El humo de los cigarrillos puede contagiar coronavirus, advierten especialistas

Un estudio realizado en California asegura que los fumadores están más expuestos a cualquier tipo de patología respiratoria, entre ellas el coronavirus

El aumento de casos de coronavirus en el mundo ha sido exponencial. El ritmo de crecimiento del brote ha sorprendido al mundo y ha afectado severamente los sistemas de salud de muchos países, sobre todo de algunos países de Europa, como es el caso de Italia.



Los gobiernos del mundo están en estado de alerta y actualizan en forma constante las medidas de seguridad, de acción y de prevención para que su población no sufra las consecuencias de esta patología. O al menos para que se vea afectada lo menos posible, al igual que sus sistemas de salud, la mayoría de ellos en condiciones dificultosas para poder afrontar esta situación.





Así avanza el coronavirus en el mundo

Te puede interesar Un prestigioso virólogo acusa a la OMS de generar pánico en el mundo injustificadamente



Mirá el avance del brote en tiempo real



Hasta el momento todavía hay características del virus que se desconocen, de su composición genética, de su capacidad de mutación, y también de su forma de contagio. Es por eso que las investigaciones acerca de las cualidades que tiene esta nueva cepa de coronavirus están a la orden del día y en todas partes del mundo.



Recientemente, se conoció un dato que podría cambiar muchas de las medidas sanitarias de prevención que se están tomando en los países del globo, sobre todo en los que todavía no tienen tasas de infectados y de muertos tan alta como los más afectados. Podría ser el caso de Argentina, por ejemplo.



Según un doctor francés, el humo del cigarrillo también puede transportar coronavirus. Una radio francesa transmitió una advertencia del secretario general de SOS Médecins, llamado Serge Smadja que explicó que el virus puede navegar en el humo del cigarrillo.



La respuesta del doctor Smadja fue: "Sí, en efecto, si lo que sale del aparato respiratorio del paciente (que tiene coronavirus) es lanzado a las vías respiratorias de la persona que está enfrente, existe un riesgo". Es necesario tener en cuenta cuánto tiempo vive el virus en el aire para cuidar mejor la salud.

Especialistas advierten que el humo del tabaco y del cigarrillo electrónico puede trasladar el coronavirus

El humo del cigarrillo puede contagiar coronavirus , dice un estudio

Te puede interesar OSDE suspendería el pago a los profesionales que realicen psicoterapia a distancia



El tabaquismo de por sí es un factor de riesgo, ya que causa EPOC y entre los fallecidos, un alto porcentaje padecían Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.



El coronavirus puede vivir por tres días en algunas superficies, como de plástico o de acero, según un nuevo estudio. Expertos afirman que el riesgo de los consumidores de enfermarse por estar en contacto con superficies contaminadas es bajo.



Un estudio de "The New England Journal of Medicine" evalúa la presencia de SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 en aerosoles y superficies como aerosoles, plástico, acero, cobre y cartón. Comprobaron que el SARS-CoV-2 permaneció en aerosoles durante 3 horas. Por otro lado, en superficies de plástico y de acero, el SARS-CoV-2 seguía siendo detectable hasta 72 horas después del experimento.



Ambos virus decaen con el tiempo en todos los espacios, sin embargo, es necesario estar atentos y limpiar las superficies ya que el virus es "asintomático" y transmisible por "vías respiratorias", como explican en dicho estudio.



Se recomienda mantener por lo menos un metro de distancia (aunque no podría ser suficiente para evitar que el humo del cigarrillo de una persona infectada contagie a otros) como también es importante limpiar y desinfectar los paquetes que se reciben en las casas, al igual que lavarse las manos con frecuencia, sobre todo después de haber salido al exterior.

Cuáles son los riesgos del vapeo para la salud

Te puede interesar ¿Estás en la lista?: estas son las excepciones que contempla la cuarentena

El hábito de vapear, tanto de manera inicial como para dejar de fumar el cigarrillo tradicional, se ha difundido ampliamente a nivel mundial. Sobre todo las personas más jóvenes lo utilizan como primer hábito, lo cual implica que no fumaban previamente y comienzan a usar este tipo de dispositivos electrónicos.



Sin embargo, aunque parece que solo es vapor con distintos gustos y resulta inofensivo, aparentemente no lo es. Funcionarios de salud de California advirtieron el martes que quienes tienen este hábito deberían dejar de vapear inmediatamente. Al hacerlo, se suman a un conjunto de expertos en salud que aconsejan tomar precaución sobre el uso del cigarrillo electrónico luego de un fuerte aumento de enfermedades pulmonares severas relacionadas con el hábito.



Desde Estados Unidos han informado que cientos de personas han sido hospitalizadas en todo el país con graves afecciones pulmonares, que se sospecha fueron causadas por el uso de vaporizadores, tanto de nicotina como de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. En California, ha habido dos muertes debido a las enfermedades, así como 90 personas que han sido hospitalizadas, indicaron las autoridades.



El humo del vapeo puede contagiar el virus



"Estamos viendo algo que no hemos visto antes", afirmó la Dra. Charity Dean, directora del Departamento de Salud de California, en una declaración reciente. Además, agregó que "hay numerosos factores desconocidos en este momento, y debido a la incertidumbre de la causa exacta, es nuestra recomendación que los consumidores se abstengan de vapear hasta que la investigación haya concluido".



De acuerdo a la información publicada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), alrededor de cinco millones de jóvenes de Estados Unidos consumen cigarrillos electrónicos y una cuarta parte de ellos son estudiantes de secundaria. Puntualmente en el Estado de California se estima que los dispositivos de vapeo son el producto de tabaco más utilizado en la región y más del 80% de los adolescentes de secundaria los utilizan para consumir tabaco.



Es por eso que durante las últimas semanas la agencia gubernamental ha estado investigando una serie de síntomas graves, como dolor torácico, dificultad para respirar y vómitos, asociados con los cigarrillos electrónicos. Aunque afirman no estar seguros de la causa exacta de los problemas, la evidencia sugiere que algo en los cartuchos líquidos que usan los vaporizadores ha estado entrando en los pulmones de los consumidores causando daño.



Lo cierto es que al menos 530 personas han desarrollado una misteriosa enfermedad pulmonar vinculada con el vapeo en todo el país, informaron el 17 de septiembre los medios locales, citando una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés). Es importante tener en cuenta que dos tercios de los casos se produjeron en personas de entre 18 y 35 años de edad.



La FDA ha iniciado una investigación sobre el uso de los cigarrillos electrónicos paralela a la liderada por los CDC, de acuerdo a lo publicado por el diario The Washington Post. El informe periodístico apuntó que los datos iniciales mostraban que muchas personas tenían un historial de uso de cigarrillo electrónico con productos como el tetrahidrocannabinol (THC). Otras, añadió el diario, dijeron haber usado tanto nicotina como THC, unas solo nicotina, mientras que algunas admitieron haber recurrido al mercado negro o a productos ilícitos del THC.



De acuerdo con el periódico estadounidense, expertos de la industria de la marihuana han advertido que en el mercado negro se emplean sustancias para espesar el aceite de THC, entre ellas un derivado conocido como acetato de vitamina E. Sin embargo, los investigadores no han identificado algún producto o sustancia como responsable subyacente de la enfermedad, aunque sospechan de alguna forma de exposición química.