Si ya me vacuné con ambas dosis, ¿puedo dejar de usar barbijo y volver a ciertas actividades?

Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han actualizado algunas pautas para quienes ya han recibido ambas dosis de las vacunas

La campaña de vacunación contra el coronavirus comenzó hace algunos meses y desde aquel momento aparecieron una serie de preguntas. Además de las dudas sobre las vacunas -efectividad, efectos adversos, entre otros- también hay preguntas acerca de qué viene después de las dosis de las vacunas. ¿Son necesarios los mismos cuidados? ¿Es posible juntarse con grupos de personas? ¿Qué hacer y qué no hacer?

Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), atentos a estas preguntas que pueden aparecer para quienes se han vacunado, han publicado información sobre el tema. Se trata de una guía que apunta a resolver algunas de estas dudas y a informar a la población, de modo que se pueda seguir cuidando y sepa qué debe y qué no debe hacer.

Según los CDC, ¿qué hay que seguir haciendo?

Tal como se mencionó, los CDC han publicado una guía para saber qué hacer y qué no; también han publicado una guía que indica qué se debe seguir haciendo, aún vacunado, para mantener los cuidados en torno al coronavirus.

Aún después de haberse vacunado, los CDC indican que es importante cuidarse a sí mismos y a los demás a través del uso de un barbijo que se ajuste a los lados de su cara y no tenga espacios. Esta precaución se debe tomar más específicamente en ciertas circunstancias:

En entornos públicos interiores

Reunirse en el interior con personas no vacunadas (incluidos niños) de más de otro hogar

Visitar el interior con una persona no vacunada que tiene un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19 o que vive con una persona con mayor

Todavía se aconseja evitar el contacto con las personas mayores, ya que tienen mayor riesgo de enfermar y padecer cuadros graves

Es muy importante destacar que todavía se deben evitar las reuniones multitudinarias, aún con vacuna y aún con barbijo.

¿Qué pasa con los viajes?

Cuando una persona ya vacunada quiera viajar los expertos de los CDC recomiendan tomar medidas para protegerse y proteger a los demás. Esto significa que deberá usar barbijo en aviones, colectivos, trenes y otras formas de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones.

Además, desde los CDC se destaca que los viajeros internacionales completamente vacunados que lleguen a los Estados Unidos deben hacerse la prueba dentro de los 3 días de su vuelo (o mostrar documentación de recuperación del COVID-19 en los últimos 3 meses) y también deben hacerse la prueba 3-5 días después de su viaje.

¿Puedo enfermarme?

Sí, la vacuna no evita que la persona pueda contraer el virus, pero sí evita los cuadros severos. Entonces, en caso de que aparezca algún síntoma es importante no minimizarlo, prestar atención y hacerse el test indicado. Este punto cobra aún más importancia cuando la persona está en contacto con otros individuos -en el trabajo, en casa, en el transporte-, ya que puede contagiar y no todos a su alrededor están vacunados.

Las personas vacunadas deben seguir cuidándose

Según los CDC, ¿qué se puede hacer con ambas dosis de la vacuna?

Ahora bien, desde los CDC también indican que hay algunas actividades que se pueden empezar a hacer una vez que se han recibido ambas dosis de las vacunas. Estas son algunas de ellas:

Puede reunirse en el interior con personas completamente vacunadas sin usar barbijo o mantenerse a una distancia de 2 metros

Puede reunirse en el interior con personas no vacunadas de cualquier edad de otro hogar (por ejemplo, visitar a parientes que viven juntos) sin barbijo o permanecer separados a 2 metros de distancia, a menos que alguna de esas personas o cualquier persona con la que vivan tenga un mayor riesgo de padecer enfermedades graves

Puede reunirse o realizar actividades al aire libre sin usar un barbijo, excepto en ciertos lugares y lugares concurridos.

Si viaja a los Estados Unidos, no es necesario que se haga la prueba antes o después del viaje o que se ponga en cuarentena después del viaje.

Aún debe mostrar un resultado de prueba negativo o documentación de recuperación de COVID-19 antes de abordar un vuelo internacional a los Estados Unidos.

Aún debe hacerse la prueba 3-5 días después del viaje internacional.

Las personas ya vacunadas pueden estar sin barbijo con otros que también hayan sido vacunados

Si ha estado cerca de alguien que tiene Covid-19, no es necesario que se mantenga alejado de los demás ni se haga la prueba a menos que tenga síntomas.

Sin embargo, si vive en un entorno grupal (como un centro correccional o de detención o un hogar grupal) y está cerca de alguien que tiene COVID-19, aún debe hacerse la prueba, incluso si no tiene síntomas.