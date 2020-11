Dientes más blancos: ¿sabés por qué se oscurecen y cómo evitarlo?

El aspecto estético de los dientes y de la boca no es el único elemento importante, pero sí es muy relevante para muchas personas

Los dientes, como cualquier órgano del cuerpo, se deterioran con el tiempo. Es posible que aparezcan algunas patologías relacionadas a la salud bucodental y que las piezas dentarias se vean más amarillas, marrones o manchadas.

Además del mero paso del tiempo, hay malos hábitos que pueden hacer que este proceso se acelere o se exacerbe.

Las causas precisas de este proceso son muchas, no solo se trata del tiempo y de hábitos inadecuados o insalubres.

¿Por qué se manchan los dientes?

De acuerdo a un artículo publicado en el sitio Ok Diario, el proceso de deterioro de los dientes "es algo normal y es que la pérdida del tono blanco en los dientes se debe a multitud de factores". Así lo detalla el doctor Ignacio Vázquez, que es odontólogo de Centros Enlinea.

Una de las primeras causas que aparece es genética. ¿Qué significa? Que lo mismo le sucede a varios miembros de una misma familia. Cuando eso pasa es posible que las nuevas generaciones tengan ese mismo problema del cual ocuparse.

La mala higiene dental, por supuesto, es una de las causas más comunes. Es evidente que si las personas no tienen una buena higiene de la boca, que implica lavarse los dientes todos los días y al menos tres veces al día, es imposible que los dientes no se deterioren. Además, en este caso no solo los dientes se manchan, se ponen amarillos o marrones, sino que la salud de la boca disminuye su bienestar y pueden aparecer algunas enfermedades en esa zona.

También hay otra causa de este problema, quizá menos conocida que las anteriores. El experto consultado destaca que también puede suceder por el efecto de altos niveles de flúor o antibióticos específicos durante el desarrollo de los dientes.

¿Qué pasa con las comidas y bebidas?

Otra de las razones por las que los dientes se pueden oscurecer o manchar es aquello que las personas comen o toman, o ambas. El esmalte de los dientes se torna más oscuro por la ingesta frecuente de vino o de café y de algunas comidas.

Además, el oscurecimiento de los dientes también se da por el tabaquismo, un mal hábito que influye directamente en la salud de la zona.

Fumar provoca un deterioro en los dientes

¿Cómo blanquear los dientes?

Existen diversas técnicas para el blanqueamiento dental, aunque lo más importante siempre es mantener ciertos hábitos saludables. Más allá de lo que pueda hacer el profesional de la salud, si la persona no tiene constancia en el cuidado de sus dientes será imposible que dure el resultado.

Antes de hablar de técnicas de limpieza o blanqueamiento dental, es esencial tener en cuenta, entonces, el rol clave que juega la limpieza bucodental. Lavarse los dientes luego de cada comida prevendrá muchos problemas relacionados a este aspecto de la salud general, como por ejemplo las manchas en los dientes.

Siempre que se tenga un problema con los dientes, ya sea estético o más severo, es esencial visitar a un profesional de la salud. Nunca se deben seguir consejos que se encuentran en internet o implementar soluciones caseras, ya que muchas no funcionan y ponen en riesgo la salud bucodental.

Luego de la importancia de la higiene, se encuentra el segundo punto clave, que son los malos hábitos. Se deben eliminar, o reducir, este tipo de hábitos, como fumar, tomar café, té o alcohol en exceso. Más allá de lo perjudiciales que puedan ser las sustancias mencionadas para la salud en general, tienen un impacto negativo en la salud bucodental.

Ahora sí, el blanqueamiento dental

Los profesionales indican que el blanqueamiento constituye una técnica eficaz, segura e inmediata para conseguir una sonrisa más blanca y linda.

El blanqueamiento dental debe ser realizado por un profesional de la salud bucodental

Según explica el experto consultado, hay dos técnicas de blanqueamiento dental. Por un lado, el blanqueamiento en consulta, que se realiza con un producto blanqueador de muy alta concentración y, por otro, el tratamiento domiciliario, a base de férulas individualizadas para cada paciente en cuyo interior se introduce un producto blanqueador de baja concentración.

Los expertos afirman que no se daña el esmalte de los dientes con este tipo de tratamientos, pero que los dientes quedan más sensibles por un tiempo corto después de haber hecho el blanqueamiento.

¿Dura para siempre?

Cuando el tratamiento de blanqueamiento dental está bien realizado, se consigue eliminar completamente las moléculas complejas de pigmento que han oscurecido el esmalte y la dentina. Entonces la duración es de entre uno a tres años siempre que se sigan los consejos de los profesionales y no se incurra en nuevos malos hábitos.