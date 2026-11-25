El directorio de Nvidia restituyó a Jensen Huang como CEO a 11 días de su renuncia y tras la intervención de Donald Trump en la crisis

La crisis de Nvidia tuvo un desenlace inesperado el 23 de noviembre, ya que apenas once días después de aceptar la renuncia de Jensen Huang, el directorio decidió restituirlo como presidente y director ejecutivo.

La resolución llegó después de una serie de cuestionamientos sobre sus vínculos personales, las operaciones comerciales relacionadas con China y los controles internos de la compañía.

El episodio tuvo un fuerte impacto en Wall Street. La acción llegó a perder casi la mitad de su valor entre el máximo de octubre y el mínimo del 20 de noviembre, antes de recuperar terreno con el regreso de su fundador.

No obstante, la controversia no se limitó a la conducción de la empresa, sino que la empresa también también quedó bajo al igual que las exportaciones de chips de inteligencia artificial.

Cómo comenzó la crisis de Nvidia y qué papel tuvo Megaspeed

Uno de los principales antecedentes se remonta a marzo de 2023, cuando la empresa 7Road International pasó a llamarse Megaspeed International y amplió sus operaciones en infraestructura para inteligencia artificial.

Alice Huang, una empresaria china vinculada con la firma, quedó asociada a su conducción. La compañía de Singapur se convirtió en un comprador relevante de chips y servidores de Nvidia.

Las autoridades estadounidenses investigaban a Megaspeed desde 2024 por posibles infracciones a los controles de exportación de semiconductores. Según información difundida por los departamentos de Comercio y Justicia de Estados Unidos, la investigación comenzó tras detectar movimientos sospechosos vinculados con una posible desviación de tecnología sensible.

Nvidia incorporó a Megaspeed a su lista de clientes a los que no podía vender en junio de 2025, mientras que la investigación pasó luego a manos del Departamento de Justicia.

El hecho tomó otra dimensión cuando trascendieron las versiones sobre una relación extramatrimonial entre Jensen Huang y Alice Huang. De hecho, Reuters informó que, según informes periodísticos basados en fuentes de inteligencia estadounidenses, argumentaron que la empresaria habría mantenido contactos con integrantes del Ministerio de Seguridad del Estado chino.

No obstante, las autoridades no concluyeron que haya actuado como espía y la investigación continúa. Megaspeed, por su parte, sostuvo que opera de manera legítima y que Alice Huang dejó la compañía en agosto de 2025.

El impacto de la renuncia de Huang

El 8 de noviembre, Huang comunicó a los empleados que había mantenido una relación extramatrimonial y pidió disculpas por su conducta. Ese mismo día, Nvidia informó que su directorio había iniciado una investigación independiente ante las versiones sobre un posible intento de inteligencia extranjera que involucraba al empresario.

Cuatro días después, el 12 de noviembre, Huang presentó su renuncia con efecto inmediato. El directorio aceptó su salida y designó como directora ejecutiva interina a Colette Kress, quien hasta entonces se desempeñaba como directora financiera.

La decisión marcó un cambio abrupto para una compañía que Huang había fundado en 1993 y conducido durante más de tres décadas. Esto derivó en un clima de incertidumbre que se mantuvo durante los días siguientes.

El 17 de noviembre, cuando Nvidia presentó sus resultados trimestrales, el presidente del directorio, Harvey Jones, descartó que la empresa tuviera previsto reincorporar a Huang. En esa misma jornada, la compañía informó ingresos por u$s115.800 millones en el tercer trimestre fiscal, un crecimiento interanual del 103%.

Sin embargo, el desempeño del negocio contrastaba con la crisis institucional que atravesaba, lo que se vio en el precio de las acciones de la empresa. Además, la salida de Huang no fue el único frente que enfrentó la compañía.

El 20 de noviembre, Reuters informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) investigaba posibles problemas contables de Nvidia. La averiguación apunta, entre otros aspectos, a la forma en que la empresa informa sus ingresos por región y a ciertos acuerdos de financiamiento vinculados con clientes e infraestructura de inteligencia artificial.

El impacto de la intervención de Donald Trump

El escenario cambió el 23 de noviembre. Después de nuevas conversaciones con Huang y de recibir información de funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense, el directorio votó por unanimidad su restitución como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta.

En su comunicado, Nvidia afirmó que, a partir de esos contactos, consideraba que el regreso del empresario no representaba un riesgo para la seguridad nacional. Donald Trump reconoció que intervino para impulsar la decisión y afirmó que había hablado con Huang antes de la reunión del directorio.

El respaldo del presidente estadounidense sumó una dimensión política a una resolución que también recibió críticas de legisladores de ambos partidos, preocupados por los controles sobre las exportaciones de chips avanzados a China.

La intervención de Trump abrió, además, un nuevo frente en Washington, ya que los demócratas impulsarán una investigación por su intervención en Nvidia, con el objetivo de determinar si existieron posibles conflictos de intereses.

La empresa aclaró que la investigación interna sobre el posible intento de inteligencia extranjera continuará hasta su conclusión. También anunció la creación de un comité de seguridad nacional y controles de exportación, integrado por directores independientes, y la búsqueda de un responsable de cumplimiento normativo.

El impacto del regreso del CEO de Nvidia en el mercado bursátil

La reacción de los inversores fue inmediata. El 20 de noviembre, Nvidia había cerrado en u$s125,53, después de tocar un mínimo intradiario de u$s124,50. Frente al máximo de u$s243,37 registrado el 6 de octubre, la caída había rondado el 48,4%.

Tras el anuncio de la restitución, la acción subió un 31,48% el lunes 23 y terminó la rueda en u$s165,05. El avance agregó alrededor de u$s952.000 millones a su capitalización bursátil, uno de los mayores incrementos diarios registrados por una compañía estadounidense.

El rebote refleja el alivio de los inversores ante la resolución de la incertidumbre sobre quién conduciría Nvidia. No obstante, la recuperación no borró las pérdidas acumuladas ni resolvió los interrogantes sobre sus operaciones en China, sus controles internos y las investigaciones que, de momento, siguen abiertas.