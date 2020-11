Qué causa la disfunción eréctil y qué alimentos podrían ayudar a evitarla

La disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir y mantener una erección, algo que afecta a muchos hombres y que tiene causas diversas

Conocida popularmente como impotencia, la disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir y mantener una erección suficientemente firme que permita la masturbación o mantener relaciones sexuales. Así lo definen desde la Clínica Mayo, una reconocida entidad médica estadounidense.

Antes de hablar de disfunción eréctil es importante aclarar que tener un problema de estas características o que suceda en ocasiones aisladas y separadas en el tiempo no significa que la persona tenga disfunción eréctil. Las relaciones sexuales y el momento en que se espera que suceda la erección están mediados por una serie de factores que pueden influir en que esto no suceda, y aún así no siempre es un cuadro de este diagnóstico. Para que exista disfunción eréctil deben sarse una serie de características en el paciente, que a su vez debe ser diagnosticado por un experto.

Qué es y por qué sucede la disfunción eréctil

De acuerdo a la información difundida desde la Clínica Mayo. los síntomas de esta afección pueden comprender los siguientes:

Problemas persistentes para tener una erección

Problemas persistentes para mantener la erección

Disminución persistente del deseo sexual

Ante cualquiera de estas circunstancias es esencial consultar con un especialista, que evaluará al paciente y le dirá si verdaderamente tiene este trastorno y qué debe hacer al respecto. Es importante saber que se debe concurrir a una cita médica en ocasiones específicas:

Cuando el paciente está preocupado por sus erecciones o tiene otros problemas sexuales, tales como disfunción eyaculatoria, eyaculación precoz o tardía

Cuando tiene diabetes, enfermedad cardíaca u otra afección de salud conocida que pueda estar asociada con la disfunción eréctil.

Cuando tiene otros síntomas además de la disfunción eréctil

Se debe consultar con un profesional de la salud antes de hacer un diagnóstico y empezar cualquier tratamiento

Causas de la disfunción eréctil

La excitación sexual masculina es un proceso complejo que involucra al cerebro, las hormonas, las emociones, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos. La disfunción eréctil puede ser el resultado de un problema con alguno de dichos factores. Del mismo modo, el estrés y las inquietudes relacionadas con la salud mental pueden provocar disfunción eréctil o empeorarla.

A veces, la disfunción eréctil se debe a una combinación de cuestiones físicas y psicológicas.

Causas físicas de la disfunción eréctil

En muchos casos, la disfunción eréctil se debe a factores físicos.

Entre los más frecuentes se encuentran la enfermedad cardíaca, la obstrucción de los vasos sanguíneos, los elevados niveles de colesterol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el sindrome metabólico.

También es posible que tengan disfunción eréctil aquellas personas que padecen enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, tienen enfermedad de Peyronie -tejido cicatricial dentro del pene-, fuman o toman medicamentos que puedan dar este efecto adverso.

El abuso de alcohol u otras sustancias, los trastornos de sueño, los tratamientos contra el cáncer de próstata, las cirugías o lesiones que afentan a la zona pélvica o de la médula y los bajos niveles de testosterona pueden ser causa de disfunción eréctil también.

El consumo de tabaco puede contribuir a que la persona padezca este trastorno

Causas psicológicas de la disfunción eréctil

El cerebro cumple una función clave en la activación de la serie de sucesos físicos que provocan una erección, empezando con la sensación de excitación sexual. Varias cosas pueden interferir en los sentimientos sexuales y provocar o empeorar la disfunción eréctil.

La depresión, ansiedad u otras afecciones de la salud mental, el estrés y los problemas de pareja pueden ser elementos desencadenantes de una disfunción eréctil, sin que necesariamente existan causas físicas.

Sin embargo, tal como se mencionó, es posible que el trastorno aparezca como consecuencia de una combinación de ambos elementos.

¿La alimentación puede ayudar a evitar la disfunción eréctil?

Un grupo de expertos de la Universidad de California, en San Francisco, estudió los hábitos alimenticios de los hombres. El objetivo era saber cuáles son los elementos de la alimentación que pueden influir, tanto positiva como negativamente, en que un individuo tenga una erección.

El consumo de frutas ayuda a que los hombres no padezcan este trastorno

A partir de esta investigación los profesionales pudieron saber que hay cuatro alimentos en particular que disminuyen el riesgo de desarrollar disfunción eréctil. En realidad, no son alimentos en especial, sino grupos de productos, lo cual hace que su ingesta sea todavía más sencilla.

Los científicos estadounidenses concluyeron que una dieta a base de muchas frutas, verduras, nueces y pescado, ayuda a evitar que un hombre llegue a tener disfunción eréctil, además de que es positiva para otros trastornos.

En contraposición, el estudio encontró que un elevado consumo de grasas trans es perjudicial para el desempeño sexual de los hombres, así como para el resto de la salud.