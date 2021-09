¿Mito o realidad?: revelan si es bueno tomar agua caliente con limón antes del desayuno

Tomar agua caliente con limón cada mañana, en lugar de té o café, podría representar un beneficio para la salud por los nutrientes que aporta

En el desayuno hay quienes eligen tomar té, quienes son fanáticos del mate y otros cuya preferencia es hacia el café. En la primera comida de la mañana son muchas las infusiones que se pueden elegir e incluso se pueden tomar con algunas variantes; frías o calientes, con o sin leche, azucaradas o amargas. Cada una de estas bebidas tiene características específicas, tiene propiedades puntuales y tiene, en algunos casos, contraindicaciones por su consumo en exceso.

Sin embargo, hay otra bebida que se podría consumir por las mañanas y que podría tener beneficios para la salud. ¿Cuál es? El agua caliente con limón.

El limón, naturalmente, tiene una serie de propiedades y nutrientes que hacen que su consumo sea positivo para el cuerpo. Este cítrico aporta vitamina C, las vitamina B, calcio, hierro, magnesio, potasio y fibra, por lo que se aconseja incluirlo en la alimentación.

El limón aporta algunas vitaminas esenciales para el cuerpo

Sin embargo, es importante consumirlo con moderación porque el ácido puede dañar el esmalte de los dientes. Es por eso que, si bien se aconseja incluirlo en la alimentación, es mejor diluir el jugo de limón con agua.

Para este cóctel matutino es mejor tomar agua a temperatura ambiente o incluso un poco más caliente. Para obtener el mayor beneficio de beber agua con limón, se recomienda hacerlo con el estómago vacío, entre 15 minutos y media hora antes antes del desayuno.

Estos son algunos de los beneficios de tomar agua con limón

En primer lugar, contribuye a la pérdida de peso. El agua con limón contiene fibras de pectina, que a su vez reducen la sensación de hambre, por lo que se suele comer menos una vez que se tomó este tipo de bebida.

Además, "purifica" el cuerpo, es decir que ayuda a liberar toxinas. El jugo de limón ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, aumentando la función de la enzima que estimula el hígado. Asimismo, el jugo de limón promueve una digestión saludable y alivia los síntomas digestivos como la acidez, los eructos y la hinchazón.

Otro de los beneficios que tiene el limón es la acción antiinflamatoria. Cuando se producen procesos inflamatorios en el cuerpo, el nivel ácido-alcalino aumenta bruscamente. Es una paradoja del limón, que en sí mismo tiene un sabor amargo, pero cuando entra en el cuerpo, lo alcaliniza y restaura el equilibrio ácido-alcalino, reduciendo así la inflamación.

Por las vitaminas que contiene ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, al igual que sucede con otros cítricos. El agua caliente con limón es útil para el sistema inmunológico. Los cítricos son ricos en vitamina C que es crucial para la salud. Cuando una persona está estresada, el nivel de vitamina C en su cuerpo se reduce, por lo que los expertos recomiendan aumentar la dosis de vitamina C en los días especialmente estresantes.

El agua con limón tiene algunos beneficios para el organismo

En relación a la salud bucodental también tiene un efecto positivo. El agua con limón previene el riesgo de desarrollar enfermedades de los dientes y las encías. También te dará frescura en el aliento. Sin embargo, el ácido cítrico, como se mencionó anteriormente, puede destruir el esmalte de los dientes.

El impacto no es solo en la salud física. También tiene beneficios sobre la cuestión emocional. El olor del limón eleva el estado de ánimo, ayudando a deshacerse de las emociones negativas, la ansiedad y la depresión. Esto, a su vez, aumenta el nivel de rendimiento y alivia la fatiga.

Por último, el consumo de limón estimula los procesos metabólicos. Un vaso de agua caliente con limón antes del desayuno inicia los procesos metabólicos. De esta manera, actúa como un "despertador" para el cuerpo.

A modo de conclusión es importante considerar que, al igual que todas las dietas o hábitos alimentacios, es necesario tener precaución. Dado que el limón contiene muchos ácidos, su consumo regular puede tener un efecto negativo en el cuerpo de las personas que sufren de varias enfermedades. En la lista de contraindicaciones se encuentran la cistitis, úlcera de estómago, pancreatitis, gastritis, cálculos de la vesícula biliar, diabetes, enfermedades del riñón y del hígado.