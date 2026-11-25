Los fondos de CAF y Fonplata ingresarán en enero y forman parte del esquema que prepara Economía para afrontar vencimientos por u$s4.400 millones

El Gobierno cerró préstamos por u$s800 millones con garantías de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fonplata para afrontar los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero.

Según trascendió, las negociaciones con los bancos ya terminaron y los dólares ingresarán durante la primera semana de 2027. El Tesoro debe reunir alrededor de u$s4.400 millones para cumplir con esos compromisos.

La confirmación de los nuevos créditos aporta una parte de los recursos, pero no resuelve por sí sola las necesidades de financiamiento. De acuerdo con el cálculo publicado por Infobae, entre los préstamos garantizados, el desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los fondos previstos por la privatización de AySA, el Gobierno tiene identificados u$s2.140 millones. No obstante, queda una diferencia de 2.260 millones de dólares.

Cómo se completan los préstamos con garantías

Los u$s800 millones de CAF y Fonplata forman parte del programa financiero de 2026, que contemplaba obtener u$s4.000 millones mediante préstamos con garantías de organismos internacionales. Hasta ahora, el Gobierno recibió u$s3.200 millones a través de operaciones respaldadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Con los créditos que se cerraron ahora, Economía completará el monto previsto para esa modalidad de financiamiento. La diferencia es que los nuevos fondos ingresarán en enero, en los primeros días del año y apenas antes del pago de deuda.

Por este motivo, a pesar de que las negociaciones ya estén cerradas, el Tesoro todavía deberá esperar el desembolso para contar con esos dólares. Asimismo, como mencionamos anteriormente, la operación con CAF y Fonplata no cubre la totalidad de los compromisos de enero.

Por lo tato, su función dentro del esquema es completar el cupo de préstamos garantizados que el equipo económico había incorporado al programa de 2026 y sumar divisas a las que espera reunir por otras vías.

El impacto del giro del FMI y los fondos de AySA

Otra parte del financiamiento previsto depende del FMI. Economía espera un desembolso de u$s1.000 millones, sujeto a la aprobación de la tercera revisión del acuerdo por parte del directorio del organismo.

De hecho, el tratamiento está previsto para las primeras semanas de diciembre. De aprobarse, el giro se acreditará en la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta forma, el Gobierno podrá incorporar dichos recursos al esquema de pagos de enero. De momento, es tan solo un ingreso esperado. A ese monto se le debe sumar u$s340 millones por la privatización de AySA.

El Estado espera recibir ese dinero antes de que termine 2026, luego de la firma del contrato de compraventa de acciones, prevista para el 17 de diciembre. Con los 800 millones de CAF y Fonplata, los 1.000 millones del FMI y los 340 millones de AySA, el Gobierno calcula recursos por u$s2.140 millones.

Frente a los vencimientos de u$s4.400 millones del 9 de enero, la diferencia asciende a u$s2.260 millones.

La suspensión del Bonar 2029 abrió dudas sobre el financiamiento

La pausa en las colocaciones del AO29 es uno de los factores que puso bajo análisis el programa financiero de Economía. La suba de las tasas llevó al Gobierno a suspender esas emisiones y dejó al mercado con interrogantes sobre las fuentes que utilizará el Tesoro para reunir los dólares necesarios.

En ese contexto, los préstamos de organismos internacionales cobran relevancia porque permiten sumar financiamiento por fuera de las colocaciones de deuda en el mercado local. Los créditos de CAF y Fonplata completan el esquema de garantías previsto para 2026, aunque su llegada en enero coincide con el período en el que el Gobierno deberá afrontar los pagos.

De esta forma, Economía todavía necesita conseguir recursos adicionales y definir cómo completará el monto requerido para cumplir con los compromisos.

Qué opciones de financiamiento le quedan al Gobierno

Entre las alternativas que puede utilizar el equipo económico aparecen los préstamos de corto plazo, como las operaciones de recompra (repos) y el swap de monedas con China. El Gobierno ya recurrió a los repos en otras ocasiones, mientras que el acuerdo con el Banco Central chino constituye otra fuente potencial de financiamiento.

Además, el equipo económico no descarta que los préstamos garantizados puedan sumar un monto adicional. De esa manera, el financiamiento con respaldo de organismos internacionales podría tener un papel más amplio dentro del programa, más allá de los u$s800 millones que se cerraron con CAF y Fonplata.

La posición oficial contrasta con las dudas de los inversores sobre la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos en las fechas previstas. En una entrevista reciente, Federico Furiase defendió la cobertura del programa financiero y respondió a los cuestionamientos del mercado sobre el dólar y el riesgo país. El secretario de Finanzas explicó por qué considera que los pagos de deuda están cubiertos.

Por ahora, el acuerdo con ambos organismos representa un avance concreto para el Tesoro, que ya tiene definido el ingreso de esos dólares durante la primera semana de enero. Sin embargo, el pago de deuda todavía depende de que se concreten los otros desembolsos previstos y de que Economía consiga cubrir la diferencia que resta.