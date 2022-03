¿Corrés con música? Estos son los pros y los contras de este hábito

Quienes disfrutan de correr en calle deben ir atentos a todas las señales, ruidos y situaciones, ya que puede ser riesgoso en ciertos lugares. Quienes lo hacen a veces eligen correr con música, pero ¿es un buen hábito?

La música a muchas personas les genera una sensación de motivación y les da un sentido de libertad, en especial a quienes no les gusta mucho trotar y están en una primera etapa de preparación.

No obstante, por seguridad lo ideal es ir sin música y buscar otras motivaciones para tener un mejor desempeño y preservarse.

De todas maneras, si aún así la elección es correr con música se aconseja hacerlo con ciertas pautas de seguridad.

Estas son las ventajas de correr con música

La principal ventaja es que la música aumenta la motivación en algunas personas. La mayor desventaja es que se pierde la capacidad de que los sentidos estén cien por ciento focalizados en la actividad.

Correr con música tiene algunas ventajas, pero también tiene puntos en contra

Es una estrategia de aislación de distractores muy usada en varias actividades que requieren focalizar la atención. La música resume a todos los estímulos auditivos de menor intensidad y por tanto actúa como una cortina sonora, lo que permite que la persona elimine la presencia de distractores en su mente.

La mayoría de los deportistas son afines a la música, por lo que al escucharla viven una buena experiencia. Esto podría disminuir la fatiga y el esfuerzo de un trabajo físico-técnico que requiere el running. La experiencia sonora puede facilitar la entrada a los estados de flujo, tan deseados en los deportistas de modalidades que requieren resistencia.

Facilita la introspección, situación que en general es difícil de lograr cuando la modalidad deportiva exige constante atención a estímulos externos. Además, es un hábito que aumenta la noción de autocontrol del rendimiento, por lo que está haciendo uso de un dispositivo auto-agenciado.

Quienes eligen correr con música deben conocer algunas desventajas de este hábito

Estas son las desventajas de correr con música

Algunaos puntos en contra que se le puede mencionar es que la música puede presentarse como una distracción. En este sentido, es posible pensar que los esfuerzos necesarios para desarrollar el running no se harán en las intensidades necesarias por estar en un grado de alivio transitorio.

Así, entonces, la persona se podría desconectar del entorno por el grado de introspección.

Si corrés con música, siempre chequeá que el volumen no sea demasiado elevado

¿Corrés con música? Poné el foco en el volumen

Además de considerar los puntos a favor y en contra anteriormente mencionados, lo fundamental es que la música esté a volumen moderado. Planificar y conocer la ruta a recorrer, ya que eso ayudará a minimizar los riesgos asociados a posibles distracciones generadas por la música. Armar una lista de temas a escuchar, de manera que sea acorde con el ritmo de entrenamiento del corredor.

Si en un comienzo se coloca música con un ritmo muy rápido, la persona va a tender a apurar su ritmo, o si es muy lenta puede ocurrir lo contrario, y eso puede ser contraproducente.

Es por eso que, finalmente, se suele aconsejar entrenar con música que se conoca previamente, para eliminar el factor novedad. De esta manera, se podrá evitar que se produzca una distracción en vez de concentración. Asimismo, se recomienda que no tenga mucho contenido en letra o bien sea en idioma no habitual, para que no se distraiga con eso.