Alimentos: qué colorantes artificiales presentes en la comida son perjudiciales para la salud

Hay muchos alimentos que tienen colorantes, ya que se trata de un elemento que permite darle un mejor y más agradable color a ciertos productos

Los colorantes artificiales tienen como objetivo hacer que la comida se vea atractiva, llena de colores brillantes y divertidos. Están presentes en diversos productos, desde dulces hasta salados.

En un reporte de Food Dyes: A Rainbow of Risks, realizado por el Center of Science in the Public Interest, se revela en qué productos se encuentran los colorantes artificiales más utilizados y cuáles son los problemas de salud relacionados que originan.

Estos son los colorantes más usados

Azul número 1

Este es justamente el azul que se puede encontrar en gomitas, pastillas de chocolates, productos horneados y cereales. Todos esos alimentos son más atractivos cuando se emplean los colorantes en su preparación, aunque es importante saber qué efectos podría producir en el organismo.

Además de afectar la sangre, puede llegar al cerebro, lo cual podría desencadenar daño neuronal, hipersensibilidad y reacciones alérgicas muy fuertes. En ratones ha causado tumores renales.

Cabe mencionar que la ingesta diaria recomendada de esta sustancia es de 12 mg por cada kilo de peso corporal.

Azul 2

Este tipo de colorante se usa en bebidas, productos dulces, comida para mascotas y medicamentos.

Se trata de una sustancia que está relacionada con tumores en el cerebro y en la vejiga, según publicó el sitio Salud180.

La comida para perros es uno de los productos que puede contener este colorante

Rojo 40

El rojo 40 contiene p-Cresidine, una sustancia carcinógena que puede relacionarse con tumores en el sistema inmunológico. Se encuentra en casi todas las bebidas gaseosas saborizados de frutilla y cereza, medicamentos, jarabes para tratar la tos y chicles.

Según un estudio, el consumo de este producto habría predispuesto a la aparición de tumores en ratones, así como a hipersensibilidad e hiperactividad en niños. El consumo admisible de este producto es de 7 mg por cada kg de peso corporal y también se le relaciona con el brote de reacciones alérgicas inesperadas.

Amarillo número 5

Este es uno de los colorantes artificiales que más se utilizan y sobresalen en los alimentos de comida procesada y es común en papas fritas saladas y papas con queso.

Puede disminuir la producción de esperma, así como desarrollar alergias fuertes. El zinc que contiene en su tintura elimina el zinc de nuestro cuerpo y origina problemas de concentración, hiperquinesis y comportamientos compulsivos.

Amarillo número 6

Este colorante artificial suele estar presente en los macarrones instantáneos -el famoso mac and cheese- y en los nachos.

Se trata de una sustancia que puede provocar ataques de asma y también está relacionado con hiperactividad,sensibilidad alérgica y síntomas del TDAH en menores. También se le relaciona con daños testiculares y tumores suprarrenales en animales. Es tan potencialmente severo, que la ingesta diaria admisible es de solo 3.75 mg por cada kilogramo de peso.

Los nachos pueden contener este tipo de colorante

Colorante de caramelo

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , este colorante está presente en algunas gaseosas sabor cola, salsa de soja, cervezas industriales y féculas de maíz.

Su ingesta diaria no debe sobrepasar los 200 mg por kilo de peso.

Cómo evitar el consumo de colorantes

El consumo de colorantes se puede evitar con la reducción de los productos que los contienen, obvio. Para ello, es importante conocer cuáles son los ingredientes que lleva la preparación de cada alimento. En este sentido, leer las etiquetas es esencial, dado que allí las personas se podrán informar acerca de qué tiene cada alimento y se podrá saber qué están comiendo.