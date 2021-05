Gran avance: la vacuna de Pfizer ya se puede conservar en heladera, según la EMA

La vacuna de la farmacéutica Pfizer puede conservarse durante 31 días entre dos y ocho grados sin que se vean afectadas su calidad y efectividad

La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid puede conservarse durante 31 días a una temperatura de entre dos y ocho grados sin que esto afecte a su calidad. Así lo indicó una nueva evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la entidad que analiza y autoriza el uso de medicamentos y vacunas en el Viejo Continente.

Hasta la actualidad la EMA había autorizado la conservación en heladera por un máximo de cinco días. Según han indicado desde la entidad en un comunicado, este cambio "facilitará el manejo de la vacuna en centros de vacunación de toda la Unión Europea".

La inestabilidad de las moléculas de ARN mensajero en que se basa la vacuna obliga a conservarla a temperaturas ultrabajas. Pfizer ha resuelto el problema utilizando hielo seco, que tiene una temperatura de sublimación de 78,5 grados bajo cero. Esto le ha permitido mantener la vacuna por debajo de 70 bajo cero durante un periodo de hasta seis meses. Pero esta necesidad de frío extremo ha supuesto un reto logístico para su distribución.

Las vacunas de Pfizer podrían conservarse en heladera por 31 días

Nuevos datos presentados por Pfizer a la EMA sobre la estabilidad de la vacuna una vez descongelada han llevado a actualizar la normativa sobre su manejo. La vacuna, por lo tanto, no se ha modificado para alargar su conservación, sino que se han obtenido nuevos datos sobre su estabilidad que no se tenían cuando fue aprobada. Con el nuevo protocolo, los viales descongelados que no hayan sido abiertos pueden mantenerse hasta un mes en nevera.

Las vacunas pueden descongelarse en la heladera o, si van a utilizarse inmediatamente, en el exterior, siempre que la temperatura no supere los 25 grados. Una vez abiertas, el contenido debe diluirse en una solución salina para preparar las seis dosis de cada una de las vacunas. Luego de esta dilución, las dosis deben administrarse antes de seis horas o desecharse.

La Unión Europea había comprado 1.800 millones de dosis de Pfizer

La Unión Europea concluyó un acuerdo con los laboratorios Pfizer/BioNTech para adquirir hasta 1.800 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus hasta 2023, de acuerdo a lo anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Estoy feliz de anunciar que la Comisión acaba de aprobar un contrato que garantiza 900 millones de dosis (con opción a otros 900 millones) con Pfizer/BioNTech para los años 2021-2023", había tuiteado Von der Leyen, durante una cumbre europea en Portugal.

La UE se aseguró millones de dosis de Pfizer.

En su mensaje, la dirigente alemana agregó que este nuevo acuerdo se verá seguido de "otros contratos y otras tecnologías de vacunas", informó la agencia de noticias AFP.

En otro tuit, ya había adelantado que los próximos pasos en la estrategia europea de inmunización contra la Covid-19 incluyen la aplicación de inyecciones de refuerzo, lucha contra las variantes y la inmunización de adolescentes.

El fármaco contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, que usa la tecnología del ARN mensajero, es la base de la estrategia de inmunización del bloque europeo para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Algunos países quieren liberar patentes de vacunas para inmunizar a todo el mundo.

Este anuncio de la UE llega en momentos en que se reavivó el debate sobre la posibilidad de liberar temporalmente las patentes de las vacunas anticovid, para favorecer una inmunización de alcance global.

La idea tiene el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta del papa Francisco, aunque por el momento los líderes europeos mantienen la cautela, si bien aseguran estar "listos" para conversar sobre una propuesta concreta en la Organización Mundial del Comercio (OMC).