Analistas advierten que el respaldo chino sólo cubre obligaciones inmediatas y que la incertidumbre financiera persiste entre inversores

El ministro de Economía, Luis Caputo, despejó este viernes las dudas sobre el destino de los u$s5.000 millones del swap con China. Con un mensaje breve pero contundente en sus redes sociales, avaló públicamente una explicación que circulaba en off: esos fondos están reservados para garantizar el pago de los vencimientos de deuda de octubre de 2027, incluso si Argentina no consigue refinanciarse en los mercados internacionales.

"Correctísima explicación", escribió Caputo en su cuenta de X. Citó un posteo del periodista Eduardo Feinmann, quien había revelado que "altísimas fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía" le confirmaron ese objetivo específico.

El guiño público del ministro llegó apenas días después de que él mismo confirmara, en una entrevista con el streaming Neura, que el Gobierno ya había pedido a China disponer de u$s5.000 millones del swap de monedas.

En esa charla, Caputo detalló que esos fondos "ya están disponibles, aprobados". También explicó que el Tesoro Nacional le compraría al Banco Central (BCRA) las divisas que se obtengan por esa vía.

El mensaje de Luis Caputo sobre el uso del swap con China

Cómo funciona el swap con China que activó la Argentina

El swap no es un préstamo directo del gobierno chino al Tesoro argentino. Es un acuerdo de intercambio de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de China.

El convenio total alcanza los 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s19.000 millones. De ese monto global, hay un tramo ya activado de 35.000 millones de yuanes, que representan aproximadamente u$s5.000 millones.

Ese tramo se puso en marcha a comienzos de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, y el BCRA decidió mantenerlo activo bajo la nueva gestión.

En agosto último, el BCRA y su par chino renovaron el acuerdo por cinco años, dos más que en los convenios anteriores. Esa extensión confirmó que el tramo vigente seguía operativo.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, ya había adelantado meses atrás que la documentación del acuerdo contemplaba su uso para el pago de deuda soberana.

Por qué el Gobierno necesita estos dólares ahora

El pedido formal a Pekín apunta a despejar una de las principales dudas del mercado financiero: cómo hará el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda que se acumulan en el horizonte, especialmente los de octubre de 2027.

En julio, el programa financiero del Ministerio de Economía preveía colocar u$s5.000 millones en Bonares, bonos en dólares bajo ley argentina. Pero desde agosto, el Gobierno dejó de emitir deuda en dólares en el mercado local.

Esa interrupción generó incertidumbre. Los inversores se preguntaban si Argentina tendría capacidad de refinanciarse cuando llegaran los grandes vencimientos.

La confirmación de Caputo sobre el uso del swap china llega, además, en medio de días de tensión financiera. El riesgo país escaló a niveles similares a los del período electoral de 2023, cuando la incertidumbre política dominaba el escenario.

El plan de Caputo para enfrentar los vencimientos de enero

Caputo también detalló cómo piensa cubrir los u$s4.370 millones que vencen en enero de 2025. El esquema combina varias fuentes de financiamiento.

El ministro confía en desembolsos del FMI y otros organismos multilaterales. También suma préstamos garantizados con CAF y Fonplata.

Otra fuente de divisas será la venta de AySA, la empresa de agua y saneamiento. Y completará el esquema con u$s1.800 millones que el Tesoro le compraría al BCRA, tal como anticipó en la entrevista con Neura.

El mercado observa con atención estos movimientos. La capacidad de Argentina para honrar sus compromisos sin recurrir a más emisión monetaria es clave para sostener la confianza de los inversores y evitar presiones adicionales sobre el dólar.