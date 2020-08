Por ahora, solo deportes individuales: así será la nueva etapa de la cuarentena

Este viernes se anunció cómo seguirá la situación en los próximos días; se diferenciaron Larreta y Kicillof en relación a las nuevas habilitaciones

Pocos días atrás el presidente Alberto Fernández dijo que la cuarentena ya no debe llamarse de esa manera. Independientemente de la palabra que se use, sea cuarentena o aislamiento, lo cierto es que está vigente desde el día 20 de marzo. Ha habido flexibilizaciones, retornos a situaciones anteriores y avances, pero la vigencia de esta situación no ha cesado.

En este contexto, este viernes 14 de agosto tuvo lugar un nuevo anuncio sobre cómo continuará esta etapa de la cuarentena, es decir, cómo serán las próximas dos semanas. Al igual que en ocasiones anteriores, el anuncio se hizo desde la Quinta de Olivos, estuvo encabezado por el Presidente, a quien acompañaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El primer mandatario de la Argentina comenzó su exposición y dijo que "el mundo está enfermo". En ese contexto, consideró que "no estamos en condiciones de decidir con quién nos encontramos o no sin que eso suponga un riesgo".

"Tenemos que ser muy conscientes de que el mundo enfrenta una enfermedad" y "que el único remedio que se ha encontrado hasta aquí es preservarse evitando el contacto con otros", señaló Fernández.

"Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentena, porque la gente circula, porque los negocios están abiertos y porque la actividad industrial está funcionando". En un duro y directo mensaje dijo que "hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena".

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández anuncia una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. https://t.co/aMv8Ar6SU0 — Casa Rosada (@CasaRosada) August 14, 2020

Te puede interesar Coronavirus: todo sobre la vacuna de Oxford que se producirá en Argentina

Una vez más dijo que este tiempo se utilizó para "fortalecer el sistema de salud", medida sin la cual "hoy tendríamos un problema mayor", en palabras del Presidente. "Hoy en día a nadie le falta un respirador artificial", agregó.

Agradeció, además, a "quienes entendieron el riesgo y se quedaron en sus casas" y a los trabajadores de la salud que brindan su trabajo diariamente.

"En las industrias y los comercios que han abierto y se ha respetado el protocolo no ha habido problemas de contagios", sino que "el problema está en los encuentros sociales que no se pueden controlar".

En su introducción señaló específicamente la situación delicada que vive la provincia de Jujuy, que "tiene el 93% de su sistema de salud ocupado", aún cuando "fue una provincia que por más de 100 días no tuvo un caso". Cabe recordar que en Jujuy se había llegado a habilitar la actividad turística local, es decir que la situación epidemiológica lo permitía en su momento, que fue a finales de abril.

El Presidente mostró en una imagen la expansión del coronavirus en el país

¿Cómo sigue la cuarentena?

"Hemos resuelto que vamos a mantener el sistema que hoy tenemos, con algunas modificaciones, hasta el 30 de agosto", afirmó el Presidente. Sin embargo, dijo que se ha "resuelto que en las fases que están más afectadas se volverá a fase 1, de acuerdo a lo que se habló con los gobernadores". Cada provincia informará esta situación a sus habitantes de manera más detallada y precisa.

Te puede interesar ¿Cocinás? ANMAT prohibió la venta de este producto alimenticio

En su exposición, Horacio Rodríguez Larreta felicitó al Gobierno nacional por "el avance con la vacuna".

Luego, siguió con la información inherente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde afirmó que hace semanas que los nuevos contagios están "amesetados". "El R de la Ciudad es 1, pero la contagiosidad no es pareja en toda la Ciudad porque hay barrios con R mayor a 1", informó.

El jefe de Gobierno porteño explicó la situación en CABA

Rodríguez Larreta recordó que hace un mes se presentó un plan de reactivación de CABA, que apunta al retorno a la normalidad y al cuidado de los habitantes de su distrito. "El desafío es consolidar el avance que tuvimos, es decir, que las actividades se realicen con protocolos y cuidados necesarios", aseguró.

Hizo hincapié en la educación, que es una de las situaciones más adversas y desiguales que ha planteado la cuarentena. "Más del 90% de los chicos, tanto del sistema público como privado, han estado en contacto con sus escuelas por vía virtual", dijo, al tiempo que reconoció "el enorme esfuerzo y dedicación de los docentes".

Destacó que hay 5.100 chicos del sistema público que por distintos motivos no pudieron conectarse a las clases virtuales. Por eso, "acordamos con el ministro Trotta para abrir algunas escuelas para los chicos que han tenido problemas de conectividad", aseguró Larreta.

Por último, Rodríguez Larreta aseguró que presentarán al Gobierno nacional una propuesta para habilitar los hoteles para aquellas personas que tengan que estar en la Ciudad de Buenos Aires, como quienes se atienden en su sistema de salud o quienes trabajan en ese distrito. Además, comunicó que han comenzado a trabajar en que algunas profesiones puedan retornar a sus actividades, como los ingenieros y los arquitectos por ejemplo, así como los negocios que todavía no han podido abrir.

Te puede interesar Vacunas contra el Covid-19: la nueva negociación del Gobierno nacional

Axel Kicillof, como parte de su exposición, señaló algunos datos en relación a la movilidad de los ciudadanos argentinos. Utilizó el índice de movilidad de Google, es decir, el Google Mobility Trends, que asegura que en Argentina en las últimas semanas la movilidad bajó apenas 25%, cuando en otras naciones fue superior al 34%.

Reiteró, al igual que hizo el presidente Alberto Fernández, que "la única manera de evitar los contagios es evitar las actividades de mayor contacto", por lo que pidió "que sigan cumpliendo" y que sigan "con paciencia".

¿Qué pasa con los deportes?

Los deportes individuales quedarán habilitados en la Ciudad de Buenos Aires, aunque con todas las restricciones necesarias para cuidar que las personas no tengan contacto. Además de las salidas a correr o a andar en bicicleta que están autorizadas actualmente, se podrán volver a jugar al tenis, por ejemplo, aunque no se podrán utilizar las instalaciones de los clubes. Esto significa que los vestuarios y las confiterías permanecerán cerradas y solo se podrá concurrir para la práctica del deporte.

Axel Kicillof también se refirió a la novedad de la producción de la vacuna

Vacuna de Oxford

El Presidente en su exposición hizo referencia al tema de la vacuna que en los últimos días revolucionó al país. "Estoy orgulloso de que sea mAbxience quien hace la vacuna porque es una empresa argentina", aseguró Fernández, quien además dijo que están "trabajando para que lo antes posible tengamos la vacuna".

Axel Kicillof tambén se refirió a esta novedad. En su exposición dijo que esta noticia "le cambió la vida" y que hasta que esté lista la vacuna todavía todos deben seguir cuidándose y deben continuar con los recaudos necesarios.

Cabe recordar que el laboratorio Astra Zeneca eligió al laboratorio mAbxience para la producción de la vacuna que desarrollaron junto a la Universidad de Oxford. Si bien todavía no está aprobada en sus últimas fases de investigación, la vacuna comenzará a producirse "a riesgo", es decir, antes de tener las aprobaciones necesarias.

La compañía mAbxience es parte de Grupo Insud y se dedica desde hace años a la producción de medicamentos biosimilares, que se utilizan en el tratamiento de algunos tipos de cáncer y de ciertas patologías autoinmunes. A principios de este año inauguró una nueva planta, con la que apunta a aumentar más su presencia en otros países. Hasta el momento, la compañía exporta medicamentos a algunas naciones de la región, a países de Asia y apunta a ingresar al mercado europeo a través de su planta en León, España.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ