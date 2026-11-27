Los tres índices de referencia sellaron su mejor desempeño semanal en varios meses. En paralelo, Brasil desató un rally que contagió a toda la región

Wall Street cerró este viernes con fuertes subas generalizadas en una jornada acortada tras el feriado de Acción de Gracias. Las acciones tecnológicas y vinculadas a Inteligencia Artificial lideraron el rebote.

Los tres índices de referencia sellaron su mejor desempeño semanal en varios meses. Las compras sobre papeles castigados durante las últimas semanas empujaron al Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones hacia arriba.

En paralelo, Brasil desató un rally que contagió a toda la región. La designación de Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda brasileño disparó la euforia en activos locales y vecinos, interpretada por los inversores como una señal de mayor disciplina fiscal.

Los activos argentinos capitalizaron el buen clima internacional y el efecto contagio brasileño. Los bonos en dólares subieron en casi toda la curva y el riesgo país perforó hacia abajo la barrera de las 1.000 unidades.

Wall Street rebota con fuerza: el Nasdaq trepa más del 2% tras Acción de Gracias

Los selectivos estadounidenses finalizaron con ganancias generalizadas. El volumen operativo fue menor por el cierre anticipado posterior al feriado.

El Nasdaq Composite lideró los avances con un salto del 2,37%. Se encamina a cerrar su mejor semana desde agosto con un alza acumulada cercana al 6%.

El S&P 500 ganó un 1,60%. Proyecta su mayor avance semanal desde abril, en torno al 5%. El índice de volatilidad VIX se desplomó un 11,16% hasta los 23,81 puntos.

El Dow Jones Industrial sumó un 1,18%. Anotó su mejor balance semanal desde abril de 2025.

Semiconductores y gigantes tecnológicos lideran las compras de oportunidad

Según un análisis de Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, tras la volatilidad reciente, las compras de oportunidad impulsaron a varios nombres clave del sector tech. Micron trepó 7,60% y SanDisk explotó con un 15,96%.

Dell sumó un 6,70%, Oracle un 3,40% y TSMC un 3,31%. Anthropic saltó un 10,98% hasta u$s91,88.

Nvidia avanzó un 0,80% hasta u$s150,49. Redondea una suba semanal cercana al 20% tras la restitución de Jensen Huang como CEO, antes de sus audiencias en el Congreso la próxima semana.

En el plano macroeconómico, el déficit comercial de bienes estadounidense se amplió un 10,7% en octubre. Alcanzó un máximo desde marzo de 2025 con u$s149.500 millones.

El déficit fue impulsado por un salto del 80% interanual en importaciones de bienes de capital ligados a infraestructura de IA, reflejando la carrera tecnológica que vive Estados Unidos.

El mercado asigna un 96,2% de probabilidad a una suba de tasas de 25 puntos básicos de la Fed el 9 de diciembre. En paralelo, el oro rebotó un 2,08% desde mínimos de 15 meses.

Bitcoin osciló en torno a u$s59.900. Se encamina a cortar una racha de siete semanas consecutivas en baja.

Brasil desata euforia en los mercados: Trabuco al frente de Hacienda impulsa un rally explosivo

Vlassich, de IOL, destaca que "la confirmación de Luiz Carlos Trabuco, actual presidente del Consejo de Administración de Bradesco y ex CEO de la entidad entre 2009 y 2018, como futuro ministro de Hacienda de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de enero desató una contundente reacción alcista en los activos brasileños, interpretada por los inversores como una señal de mayor disciplina fiscal tras las bajas posteriores a las elecciones de octubre".

Trabuco es actual presidente del Consejo de Administración de Bradesco. Fue CEO de la entidad entre 2009 y 2018, período en el que consolidó su reputación como gestor prudente.

El índice Bovespa avanzó más del 6% en la jornada previa. El real brasileño se apreció cerca de un 3% hasta la zona de 5,48 reales por dólar.

La reapertura de Wall Street consolidó subas explosivas en los papeles brasileños y sus CEDEARs en Argentina. Banco Bradesco saltó un 15,2% y XP Inc. trepó un 18%.

El ETF iShares MSCI Brazil (EWZ) ganó un 9,8%. Nu Holdings sumó un 4,5% y MercadoLibre avanzó un 4,4% por su fuerte exposición operativa al mercado vecino.

De cara a su asunción en enero, el mercado seguirá de cerca la capacidad de Trabuco para actuar como puente con el sector financiero.

Según Vlassich, el desafío mayor será contener una deuda pública bruta que trepó casi al 83% del PBI, en un escenario donde la tasa de interés de referencia se ubica en el 13,75%, con una inflación proyectada del 5% y un crecimiento esperado en torno al 1% para el próximo año.

Argentina capitaliza el rally brasileño: bonos suben y riesgo país perfora los 1.000 puntos

Siempre según el análisis del experto de IOL, los activos argentinos aprovecharon el apetito global por riesgo y el efecto contagio del rally en Brasil. Las señales de gobernabilidad en el Congreso local también ayudaron.

La deuda soberana en dólares protagonizó una recuperación generalizada a lo largo de casi toda la curva. Los Globales y Bonares operaron en verde en ambas legislaciones.

Los tramos medios y largos lideraron las subas. El AO29 trepó 1,80%, el AL41 sumó 1,42% y el GD46 avanzó 1,40%.

El GD38 ganó un 1,38%, el GD41 un 1,25% y el GD35 un 1,17%. Solo los títulos de vencimiento en 2029 bajo legislación step-up operaron a contramano: AL29 cayó 1,97% y GD29 retrocedió 1,09%.

Como reflejo directo de este rebote en las paridades, el riesgo país medido por JP Morgan cayó hasta los 984 puntos básicos. Perforó hacia abajo la barrera psicológica de las 1.000 unidades.

ADRs argentinos cierran con alzas generalizadas liderados por bancos y energía

El índice MSCI Merval retrocedió un 1,8% en pesos. La caída se debió a la corrección del dólar tras los desarbitrajes vistos el jueves por el feriado de Estados Unidos.

En Wall Street, los ADRs argentinos cerraron con contundentes alzas en toda la nómina. Grupo Financiero Galicia lideró con un 5,33%.

Grupo Supervielle sumó un 5,02% y Central Puerto trepó un 4,99%. Las tres mayores subas de la jornada reflejaron el optimismo regional desatado por Brasil y el rebote en bonos locales.