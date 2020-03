Cómo puede impactar el aislamiento obligatorio en la salud mental

La pandemia de coronavirus tiene a la Argentina en aislamiento preventivo y obligatorio; qué efectos puede tener en la salud mental

La expansión de una nueva cepa de coronavirus tiene al mundo en constante alerta. Los nuevos casos, las novedades en investigación y las medidas de los gobiernos se modifican, crecen y se difunden diariamente, algo que contribuye además a una situación de pánico y ansiedad generalizados.



En Argentina por los próximos días habrá un estado de aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue decretado por el Presidente el pasado jueves a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).



Esa medida resulta absolutamente necesaria, a los ojos de las autoridades sanitarias nacionales, para prevenir el contagio masivo de esta enfermedad que azota al mundo. Sin embargo, la otra cara de la misma moneda es el impacto que tiene esa situación en las vidas de todos los ciudadanos que han quedado encerrados en sus casas. De manera preventiva, claro, pero también obligatoria.



"El aislamiento social obligatorio que determinó el presidente implica quedarse en casa durante los próximos 12 días. Es un aislamiento que remite al encierro y que no se elige", menciona la Lic. Mariana Trocca, especialista en psicoanálisis y Coordinadora de Salud Mental de Medifé -Red Nacional-.



La situación que actualmente se vive en los hogares de la mayoría de los argentinos "produce estrés porque estamos obligados a no salir y a vivir y a convivir con personas con las que habitualmente se convive pero con las que no se comparten las 24 horas del día", agrega la profesional.



Es importante tener en cuenta que el estrés es una sensación que tiene doble cara. Por un lado, "hay un nivel de estrés que supone cierto grado de adrenalina y es positivo, porque pone al cuerpo y a la mente en alerta", indica la Lic. Trocca. Pero por otro lado, cuando ese estrés se cronifica y se prolonga en el tiempo puede transformarse en un problema. Es en ese punto donde es necesario poner atención y de lo cual, de acuerdo a la profesional de Medifé, es necesario cuidarse en los próximos días.

¿Cómo se puede afrontar esta situación de manera sana?

Cada persona transita el aislamiento de una forma distinta, pero la realidad es que no hay personas que escapen a la afectación que produce un contexto de estas características. "La cuarentena produce un efecto sobre las relaciones, sobre el estado de ánimo, sobre el cuerpo", asegura la profesional.



Es por eso que resulta importante que "el sujeto haga uso de los recursos con los que cuenta para poder afrontar esta situación", agrega.



¿Cómo? Una de las formas es intentar establecerse una mínima rutina dentro del hogar y de las tareas que cada uno deba realizar allí. Esa rutina es un elemento central para poder organizar el día a día y mantener ocupado el tiempo, algo que puede parecer interminable a lo largo de la jornada.



Esos hábitos se pueden aplicar para todas las personas que actualmente se encuentren aisladas, es decir, adultos mayores, familias con niños pequeños o adolescentes, personas que viven solas de todas las edades.



"Con los niños se debe apostar al recurso de lo lúdico, el juego, algo que puede ayudarlos a atravesar esta situación y también a comprenderla", indica la Lic. Trocca. Al mismo tiempo, agrega que resulta necesario "reforzar la responsabilidad de los padres en el cuidado de los chicos, al igual que es importante explicarles y darles la oportunidad de que entiendan la situación y que la puedan transitar".



En este sentido, considera central "evitar el estímulo constante de la televisión y darles un lugar para que ellos pregunten, digan, hablen, conversen". El diálogo es la única forma de conocer cómo atraviesan la situación los más chicos y cómo se los puede ayudar a continuar en ese proceso.



Por otro lado, aquellos menores en edad escolar también tienen su cuota de afectación en este contexto de aislamiento que tiene recluidos a gran parte de los argentinos. A este grupo de niños es esencial recordarles que la suspensión de las clases presenciales no significa que el aprendizaje y las tareas de la escuela lo estén, es decir, no son vacaciones. "Se supone que tienen una rutina para seguir y es importante que los padres ayuden a que se realice, a poder establecerla", afirma la profesional, quien considera necesaria esa rutina para organizar el día y regularizar las actividades dentro de lo posible y de una situación absolutamente anómala.



Hay una pauta que atraviesa a todos los grupos de personas, sin importar si la convivencia es con hijos, padres, sobrinos, pareja, y es el respeto de los espacios de intimidad. A lo largo del día, y a medida que avanzan los días, es probable que cada uno de los integrantes del hogar necesite un momento de soledad, de aislamiento del resto de la casa, de conexión con otros estímulos. "Es necesario que cada uno tenga un espacio para estar solo y para comunicarse con el exterior sin necesidad de estar en contacto con quienes se convive", aclara la profesional.

Una pandemia en la era digital

Para la Lic. Mariana Trocca el momento en que se vive esta pandemia de coronavirus puede tener un impacto positivo en la forma de atravesar las medidas de prevención como el aislamiento obligatorio. "Todas las herramientas con las que contamos nos dan una oportunidad de salir del aislamiento; poder usar el celular, las comunicaciones telefónicas, skype, correo electrónico, y cualquier otra herramienta que permita tener contacto con el afuera es de enorme utilidad para la situación que se transita", indicó.



Además de la conexión con el exterior, este tipo de herramientas también brindan la oportunidad de "hacer red con otros". Así lo define la especialista, quien considera esencial no quedarse solo -en el sentido emocional, no desde el punto de vista físico, de la compañía- dentro de la realidad de aislamiento y reclusión que se vivirá por los próximos días.