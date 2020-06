Running sin control: cuándo se conocerán las consecuencias de las salidas para hacer ejercicio

Desde el pasado lunes la Ciudad de Buenos Aires habilitó los parques y otros espacios urbanos para que los ciudadanos puedan practicar actividad física

Desde el lunes a las 00 horas quedaron habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires las salidas para hacer ejercicio en los parques distribuidos en todo el territorio. Mucho se había hablado en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca de esta medida, que ya se había posicionado como el reclamo central de un sector de la población. Las expectativas, tanto de los corredores o "runners" como de las autoridades y de la sociedad toda, eran altas.

Pero las imágenes que se conocieron no fueron lo que se esperaba. La aglomeración de personas, sobre todo en zonas populosas de la Ciudad como es Palermo, fue excesiva y fue mayor de la que las autoridades esperaban. Así lo calificó el ministro de Salud del distrito, Fernán Quirós, al día siguiente: "notamos que el aglomeramiento de personas en cuatro o cinco lugares puntuales fue más importante del que nos hubiera gustado tener. Es razonable entender que la mayoría de la gente quiso salir el primer día; fue un desahogo".

A partir de entonces se abrió el debate acerca de si la medida había sido buena y oportuna o no, pero fundamentalmente hay una pregunta que todavía no se puede responder: ¿tendrá consecuencias la salida masiva de personas a correr? Pero todavía más importante es la pregunta que sigue, que apunta a saber cuándo se podrá saber si efectivamente las tuvo o no.

Esta es una de las imágenes más difundidas del lunes a la noche en la zona de Palermo

Desde que comenzaron los rumores acerca de que se podría habilitar el ejercicio al aire libre se abrieron las preguntas acerca de la probabilidad de contagio que tendría esta situación. Muchos especialistas han hablado al respecto, lo cual ha generado cierta confusión y todavía no se sabe si es más o menos peligroso, si las personas se contagian o no, si pueden contraer la enfermedad o no. Hasta el momento, parece poco probable el contagio en espacios al aire libre, precisamente porque el aire circula de manera constante y no se queda estancado en un ambiente (como sí sucede en oficinas, transporte público, habitaciones, entre otros espacios).

Según muchos especialistas, la probabilidad de contagio en el transcurso de la práctica de una actividad como el running es baja. No obstante, es importante aclarar que el tiempo en que se podría saber si los corredores y otros deportistas tienen coronavirus es de entre 6 y 10 días aproximadamente. A partir del sexto día se podría detectar la presencia del virus en el cuerpo, para lo cual es necesario hacer un test de PCR (reacción en cadena de polimerasa), que son los que actualmente se están realizando en todo el mundo.

Pero para poder acceder al test el paciente debe presentar sintomatología compatible con la clasificación de caso sospechoso de Covid-19, dado que en Argentina no se realizan pruebas de rutina a la totalidad de la población. Esta recomendación está avalada por la Organización Mundial de la Salud y se ha seguido en muchos países.

De acuerdo al período de incubación del virus, sumado al tiempo que se tarde en realizar el test, los casos surgidos a partir de la práctica de ejercicio que comenzó el lunes se podrían ver a los 10 días aproximadamente.

A partir del test positivo el tratamiento sería el mismo que para cualquier otro paciente sospechoso de tener la enfermedad. Se lo aísla, se le brindan los cuidados necesarios y se lo interna en una sala con la complejidad indicada para su cuadro. El hecho de haberse contagiado corriendo, aunque la probabilidad sea baja, no modifica el resto de la evolución del cuadro en la persona. El pronóstico será mejor o peor según sus características, sus comorbilidades, si pertenece o no a grupo de riesgo, entre otros elementos.

La fiebre, la tos, la pérdida de gusto y de olfato, entre otros, son algunos de los síntomas de coronavirus

El tiempo de permanencia del paciente en internación puede llegar a ser hasta de 14 días, aunque esa variable se modificará de acuerdo a la situación particular de cada persona. En caso de que el cuadro empeore es probable que deba permanecer una mayor cantidad de tiempo, lo cual será determinado por el médico o equipo tratante.

Cómo es el protocolo para correr en la Ciudad de Buenos Aires

Para tratar de garantizar la seguridad y la salud de las personas que quisieran salir a correr o a hacer otro tipo de ejercicio, desde el Gobierno de la Ciudad se diseñó un protocolo. Publicado en la web oficial de CABA, consta de una serie de pautas que los ciudadanos deben seguir para caminar, correr, andar en rollers o en bicicleta por los parques urbanos.

El horario es de 20 a 8 hs, los siete días de la semana, de manera indistinta y sin restricciones por DNI como había hasta aquel momento. Esa franja tiene como objetivo evitar que la circulación de personas que hagan ejercicio se crucen con el resto de los habitantes de CABA que salgan a hacer sus actividades regulares -trabajar, llevar a sus hijos a la casa de sus padres o madres, hacer compras-.

Otro de los puntos importantes son las distancias entre personas. De acuerdo a la web del Gobierno de la Ciudad, la separación entre individuos varía en función del tipo de actividad que se realice.