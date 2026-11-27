El ministro defendió el rumbo económico, destacó las medidas para las provincias y anticipó una inversión de gran escala en Corrientes

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó las medidas que impulsa la administración nacional para las provincias. Durante su exposición en Corrientes también se refirió a la coparticipación, los proyectos de infraestructura y la evolución del dólar. Además, anticipó una posible inversión de gran escala en esa jurisdicción.

La iniciativa podría encuadrarse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o incluso en una modalidad denominada Super RIGI. El anuncio lo hizo durante su participación en el 13° Congreso de Economía Regional, organizado por la Fundación Club de la Libertad.

"Estamos esperando una inversión grande que entre como proyecto RIGI o tal vez Super RIGI en Corrientes", adelantó el funcionario. Y agregó: "Yo creo que va a ser una cosa muy importante para la provincia". Sin embargo, no identificó qué actividad económica estaría involucrada ni anticipó cuándo podría concretarse el proyecto.

La posibilidad de una iniciativa de esa magnitud fue uno de los puntos centrales de su exposición, en la que buscó mostrar al Gobierno como impulsor de un esquema con mayor protagonismo de las provincias. "Este es un proyecto esencialmente federal", afirmó. Según explicó, el cambio de orientación "dejó de ser centrista" y ahora apunta "mucho más a las provincias". También sostuvo: "Estamos muy orgullosos de poder aportarle a las provincias lo que las provincias realmente se merecen".

Caputo habló de coparticipación, Ganancias y una propuesta para eliminar Ingresos Brutos

En materia fiscal, Caputo se refirió a los recursos que reciben las provincias y aseguró que la coparticipación "está subiendo". Entre los factores que mencionó ubicó la recaudación de Ganancias, un tributo cuyos ingresos se distribuyen entre la Nación y las jurisdicciones.

El ministro planteó que la reducción de impuestos nacionales puede contribuir a mejorar esos recursos, ya que, según expresó, "se pague cada vez más este impuesto que sí es coparticipable". También afirmó que los gobernadores están "muy contentos con el nivel" de recaudación. De todos modos, señaló que todavía queda trabajo por hacer para ampliar la base tributaria: el objetivo, dijo, es conseguir "mayor formalidad y mayor crecimiento".

Otra de las propuestas que puso sobre la mesa fue la eliminación del impuesto a los Sellos. La iniciativa contempla que el Gobierno nacional compense a las provincias por una parte de los ingresos que dejarían de percibir si eliminan ese gravamen. La propuesta ya había generado repercusiones entre los gobernadores y abrió una discusión sobre qué ofrece Caputo para eliminar Sellos y cómo respondieron las provincias.

"Nosotros las compensamos por la mitad de lo que sería ese ingreso que ahora no van a tener con tal de que lo eliminen", explicó. La intención, de acuerdo con Caputo, es reducir costos para las empresas y mejorar las condiciones de competitividad.

Obras viales, trenes y reducción de costos logísticos

El ministro también trazó un panorama de los proyectos de infraestructura que impulsa la administración nacional. Al referirse a las concesiones viales, afirmó: "Ya se han licitado los 9.000; la etapa uno ya está prácticamente terminada". Además, indicó que las etapas dos y tres comenzaron a construirse y que algunas intervenciones ya pueden observarse.

"Va a haber un cambio en infraestructura en Argentina enorme en los próximos dos años", pronosticó. En ese escenario incluyó tanto las obras en rutas como los proyectos ferroviarios y las iniciativas vinculadas con Belgrano Cargas.

En cuanto a la Ley de Cabotaje, Caputo destacó su avance y la vinculó con una posible mejora para las actividades productivas de Corrientes. Según los números que presentó, la normativa permitiría reducir un 29% el costo del flete relacionado con el embarque de mercadería en puertos. Para los trayectos de ida o regreso a Buenos Aires, la disminución alcanzaría el 22%.

Qué dijo Caputo sobre la suba del dólar

Las declaraciones sobre las provincias llegaron en una jornada en la que el ministro también buscó quitarle dramatismo a los movimientos del mercado cambiario. Consultado por la evolución de las cotizaciones, descartó que la volatilidad reciente genere inquietud en el Gobierno.

"No, de ninguna manera", respondió. Luego resumió su postura con una frase: "El dólar se mueve, el dólar flota, se mueve muy tranquilamente, sin sobresaltos".

Caputo atribuyó parte de las variaciones recientes a un contexto financiero internacional complicado, que afectó a distintos activos y monedas emergentes. "Fijate que en la última semana hubo un cimbronazo mundial en prácticamente todos los activos. En esas circunstancias se revalorizó el dólar contra la mayoría de las monedas emergentes y la moneda argentina, el peso, se comportó como una más, como el promedio del resto de las monedas", sostuvo ante periodistas después de su disertación.

El planteo se produjo tras un mes de avances en las distintas cotizaciones. El jueves 26 de noviembre, con operaciones reducidas por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, el dólar del Banco Nación cerró a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta. En tanto, el tipo de cambio mayorista terminó en $1.601,50; el dólar MEP, en $1.662,96; y el contado con liquidación (CCL), en $1.834,47. El blue, por su parte, permaneció sin cambios en $1.690 para la compra y $1.710 para la venta.

En las últimas semanas, las cotizaciones financieras y el blue habían registrado subas que ampliaron la brecha frente al tipo de cambio oficial. El mercado siguió de cerca los factores que impulsaron el recalentamiento del dólar financiero y el blue.

Para el titular del Palacio de Hacienda, la respuesta del peso frente al movimiento internacional refleja la solidez del programa económico. "Si ese mismo shock agarra una macroeconomía desordenada como hubo en Argentina, hubiera sido uno de esos problemas que vimos por tanto tiempo. Hoy no lo tenemos justamente por la robustez del programa económico", argumentó.

La relación con Milei y las versiones sobre su salida

El cierre de su intervención también incluyó una referencia a las versiones que lo ubicaron fuera del Gobierno. Caputo las calificó como una operación y aprovechó la consulta para respaldar su vínculo con el Presidente.

"No puede haber habido una mejor relación y no puede haber una mejor relación entre un presidente y un ministro de Economía", afirmó. Aunque reconoció que los funcionarios pueden ser reemplazados, sostuvo que la responsabilidad de mantener el rumbo corresponde al jefe de Estado. "Argentina es un país que no se puede desviar del camino", concluyó.

Caputo encabezó el cierre del congreso en el salón Espacio Andes, donde las actividades se desarrollaron entre las 8:30 y las 20. Su exposición comenzó cerca de las 18:30 y ocupó el espacio que estaba previsto para Javier Milei. El Presidente finalmente canceló su participación debido a compromisos de agenda oficial en Paraguay.