El 40% de la población del mundo está vacunada: cómo avanza el proceso en los países de Latinoamérica

El 39,7% de la población del mundo recibió al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. A medida que pasa el tiempo, la tasa se incrementa en el continente americano: el 53,90% de la población sudamericana y el 53,36% de la población norteamericana están por lo menos parcialmente vacunados. Así lo indica un informe con datos de Our World In Data.

Cómo avanza la vacunación en cada país de América Latina

Así va la tasa de vacunación en algunos países de América Latina, de acuerdo con cifras recabadas por Our World In Data, hasta el día 29 de agosto, aunque algunos países tienen datos desactualizados.

Uruguay 76,25%

Chile 74,85%

Brasil 62,45%

Panamá 61,70%

Argentina 60,84%

Costa Rica 58,95%

Ecuador 55,82%

El Salvador 53,37%

República Dominicana 52,86%

Cuba 47,85%

Colombia 44,82%

México 44,10%

Guyana 39,07%

Belice 37,66%

Surinam 34,00%

Bolivia 32,34%

Paraguay 31,40%

Perú 30,11%

Honduras 26,78%

Venezuela 20,92%

Guatemala 17,85%

Nicaragua 6,61%

Haití 0,23%

En comparación, España ha vacunado parcialmente al 77,52% (según cifras de Our World In Data para el 26 de agosto), superando por primera vez a Uruguay y a Chile por unos puntos porcentuales.

El proceso de vacunación avanza de manera diferente en cada país de la región

Estados Unidos ha vacunado parcialmente al 60,88% de su población, de modo que queda detrás de Brasil y Panamá.

Por su parte, Cuba está más avanzada que Australia, que ha vacunado parcialmente al 46,82% de su población.

Finalmente, Colombia y México superan la tasa de vacunación de Nueva Zelandia, que llega al 38,72% (con los datos actualizados más recientes del 24 de agosto).

Qué combinaciones de vacunas habilitaron en Europa y Estados Unidos

Tal como sucedió en Argentina, aunque por diversos motivos, algunos países tomaron la decisión de combinar vacunas de diferentes laboratorios para tratar de inmunizar más rápidamente a su población frente al coronavirus. Sin embargo, no todos los países aceptan todas las combinaciones para ingresar a sus territorios.

Quienes quieran viajar a Europa o a Estados Unidos quizá quieran saber cuáles son las combinaciones que se aceptan en cada lugar.

España

Las autoridades españolas decidieron que permitirán la entrada al país de todos los latinoamericanos que cuenten con un certificado de vacunación que sea reconocido por el Ministerio de Sanidad. Si bien eliminó la cuarenta obligatoria luego del ingreso, la cartera comunicó que podrán entrar "todos los vacunados con las vacunas producidas por Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm, que son las que, por el momento, están autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o están incluidas en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Aquellos que hayan recibido la vacuna Sputnik V como primera dosis podrán ingresar también a España, aunque deberán realizarse antes de partir una prueba PCR con resultado negativo que deberán presentar ante las autoridades migratorias españolas.

El Gobierno español afirmó que "la vacuna (habilitada) no es requisito imprescindible", pero sí evita tener que realizarse una prueba diagnóstica de infección.

Para ingresar a España no es necesario tener la vacuna, pero solo así se evita la prueba PCR

Francia

En Francia, en cambio, la Embajada en Argentina informó el 18 de agosto que las personas vacunadas con AstraZeneca/Covishield, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson pueden ingresar al país sin restricciones sanitarias, por cualquier motivo. En relación a las combinaciones de vacunas, en el país galo solo están aceptadas dos vacunas: una dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Pfizer.

Aquellas personas que no se hubieran vacunado, o hubieran recibido una vacuna no autorizada en francia, solo podrán ingresar en casos de motivos imperiosos, ya no por cualquier causa. De hecho, si recibieron Sinopharm o Sputnik V, no tendrán el permiso de ingreso a Francia.

"Una mezcla de vacuna reconocida y no reconocida (por ejemplo: una dosis de Sputnik y segunda dosis de Moderna) no permiten el ingreso a Francia", aseguró la Embajada, excepto que pueda encuadrarse dentro de los "motivos imperiosos", como por trabajo registrado o estudio matriculado en una institución francesa.

Alemania

En Alemania, por el momento, solo se acepta el ingreso de personas con vacunas que estén autorizadas por la agencia regulatoria de Europa. A partir del 25 de junio pasado, el Gobierno informó que "pueden ingresar a Alemania personas provenientes de Argentina con esquema completo de vacunación por motivos turísticos; sin esquema de vacunación, sólo podrán hacerlo por motivos imperiosos". Con esta norma vigente, quienes hayan recibido la vacuna Sputnik V no podrán ingresar a Alemania, excepto si presentan una justificación por motivos imperiosos.

Para ingresar a Alemania por motivos turísticos es necesario tener el esquema de vacunación completo

Estados Unidos

Finalmente, en Estados Unidos, hasta el momento, no se requiere haber sido vacunado contra el coronavirus para ingresar. El único requisito necesario es presentar el resultado negativo del test de Covid-19 al momento de arribar, que debe haber sido realizado como máximo tres días antes del embarque. Allí se analiza la posibilidad de admitir a los viajeros extranjeros que estén vacunados con el esquema completo.