Hantavirus: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirlo

Hantavirus es el nombre con el que se conoce a una enfermedad viral aguda grave, causada precisamente por el virus Hanta y que provoca síntomas específicos

A principios de 2019 un brote de hantavirus que comenzó en el sur de la Argentina tuvo en alerta a las provincias de la Patagonia y a gran parte del país. Si bien se trata de un virus que puede provocar severas consecuencias en la salud de la persona que se contagia, no es una situación para entrar en pánico. Conocer las particularidades del virus y de la enfermedad es importante para tener tranquilidad al respecto y saber cómo tratarlo y prevenirlo.



El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada precisamente por el virus Hanta. Los ratones silvestres son el vector que lo transmite a las personas, ya que eliminan eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

¿Cómo se contagia?

El contagio siempre está relacionado con la presencia de ratas, que son el único animal que puede transmitirlo. La forma más frecuente de contagio es por inhalación; ocurre cuando se respira en lugares abiertos o cerrados, como galpones, huertas o pastizales, donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus y contaminaron el lugar.



Sin embargo, no es la única manera de contraer la enfermedad. También es frecuente que el virus entre al organismo a través del contacto directo, es decir, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores.





El hantavirus se contagia por las heces y la orina de un tipo de ratón muy común

Al igual que sucede con otras enfermedades, como la rabia por ejemplo, el hantavirus también puede contraerse a través de la mordedura de la rata infectada.

Por último, es importante tener en cuenta que la patología puede transmitirse por vía interhumana, es decir, de persona a persona a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de síntomas, a través de la vía aérea.

¿Cuáles son los síntomas?

La sintomatología de la enfermedad es muy similar a la de un estado gripal, por lo que la persona desarrolla fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No obstante, no termina ahí, ya que después de algunos días también puede aparecer una dificultad respiratoria que puede agravarse y provocar lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus". En estos casos, el cuadro se torna mucho más grave y puede incluso llevar a la muerte si la persona recibe la atención adecuada a tiempo.





El dolor de cabeza es uno de los síntomas del hantavirus

¿Tiene tratamiento? ¿Cómo es?

Es importante tener en cuenta que no existe tratamiento específico. Sin embargo, aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.





La fiebre es un síntomas frecuente de esta enfermedad

¿Cómo se puede prevenir?

En Argentina se han identificado cuatro regiones endémicas: el Norte -las provincias de Salta y Jujuy-, el Centro -Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos-, el Noreste -sobre todo en Misiones- y el Sur -Neuquén, Río Negro y Chubut-. Para prevenir esta enfermedad, sobre todo en las zonas mencionadas, es necesario tomar una serie de medidas de precaución. En primer lugar, todas las personas deben evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones, lo cual implica evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.



Para eso, es necesario tapar los orificios en puertas, paredes y cañerías.



Por otro lado, es importante realizar la limpieza -pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas- con una parte de lavandina cada nueve de agua, dejar 30 minutos y luego enjuagar toda la superficie limpiada. Si se sospecha que hubo o puede haber roedores, una de las principales recomendaciones es humedecer la superficie antes de empezar a limpiar, de modo tal que no se levante polvo y las personas no lo aspiren.



Por su parte, también se recomienda colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, al igual que cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor del domicilio. En este sentido, en caso de ir de campamento, es ideal hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.



Además de todas las recomendaciones para la prevención del contagio, es importante aclarar que en caso de tener alguno de los síntomas mencionados se debe hacer una visita urgente al médico. Así, el especialista podrá evaluar la gravedad del cuadro e indicar el tratamiento necesario.

El hantavirus de la Patagonia era distinto a los demás

Según indica la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) en un informe publicado en sus redes sociales, se trató de un "brote inusual", ya que tiene como único antecedente otro originado en El Bolsón hace ya más de veinte años, en 1996, "debido a la sospecha de la transmisión interhumana como principal método de contagio", había asegurado la entidad en el documento. En aquel momento, se había descubierto la cepa hoy conocida como Andes, que es la que contrajeron los habitantes de las localidades patagónicas y es de las pocas que se transmiten de persona a persona.



Precisamente porque el contagio se daba de manera diferente, la SADI consideró importante indicar cuáles son las personas que se consideran potencialmente riesgosas para terceros. "Se define contacto de alto riesgo a persona de cualquier edad y sexo que se presente con síndrome febril con 48 - 72 hs de evolución y por lo menos uno de los siguientes síntomas: mialgias, síntomas gastrointestinales, cefalea; asociado a un lugar epidemiológico".





Así se ve el hantavirus bajo un microscopio





Además, también entran dentro de este grupo aquellas personas que hubieran tenido contacto directo o a través de algún elemento con secreciones respiratorias o saliva, no importa el tiempo de exposición. También se incluye a personas que tengan o hayan tenido relaciones sexuales sin protección con paciente con diagnóstico confirmado y accidente laboral con materiales biológicos procedentes de paciente con hantavirus.



En caso de que un ser humano haya tenido contacto con alguno de los casos mencionados, debería tener un seguimiento clínico por 2 meses y podrían ser candidatos a algún tratamiento precoz.



Es por eso que, ante el alerta por la transmisión interhumana, la SADI recomendó "abrir ventanas y puertas por afuera durante una hora al ingresar a un lugar que estuvo cerrado mucho tiempo, colocarse máscaras, rociar el piso con lavandina y lavarse las manos al realizar las tareas". Esta última es una de las recomendaciones centrales para prevenir el contagio de coronavirus, el nuevo virus recientemente descubierto y que ya se cobró cerca de 17 mil vidas alrededor del mundo.



Además, en el área endémica o en situación de brote es necesario "mantener la vivienda limpia para evitar la presencia de roedores, colocar huertas y leñas lejos del hogar, acampar lejos de malezas y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y tener cuidado con la puesta en marcha de ventiladores o aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductores puedan haber tenido contacto con polvo contaminado".

En el Norte fue -y es- menos grave

Más allá del brote en el sur del país, también se han reportado algunos casos en las provincias norteñas (una persona falleció en Salta y hay al menos un infectado, al igual que en Jujuy). Según las autoridades sanitarias locales, la cepa del virus presente allá es diferente a la del sur y resulta menos peligrosa, precisamente porque no es posible que se contagie de persona a persona.



El informe de la SADI indicaba, además, que "por un lapso breve la persona infectada se siente mejor, pero dentro de las 48 horas aparece disnea debido a la infiltración de líquido en los pulmones".



Es importante tener en cuenta que esta enfermedad suele comportarse en forma endémica de manera regular; esto significa que es habitual la aparición de casos en las regiones de riesgo del país, al igual que sucede con el dengue o la fiebre amarilla en el norte argentino y en países limítrofes como Brasil o Paraguay. Así, es posible afirmar que la situación inusual se encuentra en el sur argentino, tanto por la forma de contagio del virus como por la cantidad de casos reportados en poco tiempo. Las personas infectadas en las otras regiones -Salta, Jujuy y Buenos Aires- no responden a las mismas características que el virus presente en el sur y están dentro de los casos considerados como regulares