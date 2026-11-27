Con la nueva reducción del costo financiero, quienes perciben ingresos a través del circuito habitual obtienen condiciones más ventajosas

El Banco Provincia redujo hasta cinco puntos porcentuales las tasas de interés de sus préstamos personales. La medida comenzó a regir el 17 de noviembre y alcanza a las principales líneas de financiamiento al consumo que ofrece la entidad bonaerense.

La decisión apunta a mejorar las condiciones de acceso al crédito. El foco está puesto en quienes cobran sus haberes a través del banco, un universo que incluye principalmente a trabajadores del sector público provincial y municipal, además de jubilados y pensionados.

Según informó la entidad, el nuevo esquema provocó una baja general de las tasas promedio aplicadas durante noviembre frente a octubre. La reducción se registró en todos los segmentos comprendidos por la medida.

Cómo queda la cuota en un préstamo de $2 millones

"La tasa más baja es para clientes que acreditan haberes en el Banco", señaló la institución en un comunicado oficial. Este grupo concentra una parte relevante de la cartera de créditos al consumo de la entidad.

Para dimensionar el efecto de la rebaja, el banco difundió una simulación concreta. Un préstamo de $2 millones a 36 meses para un trabajador estatal o jubilado tendría una cuota mensual estimada de $121.775.

Esto implica una tasa nominal anual de 60,70%, según aclara la web oficial de la entidad bonaerense. La cifra permite comparar el costo del financiamiento con otras alternativas del mercado.

Qué líneas de crédito alcanza la baja de tasas

El recorte se aplica sobre los préstamos personales tradicionales de Banco Provincia. Estos créditos se utilizan para gastos de consumo, proyectos familiares o necesidades puntuales de los clientes.

La decisión se inscribe en una estrategia destinada a sostener condiciones competitivas. En un mercado donde el costo total del financiamiento es un factor central para los hogares, la entidad busca posicionarse entre las opciones más accesibles.

La comparación entre productos financieros no depende solo de la tasa nominal. También resulta determinante el Costo Financiero Total (CFT), que incorpora cargos, seguros e impuestos vinculados con cada operación.

De acuerdo con la entidad, el nuevo esquema la consolida entre los tres bancos con menor Costo Financiero Total para quienes perciben su salario en esa institución.

El banco sostuvo que busca "promover inclusión financiera y ampliar el acceso al crédito para más familias bonaerenses". La definición vincula la reducción de tasas con su función como banca pública y con una cartera en la que tienen peso empleados provinciales, municipales y personas jubiladas.

Préstamo Acá impulsó la venta de motos y autos durante 2026

La novedad llega luego de que la entidad ampliara sus alternativas de financiamiento para consumos específicos. Entre ellas se destaca la línea Préstamo Acá, que permite financiar bienes y servicios directamente en el comercio.

El mecanismo evita que el cliente deba solicitar primero un crédito por fuera de la operación de compra. También procura acortar los tiempos de aprobación, agilizando el proceso de financiamiento.

A través de Préstamo Acá, Banco Provincia informó que durante 2026 se comercializaron más de 5.000 motos. La cifra refleja el alcance de esta herramienta en un segmento de mercado tradicionalmente demandante.

También indicó que, en menos de dos meses, se financiaron más de 2.000 automóviles mediante esa modalidad. Los números muestran una adopción significativa por parte de los clientes de la entidad.

La herramienta incluye opciones para comprar materiales de construcción, viviendas industrializadas y modulares. Además, cubre servicios de salud relacionados con odontología y tratamientos estéticos.

El banco busca así extender la financiación más allá de los gastos de consumo inmediato. La estrategia apunta a acompañar proyectos de mayor envergadura o necesidades más específicas de las familias bonaerenses.

Cómo funciona la línea de créditos para viviendas industrializadas

Entre las propuestas vigentes figura una línea para adquirir casas prefabricadas o industrializadas. El producto está destinado a clientes con calificación crediticia que cumplan los requisitos establecidos por la entidad.

El trámite puede realizarse de forma digital por Cuenta DNI o Home Banking BIP. No requiere presentar documentación en papel ni asistir a una sucursal física.

Ese crédito permite financiar hasta $50 millones para viviendas ofrecidas por empresas adheridas al programa Construcción Industrializada. Los solicitantes pueden elegir plazos de entre 12 y 96 cuotas.

En determinadas condiciones, es posible combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto. El requisito es que el monto total no supere el valor de la propiedad que se financia.

La línea para viviendas está denominada en unidades de valor adquisitivo (UVA). Contempla una tasa nominal anual fija del 9% para quienes acreditan haberes en Banco Provincia.

Para quienes cobran el sueldo en otra entidad, la tasa asciende al 15%. Como el capital y las cuotas se actualizan por la evolución de la UVA, los pagos en pesos pueden variar con el tiempo.

Con la reducción de las tasas de préstamos personales, el banco afirmó que busca "acercar soluciones financieras accesibles" y mantener el crédito disponible para las necesidades cotidianas de las familias bonaerenses.