Herpes labial: por qué sale y cómo curarlo rápido

Si bien no son una patología severa, los herpes labiales pueden ser molestos, tanto desde el punto de vista físico como estético

El herpes labial, también llamado herpes febril, es una infección viral que se presenta de manera frecuente. Se trata de pequeñas ampollas llenas de líquido sobre los labios o alrededor de ellos. Estas ampollas se suelen agrupar formando manchas, y una vez que se rompen se forma una costra sobre la úlcera resultante. El herpes labial generalmente se cura en dos a cuatro semanas sin dejar cicatriz.



Se trata de una infección que puede contagiarse de una persona a otra por contacto cercano, por ejemplo, al besarse. Es causado por el virus del herpes simple (VHS-1) estrechamente relacionado con el que causa el herpes genital (VHS-2). Estos dos virus pueden afectar la boca o los genitales y pueden transmitirse también a través del sexo oral. Es importante tener en cuenta que el herpes labial se puede contagiar aún cuando no haya úlceras en la boca, dado que el virus sigue presente en la boca por un tiempo.



No existe cura para la infección por el virus del herpes simple y las ampollas pueden regresar. La medicación antiviral puede ayudar a que el herpes labial se cure más rápidamente y puede hacer que reaparezca con menos frecuencia.

Los besos pueden transmitir los herpes labiales

¿Qué síntomas produce?

Un herpes labial generalmente pasa por varias etapas, en las que produce una sintomatología distinta.



- Hormigueo y picazón: muchas personas sienten una sensación de picazón, ardor u hormigueo alrededor de los labios durante un día aproximadamente antes de que aparezca una pequeña mancha dura y dolorosa y salga la ampolla.



- Ampollas: pequeñas ampollas llenas de líquido generalmente aparecen a lo largo del borde exterior de los labios, donde este se une con la piel de la cara. El herpes labial también puede observarse alrededor de la nariz o en las mejillas.



- Supuración y costras: las pequeñas ampollas pueden unirse y luego explotar, dejando llagas superficiales abiertas que supurarán líquido y luego formarán una costra.



Los signos y síntomas varían en función de si se trata del primer brote del herpes o de una reaparición. Pueden durar varios días y las ampollas pueden tardar de dos a cuatro semanas en sanar por completo. Las reapariciones generalmente ocurren siempre en el mismo lugar y tienden a ser menos graves que el primer brote.



Además, es importante saber que durante los primeros brotes algunas personas pueden presentar síntomas adicionales, que por lo general desaparecen en los siguientes episodios:



- Fiebre



- Encías erosionadas y dolorosas



- Dolor de garganta



- Dolor de cabeza

El herpes puede producir dolor de cabeza

- Dolores musculares



- Ganglios linfáticos inflamados



Los niños menores de 5 años pueden tener herpes labial dentro de la boca y las lesiones frecuentemente se confunden con aftas. Las aftas solo afectan la membrana mucosa y no se deben al virus del herpes simple.



Al ser una patología producida por un virus suele desaparecer por sí sola. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario consultar con un especialista, tanto por el herpes como tal como por los síntomas que produce. Así, hay personas puntuales a quienes se les aconseja una consulta médica sin dudarlo:

Los niños también pueden tener virus herpes

- Pacientes con un sistema inmunitario debilitado



- El herpes labial no se cura en dos semanas



- Los síntomas son graves



- Tienes reapariciones frecuentes de herpes labial



- Sientes irritación en los ojos

¿Por qué aparece un herpes?

Tal como se mencionó, el herpes labial es causado por ciertas cepas del virus del herpes simple. El virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1) generalmente provoca herpes labial, mientras que el virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2) generalmente es responsable del herpes genital.



Sin embargo, cualquier tipo puede provocar llagas en la zona facial o en los genitales. La mayoría de las personas que están infectadas con el virus que provoca el herpes labial nunca manifiestan signos y síntomas.



Los herpes genitales son más contagiosos cuando hay ampollas que supuran, pero el período de contagio no termina allí. Es posible transmitir el virus a los demás incluso si la persona no tiene ampollas. Compartir utensilios para comer, afeitadoras y toallas, así como también los besos, pueden contagiar el VHS-1. El sexo oral puede propagar el VHS-1 a los genitales y el VHS-2 a los labios.



Una vez que se ha tenido un episodio de infección por herpes, el virus permanece inactivo en las células nerviosas de la piel y puede surgir como otro herpes labial en el mismo lugar que antes.



Esa reaparición no se da de manera arbitraria, sino que puede desencadenarse a partir de una serie de factores que favorecen que eso suceda.



- Infección viral o fiebre

- Cambios hormonales, como aquellos relacionados con la menstruación

- Estrés

- Fatiga

- Exposición a la luz del sol y al viento

- Cambios en el sistema inmunitario



Es importante tener en cuenta que cerca del 90 por ciento de los adultos en todo el mundo —incluso aquellos que nunca tuvieron síntomas de infección— dieron positivo en la prueba para detectar el virus que causa el herpes labial.



Las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones a causa del virus. ¿Quiénes integran este grupo?



- VIH/sida



- Quemaduras graves



- Eccema



- Quimioterapia para el tratamiento del cáncer



- Medicamentos contra el rechazo para trasplantes de órganos

¿Puede complicarse un herpes?

En algunas personas, el virus que causa el herpes labial puede causar problemas en otras partes del cuerpo.



- Puntas de los dedos: tanto el VHS-1 como el VHS-2 pueden propagarse a los dedos. Este tipo de infección a menudo se denomina «herpes panadizo». Los niños que se succionan el pulgar pueden trasladar la infección de la boca a los pulgares.



- Ojos: a veces, el virus puede causar una infección en los ojos. Las infecciones reiteradas pueden dejar cicatrices y causar lesiones, lo que puede llevar a problemas en la visión o ceguera.



- Zonas generalizadas de la piel: las personas que padecen una enfermedad de la piel llamada «eccema» tienen mayor riesgo de propagación del herpes labial a todo el cuerpo. Esto puede convertirse en una emergencia médica.



- Otros órganos: en las personas con un sistema inmunitario debilitado, el virus también puede afectar otros órganos, como la médula espinal y el cerebro.

Así se ve el virus herpes

¿Se puede prevenir?

El médico puede recetar un medicamento antiviral para que el paciente tome en forma regular si contrae herpes labial con frecuencia o si tienes mayor riesgo de tener complicaciones graves. Si la luz del sol parece desencadenar la reaparición, se aconseja aplicar bloqueador solar en el lugar donde suele aparecer el herpes labial.



Además de cuidarse a uno mismo es importante tener consciencia de la salud y cuidar a otros. Por eso, para evitar propagar el herpes labial a otras personas o a otras partes del cuerpo, se aconseja tomar una serie de precauciones.



- Evitar el contacto piel con piel con otras personas mientras las ampollas estén presentes: el virus se propaga más fácilmente cuando hay secreciones húmedas en las ampollas.



- Evitar compartir elementos: los utensilios, las toallas, el bálsamo para labios y otros elementos pueden propagar el virus cuando las ampollas están presentes.

Mantén las manos limpias. Cuando tengas un herpes labial, lávate las manos cuidadosamente antes de tocarte y de tocar a otras personas, especialmente a bebés.