Ginés González García dijo que se siente "fenómeno" y ya recibió el alta médica

Después de haber sido diagnosticado con un hematoma subdural, el Ministro dejó el Sanatorio Otamendi y aseguró que iría a su despacho a trabajar

El ministro de Salud, Ginés González García, recibió el alta médica este jueves y ya pudo partir hacia su hogar, aunque él mismo afirmó que iría hacia el Ministerio. Después de haber sido diagnosticado con un hematoma subdural el miércoles por la tarde y de haberse realizado una serie de estudios, el titular de la cartera sanitaria dejó el Sanatorio Otamendi en un estado aparente de buen humor y bienestar físico.

A la salida de la clínica donde estuvo internado habló con algunos medios y explicó que "no se sabe desde cuándo lo tiene" (el hematoma subdural) y que los especialistas le "preguntaron varias veces si se había golpeado la cabeza o había tenido un traumatismo".

Es importante tener en cuenta que desde el ingreso a la clínica el Ministro habría estado en buen estado de salud y siempre mantuvo la comunicación con el Presidente, la Vicepresidenta y con algunos miembros de su propio gabinete. Asimismo, cabe mencionar que el miércoles por la noche dio una entrevista a Canal 13, en la que explicó algunos detalles de su estado de salud.

González García había dicho que en los estudios que le realizaron le detectaron "un hematoma subdural antiguo", que "descartaron la alternativa quirúrgica inmediata". A su vez, agregó que se sentía "fenómeno" y que esperaba " volver mañana a trabajar. No tengo nada".

Cabe recordar que el Ministerio de Salud de la Nación había reportado el miércoles por la tarde, que Ginés "ingresó esta mañana al Sanatorio Otamendi por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse una serie de estudios y controles, a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo".

"Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando. (...) Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. (...) Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón", dijo el ministro.

Durante la entrevista González García agregó que "descartaron la alternativa quirúrgica inmediata. Tengo que cuidarme y seguir con todo lo que estoy haciendo, como cualquier enfermo".

El ministro de Salud había sido internado el miércoles, cuando se realizó estudios

En aquel momento había dicho que, de acuerdo a lo que le habían dicho los especialistas, se iría este jueves. Esa situación finalmente se concretó este jueves al mediodía, cerca de las 12.30, cuando salió del Sanatorio Otamendi en el mismo auto en el que había ido.

En relación al Covid-19, en la tarde del miércoles había trascendido que el Ministro se había realizado el hisopado en forma preventiva. Sin embargo, el propio González García desmintió esta versión. Aseguró que dado que no presenta síntomas no era necesario que se realice el test para saber si tiene coronavirus. A su vez, a la salida del Otamendi reafirmó esta versión y volvió a decir que no se había realizado el hisopado.

¿Por qué el Otamendi?

Otro de los temas en los que se puntualizó durante la entrevista fue el motivo por el que Ginés González García eligió el Sanatorio Otamendi en lugar de un hospital público. Al respecto, el titular de la cartera sanitaria señaló "hace 30 años que vengo acá, está mi historia clínica, de mi obra social, conozco a todos los médicos. Tuve un síntoma y vine acá, que me conocen hace muchos años, es el sanatorio de la obra social a la cual pertenezco. Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año".