Tras días de tensión en la plaza financiera, la autoridad monetaria refuerza intervenciones para acotar la disparidad con las cotizaciones paralelas

El mercado cambiario argentino atraviesa una jornada de relativa estabilidad este viernes 27 de noviembre, después de una semana marcada por la presión sobre el tipo de cambio, la demanda de cobertura y las intervenciones oficiales para moderar la brecha entre las distintas cotizaciones. El dólar mayorista logró interrumpir una racha de siete ruedas consecutivas en alza, mientras que el oficial minorista bajó en el Banco Nación y el blue se mantiene sin cambios.

En este escenario, el dólar oficial se vende a $1.625 en las pantallas del Banco Nación, con una baja de $5 respecto del cierre anterior. En tanto, el dólar mayorista opera a $1.601,50, luego de retroceder $2,50 en la última rueda. El promedio del tipo de cambio minorista informado por el Banco Central se ubica en $1.628,75 para la venta y $1.575 para la compra.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.690 para la compra y $1.710 para la venta en las cuevas de la City porteña. La cotización informal permanece estable respecto del cierre previo y mantiene una diferencia de $85 frente al dólar minorista del Banco Nación.

Entre las alternativas financieras, el dólar MEP opera a $1.662,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.834,47. De esta manera, se mantiene una diferencia considerable entre ambas referencias, que surgen de operaciones con títulos y acciones en los mercados local y externo.

El dólar cripto, utilizado como referencia en las operaciones con stablecoins, se negocia en torno a los $1.734,45. En tanto, el dólar tarjeta, que contempla el recargo del 30% sobre el tipo de cambio minorista, llega a $2.112,50.

La diferencia entre las cotizaciones financieras también refleja las distintas modalidades de acceso a las divisas. Mientras que el MEP permite obtener dólares que quedan depositados en una cuenta local, el CCL surge de comprar activos en pesos y venderlos en el exterior para hacerse de dólares fuera del país.

Cómo quedaron las distintas cotizaciones del dólar

Con los últimos valores publicados durante la jornada, las principales referencias del mercado cambiario son:

Dólar Banco Nación: $1.575 para la compra y $1.625 para la venta

Dólar mayorista: $1.592,50 para la compra y $1.601,50 para la venta

Dólar blue: $1.690 para la compra y $1.710 para la venta

Dólar MEP: $1.662,96

Dólar contado con liquidación: $1.834,47

Dólar cripto: $1.734,45

Dólar tarjeta: $2.112,50

Los valores pueden presentar modificaciones durante la rueda, especialmente en los segmentos financieros, donde las cotizaciones dependen de los precios de los títulos utilizados para concretar las operaciones.

Por qué el dólar mayorista había acumulado siete subas consecutivas

La moderación que se observa este viernes llega después de varios días de tensión cambiaria. Durante las primeras ruedas de esta semana, el dólar mayorista registró siete aumentos consecutivos y superó por primera vez los $1.600, hasta alcanzar un máximo nominal de $1.604.

El movimiento estuvo acompañado por una mayor demanda de cobertura por parte de empresas e inversores, que buscaron posicionarse en moneda extranjera ante la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio y las necesidades financieras del Gobierno.

El incremento acumulado durante las primeras jornadas de la semana llegó a $24 en apenas dos ruedas. La presión también se trasladó al mercado de futuros, donde el volumen negociado superó los u$s2.900 M durante el miércoles 25 de noviembre.

En ese contexto, el Banco Central completó tres jornadas consecutivas sin comprar divisas en el mercado oficial. La autoridad monetaria había interrumpido previamente una racha de nueve ruedas con saldo comprador y, según los datos publicados sobre la jornada del jueves, acumulaba cuatro días sin incorporar dólares mediante operaciones en el mercado de contado.

Las reservas internacionales brutas habían quedado en u$s48.748 M el miércoles, luego de una caída de u$s618 M durante la jornada anterior. Las compras acumuladas por el organismo durante noviembre se ubicaban en u$s344 M, por debajo del ritmo registrado en octubre.

La mayor demanda privada de divisas, los pagos al exterior y los compromisos financieros redujeron el excedente de dólares disponible para que el Central pudiera comprar sin generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.

Qué hizo el Gobierno para contener la brecha cambiaria

Frente a la presión sobre las cotizaciones financieras, el equipo económico recurrió a distintos instrumentos para moderar la diferencia entre el dólar mayorista y las alternativas que surgen de la compraventa de bonos.

Una de las señales más relevantes de las últimas jornadas fue el incremento del volumen operado con títulos públicos como el AL30 y el GD30, dos de los instrumentos más utilizados para concretar operaciones de dólar MEP y contado con liquidación.

De acuerdo con los datos relevados por consultoras financieras, las operaciones con estos bonos superaron los u$s420 M y u$s570 M, respectivamente, entre las distintas modalidades de negociación. Los volúmenes estuvieron muy por encima del promedio diario de noviembre, que se ubicaba alrededor de los u$s126 M.

También hubo movimientos en el mercado de futuros. Durante la semana se registró un incremento de contratos concentrados en el pase de noviembre a diciembre, mientras que el interés abierto retrocedió.

La estrategia oficial incluyó, además, un canje de instrumentos entre el Tesoro y el Banco Central, mediante el cual la autoridad monetaria incorporó letras dólar linked por el equivalente a u$s3.000 M. El objetivo de estas operaciones fue reducir la presión sobre los tipos de cambio financieros sin recurrir a ventas directas de reservas en el mercado oficial.

La distancia entre el mayorista y las cotizaciones financieras es un dato relevante para el Gobierno porque una brecha elevada puede modificar los incentivos de los exportadores para liquidar sus divisas.

La intervención coincidió con un contexto internacional más favorable. El feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos redujo la actividad en los mercados de referencia, mientras que el real brasileño registró una apreciación frente al dólar, un movimiento que también contribuyó a mejorar el escenario cambiario regional.