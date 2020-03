El peligroso papel de los pacientes asintomáticos en la propagación del coronavirus

El virus se puede contraer en el contacto entre dos personas, pero no solo quienes están enfermos y con síntomas pueden contagiar a otros

La nueva cepa de coronavirus provoca síntomas similares a los de la gripe. Tos, fiebre y resfrío son los más frecuentes e identificables. Sin embargo, no todos los pacientes presentan síntomas y no todos lo hacen de la misma manera y en el mismo momento. Esto significa que es probable que una persona haya contraído el virus y que no lo sepa, precisamente porque su cuerpo no tiene ningún tipo de manifestación. De este modo, esa persona podría estar contagiando a otros sin siquiera darse cuenta.

Es por eso que los expertos recomiendan que aunque no sientan síntomas, las personas deben incluir medidas de precaución para evitar la propagación del virus.



A nivel mundial, las medidas para combatir el coronavirus son cada vez más estrictas. Las autoridades de Nueva York, por ejemplo, enviaron un mensaje contundente a sus habitantes: "Todos deben comportarse como si ya hubieran estado expuestos al coronavirus".



Esa advertencia está respaldada por una nueva evidencia científica, que surge de analizar cómo se propagó el virus en China, el país donde surgió la pandemia y que hasta este miércoles registraba más de 3.200 muertes.





En China ya son más de 3000 los muertos por coronavirus

Esta nueva investigación muestra que dos de cada tres contagios del nuevo coronavirus han sido causados por personas a quienes no se les había diagnosticado el virus o no presentaron síntomas.



"La explosión de casos de covid-19 en China fue impulsada en gran parte por personas con síntomas leves, limitados o sin síntomas, que no fueron detectadas", dijo en un comunicado Jeffrey Shaman, profesor de ciencias de salud ambiental en la Universidad de Columbia y coautor de la investigación.



"Los casos no detectados pueden exponer a una parte mucho mayor de la población al virus", sostiene Shaman. Eso quiere decir que las personas contagiadas que se sienten sanas o con síntomas muy leves están esparciendo el virus sin darse cuenta.



Los hallazgos de Shaman significan que el número real de contagiados alrededor del mundo es mucho mayor que el que muestran las cifras oficiales, porque mucha gente desconoce que tiene el virus y lo transmite sin saberlo.



Shaman llama a este fenómeno "transmisiones sigilosas" y sostiene que representan un gran desafío para la contención de este brote".



La investigación muestra que en las primeras etapas de la epidemia en China, por cada caso confirmado había al menos seis personas infectadas pero sin diagnosticar.

"Si tenemos 3.500 casos confirmados en Estados Unidos, es posible que en realidad sean 35.000", dijo Shaman, citado por The New York Times el 16 de marzo.



A nivel global, si al 18 de marzo había más de 200.000 casos confirmados en más de 150 países, en realidad más de 1 millón de personas podrían estar infectadas, según dijo Shaman en una rueda de prensa citada por The Washington Post.

¿Se puede evitar la propagación?

La investigación también muestra que los esfuerzos del Gobierno y la toma de conciencia por parte de los ciudadanos redujeron la tasa de contagio en China. Después de que las autoridades impusieran las restricciones de viaje y otras medidas de control, el virus comenzó a esparcirse más lentamente. Esta respuesta es absolutamente esperable, dado que las medidas tomadas redujeron el movimiento masivo y la aglomeración de personas.



"La mayor conciencia sobre el brote, el mayor uso de medidas de protección personal y la restricción de viajes han ayudado a reducir la fuerza de la infección", dice Shaman.



El estudio advierte que para poder controlar la propagación se necesita "un aumento radical en la identificación y aislamiento de los infectados que aún no se han documentado". Este punto puede ser difícil de cumplir en su totalidad, dado que no todos los ciudadanos que tienen el virus lo saben, no todos presentan síntomas y no todos son lo suficientemente responsables como para consultar y quedarse en sus casas en caso de tener alguna manifestación compatible con el nuevo coronavirus.





La distancia entre personas puede ayudar a prevenir el contagio



Mientras tanto, los expertos en epidemiología recomiendan el "distanciamiento social", incluso entre personas que no tienen síntomas, como una práctica efectiva para evitar la propagación del virus.



El distanciamiento social incluye hábitos como trabajar desde casa, salir solo a lugares necesarios como supermercados, evitar las multitudes y evitar el transporte público en la medida que sea posible.

¿Cómo prevenir el contagio?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una serie de prácticas que se pueden desarrollar en la vida cotidiana y que pueden ayudar a evitar el contagio personal y la propagación del coronavirus.



- Lavarse las manos con jabón frecuentemente. En caso de que no sea posible, se aconseja el uso de gel antibacterial o alcohol en gel para prevenir la propagación del virus





La higiene personal es clave para prevenir contagiarse



- Mantener una distancia de al menos un metro con todas las personas pero puntualmente con alguien que esté tosiendo o estornudando



- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca



- Cubrirse con el codo o un pañuelo al momento de toser o estornudar; esta medida no solamente evita que las partículas del estornudo o de la tos se esparzan cerca y puedan eventualmente tener contacto con otas personas, sino también permite que los virus que puedan estar presentes queden en la tela y no en la piel. En dicha superficie el virus es incapaz de sobrevivir por tanto tiempo.

Toser en el pliegue es una de las recomendaciones de la OMS



- Buscar ayuda médica en caso de tener síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar