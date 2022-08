¿Al molde o a la piedra?: siete lugares para comer la mejor pizza de Buenos Aires

Antes de que en los últimos años se pusieran de moda las pizzas de Nápoles, Roma, Chicago Style y tantas otra, el mundo se dividía entre los elegían al molde o a la piedra. Así nos acostumbramos los argentinos a comer la pizza desde que la receta original llegó al país de mano de los inmigrantes ¿Los Inmortales o Imperio? Cada cual tenía su favorito. En este ciclo en el que ya hablamos de las mejores hamburgueserías de Buenos Aires y de buenos lugares para comer asado, hoy hablaremos de grandes sitios para comer una porción de pizza.

7 lugares para comer buena pizza en Buenos Aires

Hoy, además de las pizzerías que subsisten contra todo embate como las clásicas Banchero, Guerrín, Angelín o El Cuartito, hay una nueva generación de pizzerías que reinvindican la pizza porteña y la llevan a una nueva categoría.

1. Roma

Si no sonara muy tilingo bien podríamos decir que la pizza de Roma es "the ultimate argenta’s pizza" pero buscando un concepto vernáculo bien podemos definirla como el epítome de este gran producto que no será originario de nuestro país pero ya es patrimonio nacional.

"Desde el primer momento quisimos laburar la pizza tradicional media masa porteña que es cargada de queso pero buscando los mejores ingredientes y técnicas", cuenta Julián Díaz, quien junto a Martín Auzmendi (uno de los autores de Nuestra Pizza, una pasión redonda) llevan adelante Roma. "Trabajamos con harina orgánica certificada y una fermentación lenta, de 48 hs que da una masa más liviana, con mejor digestión y de alveolos más grandes. Y después buscamos que todo lo que va arriba de la pizza sea de las mejores materias primas". Y lo logran, hay varias pizzas "de estación", en este momento la Suerte Roma que viene con salsa de tomate, panceta, muzzarella, Lincoln La Suerte y cebollas caramelizadas, o la Gran Porteña, que además de muzza y salsa de tomate, viene con morrones asados, lomito de cerdo ahumado, aceite de hierbas con ajo y verdeo.

Esquina de San Luis y Anchorena, CABA.

2. Orno

Con dos locales en Olivos y el Mercado de Belgrano, y uno de los mejores after dinner de BA (chequeen por favor el Drag Bingo y las noches de karaoke), Orno trae una propuesta diferente. "La pizza de Orno no tiene bandera, es una masa bastarda que no adopta ningún método tradicional de receta italiana", explica Lupe García, directora creativa del grupo Mezcla, propietaria de Orno, Casa Cavia y Asadero, entre otros.

"Los conceptos son los mismos pero su elaboración se gestó luego de un largo proceso de investigación y desarrollo con el que llegamos a la masa que buscábamos: suave, con grandes alveolos por dentro y con una buena crosta crocante". Una bomba, ideal para acompañar con algunos de sus aperitivos enlatados.

Corrientes 402, Olivos.

Orno es uno de los lugares recomendados para comer pizza

3. Picsa, Argenta al Molde: un recomendado para comer pizza en Buenos Aires

Acá se juntó gente que entiende mucho de gastronomía y creó este local que le hace honor a la pizza porteña. De masa aireada y suave, base dorada y crocante y sumamente ligera, hay variedades clásicas y otras originales. La tradicional Muzza, con mezcla de quesos, salsa de tomates San Marzano, orégano del norte y aceite de oliva extra virgen, es una fija de los que no innovan; la Napo, con mezcla de quesos, salsa de tomates, tomates cherry asados, ajo y hojas de albahaca, y la Provolone, con mezcla de quesos, salsa de tomates, provolone picante, ají molido salteño y orégano del norte, también deberían estar en la lista de pedidos.

Nicaragua 4896, CABA.

En Picsa se puede disfrutar de porciones que le hacen honor a la pizza porteña

4. Mil y Pico

En Mil y Pico, el maestro pizzero Danilo Ferraz ofrece una versión contemporánea de sus famosas pizzas a la parrilla, "todo lo que se cocine a la parrilla se instala rápidamente en nuestra cultura como un clásico y ese es el caso de nuestras pizzas. La pizza a la parrilla es muy fina y crocante con un toque ahumado y una proporción de toppings muy equilibrada, a diferencia de la típica pizza argentina que tiende a ser más alta y cargada de queso". Para destacar: la de Espinaca, una pizza blanca con muzzarella, espinaca salteada con ajo y chili, panceta, cebolla morada y huevos de campo, y la Putanesca con pomodoro italiano, anchoas de Mar del Plata, alcaparras, olivas negras y perejil.

Av. Dorrego 1194 / Av. de Los Incas 5499, CABA.

En Mil y Pico se ofrece una versión contemporánea de las famosas pizzas a la parrilla

5. La Mezzeta

Imposible no mencionar a esta pizzería que desde 1939 hace una Fugazzeta memorable. Si ya no encuentran taxis en la ciudad, los pocos que quedan seguro están acodados en la barra entrándole a una porción. En diciembre murió Francisco quien durante 60 años fue el pizzero estrella pero la pasión se mantiene. La fugazzeta es tan contundente que con una grande tienen para 12 personas, es pantagruélica, casi obscena, rellena de queso al tope, chorrea por los costados y la cebollita viene con el tostado perfecto. Símbolo porteño como pocos, si aún no la conocen, es como no haber ido al Obelisco.

Álvarez Thomas 1321, CABA.

6. La tiendita al corte, excelente lugar para comer una porción de pizza

En Constitución, Diego Dávila abrió el año pasado esta pizzería que le hace honor a la canción de Memphis: moscato, pizza y fainá, un tridente violento y efectivo. Con mucha experiencia en el rubro, Dávila también fue por harinas de alta calidad y fermentaciones lentas que dan como resultado una pizza más aireada y fácil de comer, y con una buena selección de productos, desemboca en una excelente pizza ¿Cuál elegir? La de provolone es una fija lo mismo que la fugazzeta con jamón, rellena de queso cuartirolo y con reggianito gratinado. Tienen también una selección de pizzas "fantasía" que son muy tentadoras como la Española que viene con cantimpalo o la Griega que trae aceitunas negras, queso de cabra y tomates confitados (ah, y tienen pizza con ananá).

Carlos Calvo 1750, CABA.

La tiendita al corte es una de las pizzerías recomendadas de hoy

7. Tomasso

Esta cadena ofrece una excelente relación calidad-precio. Más de 15 variedades de las clásicas pizzas a la piedra. "Tratamos de ser un fiel reflejo del gusto de los argentinos", explica Diego Parra, gerente de la marca, "una masa tierna y de base crocante, buena cantidad de mozzarella e ingredientes tradicionales que no pueden faltar como la cebolla, el jamón cocido y los morrones". Para los paladares más convencionales no faltan las clásicas como Muzzarella o doble muzzarella; la Fugazzeta; la Napolitana, y la de Jamón con morrones.

Presente en los principales barrios porteños, Lanús, Pergamino, Rosario, Córdoba, Neuquén y Bariloche.