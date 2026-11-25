El avance del billete verde es 4,5% en el mes y analistas observan el riesgo de que este aumento se traslade a productos y servicios

El dólar está escalando 4,5% en todo el mes, y la preocupación de la City no solo apunta a saber hasta dónde puede llegar el tipo de cambio, sino también qué efecto o pasaje al resto de los precios de la economía puede haber, debido a que avanza a un ritmo mucho más acelerado que la inflación esperada.

Es que el índice de precios al consumidor (IPC) mensual fue 2,2% en octubre pasado, y para el corriente noviembre el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central entre 45 economistas, espera que sea del 1,7%.

De esta manera, el billete estadounidense está trepando más del doble de lo que se espera para la inflación de todo el mes. Por eso genera cierta tensión de que haya un pass-through (pasaje a precios) en los próximos días.

Por lo pronto, el dólar mayorista se ubica en $1.604 y en los mercados de opciones y futuros A3 se negocia a $1.631 para fin de año. Por ende, se espera que desde ahora hasta el final de diciembre haya un incremento de 1,7%.

Qué esperan los economistas sobre el impacto en los precios

Según las estimaciones del mercado, no se prevé un salto en el precio del dólar para las próximas semanas, sino que se considera que tras haber llegado al nuevo piso de $1.600, se irá acomodando más acorde al resto de las variables de la economía.

Por lo que el impacto de la escalada del dólar en la inflación por ahora se prevé como un efecto "acotado" en estos meses, principalmente porque el ritmo de actividad todavía no acompaña.

"Seguramente va a pegar en la inflación, pero el pass-through dependerá de la capacidad de absorber precios más altos de la economía, que se recupera, pero con señales de cierta fatiga", resume Fernando Baer, economista jefe de Quantum.

Para Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, el impacto de una suba del dólar sobre los precios tiende a ser "acotado, pese a la reacción inicial de los comercios de remarcar por cobertura, ya que luego ajustan mediante promociones, descuentos bancarios y eventos comerciales" debido al bajo nivel de consumo.

Igualmente, aclara que, por el momento, no se ve una aceleración inflacionaria, y que la magnitud final del incremento "dependerá de la dinámica acumulada del tipo de cambio y de haya un eventual movimiento brusco, pero igual el Gobierno cuenta con fuerte control fiscal y monetario".

En ello coincide Isaías Marini, economista de la consultora ONE618 (ex Consultatio), al afirmar: "No veo demasiado impacto la verdad. Los últimos episodios de suba de tipo de cambio nominal tuvieron un pass-through muy bajo y, dado el nivel actual de consumo interno, que se encuentra estancado, es difícil pensar que esto no se replique".

Además, aclara que lo que se observa ahora es un "ajuste nominal" tras una caída considerable del tipo de cambio real en el último mes.

De hecho, Tiscornia traza un paralelismo con lo ocurrido antes de las elecciones del año pasado, cuando el salto cambiario tuvo un traslado limitado a la inflación antes de que los precios se vieran más presionados tras los comicios, en parte por el ascenso del valor de la carne.

Un dato revela la incidencia de que la escalada del billete estadounidense no es relevante en todo el año, debido a que el tipo de cambio mayorista aumenta 10% en todo el 2026, mientras que la inflación ronda el 28% hasta el momento.

Es decir, pese al ascenso de los últimos días del precio del dólar, igual sigue atrasado de forma notoria respecto al incremento del IPC en todo el corriente año.

Cuánto puede subir la inflación por la escalada del dólar

Así, los economistas relevados por iProfesional estiman que la suba adicional de la inflación por la última escalada del dólar no debería generar un salto del IPC de noviembre, que se conocerá en diciembre.

"Por lo que la estimación conservadora del incremento del dólar podría darle unos 10 a 20 puntos básicos de inflación adicional al dato de diciembre", proyecta Marini.

Por ende, si en la previa el REM consideraba 1,8% para diciembre, con la inercia de los últimos días, podría llegar a incrementarse para ser un 2% en el último mes del año.

"Aunque el pass-through mostró no ser entero durante el último rally, una suba más sostenida en el tipo de cambio complejizaría una inflación inercial a la baja, complementándose con los factores externos que seguirían afectando. Deberá de verse si, de todos modos, parte de la actividad también trae precios valuados al dólar 'libre'", reflexiona Matías Fernández, líder de Research en Aurum Valores.

Por su parte, Raúl Sánchez, economista y director del Centro De Estudios de Desarrollo Económico (CEDEAM) de la UBA, suma: "El Gobierno usó y usa el tipo de cambio como ancla inflacionaria. Una política monetaria que fortalezca la moneda argentina es válida. Pero en este caso, el atraso cambiario genera dos efectos negativos: actividades como la industria y la construcción no son rentables y favorece la ola importadora".

Por lo que sostiene que si el tipo de cambio aumenta y no se acerca al techo de la banda cambiaria, "el impacto será mínimo, aunque sectores de alimentos y energía pueden subir precios por encima del promedio", destaca Sánchez.

Por ende, concluye que si el aumento toca la banda máxima de flotación, o la supera, "vamos a una inflación que supere el 2% mensual y se van a alterar todos los precios relativos".

Respecto a la banda de flotación, el límite máximo en el que no debe intervenir el BCRA en el mercado hoy se ubica en $1.982,89, y se va actualizando a diario en base a la inflación de dos meses atrás (t-2). Por lo pronto, no se espera en el mercado que en las próximas semanas trepe a ese nivel.