Por qué el coronavirus es más grave en personas con síndrome de Down

El coronavirus ha demostrado afectar con más intensidad a ciertos grupos de personas, a los que ahora se suman quienes tienen síndrome de Down

El coronavirus impacta de maneras distintas en cada paciente al que afecta. Hay quienes atraviesan la enfermedad sin síntomas y, por el contrario, hay quienes pasan días internados y quedan con alguna secuela.

Entre los pacientes que han manifestado, en general, cuadros más severos, se encuentran los afectados por la trisomía del cromosoma 21. Quienes padecen síndrome de Down tienen, aparentemene, más probabilidades de que el coronavirus impacte más negativamente en su salud en comparación con otras personas. Así lo indican los resultados de un estudio acerca de los efectos del coronavirus sobre el síndrome de Down, que se publicó en mayo en una reconocida revista médica.

Efectos del coronavirus sobre pacientes con síndrome de Down

Hay muchos motivos por los que los efectos del coronavirus sobre el síndrome de Down pueden ser más fuertes.

En un estudio publicado en mayo de 2020, Joaquín Espinosa, de la Universidad de Colorado, indicaba que había un factor relacionado con el sistema inmunitario de este grupo de pacientes. De acuerdo a los expertos, estos pacientes tienen una activación constante del interferón, que es una de las primeras líneas de defensa contra las infecciones. En general, se activa solo cuando se detecta la entrada de algún patógeno, pero en este grupo de pacientes se encuentra "siempre en marcha", como si constantemente estuvieran combatiendo a algún microorganismo que trata de ingresar al cuerpo.

Cuando a eso se le suma una infección real, las defensas que deben combatirla se incorporan a un grupo de defensas que ya están desgastadas, lo cual afecta negativamente a la salud de los pacientes.

El covid ha afectado más severamente a algunos pacientes con síndrome de Down

Además, cabe recordar que el síndrome de Down se caracteriza por una trisomía del cromosoma 21. Esto significa que en vez de un par de cromosomas de este tipo, como ocurre en el resto de las personas, tienen tres. El resultado de esta animalía es un exceso en el número de copias de los genes que se encuentran allí.

Por ejemplo, este es el caso del gen TMPRSS2, que cuenta con las instrucciones para la síntesis de una proteína que puede ser secuestrada por el virus para facilitar su entrada en las células. Un exceso en el número de copias supone más facilidades para entrar y una posible infección más grave.

Cuánto tienen que ver las características anatómicas

Otras de las razones por las que los efectos del coronavirus en el síndrome de Down pueden ser más graves se relacionan con la anatomía de estos pacientes.

Este grupo de pacientes manifiesta la presencia de lenguas grandes, mandíbulas pequeñas, amígdalas y adenoides relativamente grandes y un tono muscular laxo en la garganta. Todo esto facilita el desarrollo de la infección por coronavirus y de otras infecciones respiratorias.

Por eso, durante meses se ha contemplado que estos pacientes podrían enfermar más gravemente. Y poco a poco las sospechas se han convertido en tristes evidencias.

En caso de contraer la enfermedad, tienen una probabilidad cinco veces mayor de requerir hospitalización. En cuanto al riesgo de muerte, es 10 veces más grande que el de pacientes sanos de su edad. Todo esto se concentra especialmente en aquellos que han superado los 40 años, ya que cuentan con una mortalidad del 51%, que equivaldría a la de personas de más de 80 años que no padezcan el síndrome. En cambio, aquellos con síndrome de Down pero menos de 40 años solo tienen un 7% de posibilidad de morir, de acuerdo a los resultados de un estudio publicado en Annals of Internal Medicine.

La FDA aprobó el uso de este medicamento para casos de emergencia en pacientes con síndrome de Down

Es importante mencionar que existe un fármaco que parece detener la respuesta excesiva del interferón: el baricitinib. Los efectos ya se han probado en ratones y se han obtenido buenos resultados.

En consecuencia, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó su uso de emergencia junto al remdesivir. Sin embargo, solo autorizó que se empleara en situaciones muy concretas, en pacientes de mucho riesgo. Esto significa que no está aprobado en todo el mundo y tampoco es siempre una solución infalible.