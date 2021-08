¿Qué comemos y cómo lo hacemos? La forma es tan importante como los alimentos

Cuando pensamos en bajar de peso solemos considerar que por ingerir menos cantidad de alimentos perderemos peso, pero no siempre es así

El contenido de la dieta es muy importante. Elegir bien los alimentos que se ingieren es esencial para encarar una dieta, ya sea para comer más sano o para perder peso. Sin embargo, el concepto de comer saludablemente va más allá de los productos únicamente, que se configuran como una parte de esa idea. Alimentarse de manera saludable también es comer de la forma adecuada, no sólo elegir los productos correctos.

Entonces, la forma es tan importante como el contenido de la dieta.

Analicemos una situación muy común, que nos sirve de ejemplo:

Al levantarme tomo un café o unos mates de desayuno y salgo a enfrentar el día. Si no siento hambre, mejor: ¡aprovecho para no comer así bajo más! El día sigue transcurriendo y quizás pico algo de almuerzo, a la tarde otro café o mates. Llego a la tardecita sin haber ingerido demasiado, como algo y, casi sin darme cuenta, como otra cosa y otra y luego la cena y después de la cena algo dulce, total vengo bien, no comí nada en todo el día…

Las porciones y la forma de comer son tan importantes como los productos que se ingieren

Y la realidad es que esa cena es como "la última cena" y acabo por incorporar las calorías que necesité durante todo el día y más también, dándoselas al cuerpo en un momento en el cual baja la actividad y el gasto calórico, disponiéndose para el final del día y el descanso. Entonces, toda esa energía, todas esas calorías, terminan convirtiéndose en grasas y acumulándose en distintas zonas del cuerpo.

De esta manera, en lugar de bajar, aumento de peso y me pasé todo el día con menos cantidad de energía de la que puedo tener si le voy dando a mi cuerpo de a poco para que la pueda ir utilizando. Y si esa energía se la doy con alimentos saludables, no sólo registra el ingreso de calorías que hace que funcione mejor el metabolismo sino que si le resultan pocas y gasta de lo que tiene reservado como grasa.

La alimentación es clave para llevar una vida saludable

Podemos notar entonces que es tan importante qué elijo para comer, así como el modo en que lo distribuyo en el día. Ahora bien, entre todas las actividades que realizamos durante el día, muchas veces "se nos pasa u olvida" comer y si nos acordamos no tenemos "a mano" algo sano por eso un buen recurso es prepararse la ingestas para el día y llevarlas en el auto o bolso para consumirlas cuando sea el horario.

Si esto se te complica una buena alternativa es probar con el servicio de viandas completas, es decir, en el cual llegan las 6 comidas diarias y rotuladas para que ingesta corresponden de manera que lo único que tenes que hacer es trasladarlas y acordarte de comerlas en tiempo. Si se te olvida o se te pasa el tiempo suele dar buen resultado colocar una alarma en el celular para que te avise que tenes que realizar una ingesta, hasta que tu cuerpo se acostumbre y te lo empiece a pedir solo. Porque éstos nuevos hábitos van quedando establecidos y luego es más fácil sostenerlos.