Vacunas VIP: el sobrino de Ginés anotó a amigos y familiares para que recibieran la Sputnik V

El escándalo de las vacunas VIP empezó el viernes y parecía haber terminado con la renuncia del ministro de Salud, pero siguen apareciendo datos

El escándalo de las vacunas VIP no da respiro. Desde el viernes las noticias no paran de aparecer y los involucrados son cada vez más.

Uno de los últimos datos acerca de esta situación implica al sobrino del exministro de Salud, Ginés González García. Lisandro Bonelli era jefe de Gabinete del ministerio de Salud y, de acuerdo a lo que trascendió hasta el momento, manejaba el famoso "listado de vacunados VIP".

Bonelli se vacunó con ambas dosis de la vacuna Sputnik V, pero eso no es todo: también anotó a varios de sus allegados en ese listado, todos oriundos de San Nicolás. ¿Quiénes están en ese grupo? En esa lista se encuentran Martín Sabignoso, a cargo de la Secretaría de Equidad del Ministerio, Facundo Dinoto y Marcelo Guille. Sabignoso estaba a cargo de la Secretaría de Equidad en Salud, mientras que Dinoto y Guille eran empleados del ministerio de Salud.

Quiénes se vacunaron en el marco del escándalo

El senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y el periodista Horacio Verbitsky son algunos de los que fueron inoculados en el marco del escándalo por la "vacunación VIP".

Si bien estos son los nombres que trascendieron el viernes, serían más los dirigentes que recibieron dosis de la vacuna contra el Covid-19 en los últimos días en la sede del Ministerio de Salud, por fuera del esquema oficial de turnos.

En el caso de Moyano, quien habría sido vacunado en la obra social de su gremio, también habrían recibido dosis su esposa Liliana Zulet y su hijo menor, Jerónimo.

En los días previos, el diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, también recibió la vacuna Sputnik V, pese a no formar parte de los grupos prioritarios de personal esencial de la Salud o adulto mayor de 70 años, informa Noticias Argentinas.

Sumado a ellos, también obtuvieron las vacunas VIP los empresarios Seza Manukian y Florencio Aldrey Iglesias. Este último es el dueño del diario La Capital de Mar del Plata y de varios hoteles. Sus familiares, Dolores Noya y Lourdes Noya, también recibieron la Sputnik V con este privilegio.

Además, se vacunaron una serie de médicos "amigos", como el reconocido traumatólogo y profesor emérito de la UBA Salomón Schächter, de 94 años.El vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud le costó el cargo a Ginés González García.

Casos anteriores al escándalo

Otro caso que se hizo público días atrás fue el del intendente de la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic, quien tomó la decisión de vacunarse aunque no era personal prioritario, junto a su esposa, padre, madre y chofer, según las denuncias.

En la ciudad bonaerense de Navarro también hubo un escándalo en una sesión del Concejo Deliberante cuando el edil de Juntos por el Cambio, Mateo Natalini, denunció que fueron vacunados "concejales del Frente de Todos".

Qué dijo Carla Vizzotti sobre esta situación

Tal como ya se sabe, el escándalo llegó a tal punto que el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, quien la presentó formalmente en la noche del viernes. En aquel momento la Lic. Carla Vizzotti quedó a cargo de la cartera sanitaria, situación que se hizo oficial con su jura en la Quinta de Olivos, el sábado por la mañana.

Este lunes la flamante ministra tuvo una reunión con Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, en la que anunció que se dará a conocer el listado de todos los turnos que se otorgaron en el Hospital Posadas. A su vez, Vizzotti aseguró que se abrió un sumario interno en el ministerio, al margen de las denuncias que ya tramitan en la Justicia.

Qué opinaron los argentinos de "vacunagate"

En el último fin de semana, Management & Fit desarrolló una encuesta a 1.500 personas en la cual consultó el sentimiento de la opinión pública en torno al plan de vacunación tras conocerse el escándalo del "vacunatorio VIP".

Más del 61% de los consultados afirmó que desconfía del plan de vacunación, y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados en el "Vacunagate".

En particular sobre el plan del gobierno nacional para inocular a la población, el 33,1% dijo que cree "que no existe ningún plan y que están improvisando"; el 27,8%, "que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo"; el 27,1%, que el vacunatorio VIP "fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación"; y finalmente, el 12% no tiene una opinión formada.

Ante la pregunta "¿cuánta confianza tiene ahora de que el gobierno nacional pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?", el 40,3% contestó "nada de confianza", el 20,9% "poca confianza", el 12,1 "algo de confianza", el 24,5% "mucha confianza" y el 2,2% no respondió.