inestabilidad externa impulsó el riesgo país hacia los 1.100 puntos básicos y golpeó a los bonos en dólares

y golpeó a los bonos en dólares El dólar contado con liquidación llegó a los $1.800, dificultando las compras de divisas por parte del Banco Central

"A este escenario se suman las sospechas de intervención oficial en el mercado abierto, bonos, futuros y el tipo de cambio oficial, un adelantamiento de demanda de ciertos sectores y las dudas de la City sobre la estrategia del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda y la activación del swap con China. Todo alimenta la preocupación sobre la disponibilidad de dólares y las condiciones de eventuales préstamos de cara a 2027", concluye Glustein a iProfesional.

Y otro aspecto que se suma son datos concretos: tras el salto del precio del dólar de los últimos días, en todo el 2026 avanza menos de 10%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período es de 28%. Es decir, más allá de la escalada registrada, igual es notorio el atraso cambiario en el año y que su avance es inferior a la inflación.

Por eso, para algunos economistas, el Gobierno aprovechará para convalidar este pequeño salto que dio el dólar, que también está muy debajo de la banda superior de flotación establecida por el BCRA para no intervenir, que ronda los $1.984, y que se actualiza diariamente en base a la inflación de dos meses atrás (t-2).

"No se ve una caída en los depósitos, ni tampoco se vislumbra que hayan crecido exponencialmente las compras para atesoramiento, ni mucho menos. Con lo cual, no creo que haya mucha preocupación por esta pequeña corrección", destaca un ejecutivo de un importante banco.