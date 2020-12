Categorías Monotributo 2021: cómo quedaría la escala de cuotas y facturación

Conocido el incremento de diciembre en las jubilaciones, ya es posible estimar el nuevo cuadro de cuotas y categorías del Monotributo 2021

Oficializado el incremento de diciembre en las jubilaciones y asignaciones familiares, ya es posible estimar el nuevo cuadro de cuotas y categorías del Monotributo 2021.

El aumento a las jubilaciones, pensiones y asignaciones anunciado por el Poder Ejecutivo a partir del mes de diciembre es del 5 por ciento.

De este modo, el incremento total en los parámetros de facturación y alquileres y en los importes de las cuotas a abonar mensualmente, sufrirá un aumento del 31,02% a partir de enero. Conocido este porcentaje, ya se puede adelantar el cuadro de las categorías del Monotributo 2021.

Monotributo 2021: cómo quedarían las categorías

Las actualizaciones resultan aplicables a partir de enero de cada año, debiendo considerarse los nuevos valores de los parámetros de ingresos brutos y alquileres devengados para la recategorización correspondiente al segundo semestre calendario del año anterior. De esta manera, se empieza a diagramar el cuadro de las categorías del Monotributo 2021.

De acuerdo a las actualizaciones trimestrales de este año, los topes para permanecer en el régimen pasarán aproximadamente de $1.739.261 a $2.278.780,55 para el caso de quienes presten servicios y de $2.608.892 a $3.418.170,85 para quienes realicen ventas de cosas muebles. Estos serían los nuevos topes del cuadro de las categorías del Monotributo 2021.

Monotributo 2021: cómo quedarían las categorías

En tanto, la cuota mínima se incrementará de $1.955 a $2.562 para todos y la máxima de $9.450 a $12.383 para los locadores y prestadores de servicios (categoría H) y de $14.716 a $19.280 para quienes tengan actividad de comercio (categoría K). Así quedarían los valores de las cuotas mensuales de las categorías del Monotributo 2021

En el mismo porcentaje se incrementará el precio máximo unitario de venta en el caso de quienes tengan como actividad la venta de cosas muebles pasando de $29.115 a $38.147.

Así quedaría el cuadro de categorías del Monotributo 2021:

Categorías Monotributo 2021: así quedarían la escala y los valores

Categoría A del Monotributo 2021 : engloba a los monotributistas que facturen por bienes y servicios hasta $273.453 y tiene una cuota mensual de $2.562.

: engloba a los monotributistas que facturen por bienes y servicios hasta $273.453 y tiene una cuota mensual de $2.562. Categoría B del Monotributo 2021 : facturación por hasta $410.180 y cuota de $2.864 tanto para contribuyentes que presten servicios como para aquellos que vendan cosas muebles.

: facturación por hasta $410.180 y cuota de $2.864 tanto para contribuyentes que presten servicios como para aquellos que vendan cosas muebles. Categoría C del Monotributo 2021 : facturación por $546.907 y cuotas en $3.275 para servicios y $3.219 para bienes.

: facturación por $546.907 y cuotas en $3.275 para servicios y $3.219 para bienes. Categoría D del Monotributo 2021 : el límite de ingresos brutos sería de hasta $820.361y cuotas mensuales de $3.862 para locación y prestación de servicios y $3.770 para la venta de muebles.

: el límite de ingresos brutos sería de hasta $820.361y cuotas mensuales de $3.862 para locación y prestación de servicios y $3.770 para la venta de muebles. Categoría E del Monotributo 2021 : quedaría en ingresos hasta $1.093.014, y la cuota total mensual en $5.072 para los servicios y de $4.561 para los bienes.

: quedaría en ingresos hasta $1.093.014, y la cuota total mensual en $5.072 para los servicios y de $4.561 para los bienes. Categoría F del Monotributo 2021 : facturación hasta $1.367.268 y cuota mensual de $6.072 para la locación y prestación de servicios y de $5.245 para la venta de cosas muebles.

: facturación hasta $1.367.268 y cuota mensual de $6.072 para la locación y prestación de servicios y de $5.245 para la venta de cosas muebles. Categoría G del Monotributo 2021 : $1.640.722 de ingresos brutos y cuotas mensuales de $7.082 para servicios y $5.972 para productos.

: $1.640.722 de ingresos brutos y cuotas mensuales de $7.082 para servicios y $5.972 para productos. Categoria H del Monotributo 2021 : facturación hasta $2.278.780 y cuotas de $12.383 (servicios) y de $10.332 (bienes).

: facturación hasta $2.278.780 y cuotas de $12.383 (servicios) y de $10.332 (bienes). Categoría I del Monotributo 2021 : hasta $2.677.577 de ingresos brutos y cuotas de $114.852 solo para venta de cosas muebles.

: hasta $2.677.577 de ingresos brutos y cuotas de $114.852 solo para venta de cosas muebles. Categoría J del Monotributo 2021 : hasta $3.076.353 y cuota total de $17.058 solo para venta de cosas muebles.

: hasta $3.076.353 y cuota total de $17.058 solo para venta de cosas muebles. Categoría K del Monotributo 2021: hasta $3.418.170 y cuota total de $19.280 solo para venta de cosas muebles.

Paso a paso, cómo cambiar de categoría en el Monotributo

Paso 1 : el contribuyente debe ingresar al sitio web www.afip.gov.ar o descargarse en su teléfono móvil la APP " Mi Monotributo "

: el contribuyente debe ingresar al sitio web www.afip.gov.ar o descargarse en su teléfono móvil la APP " " Paso 2 : ingresar su CUIT y clave fiscal, ingresar a la opción Monotributo (Adhesión y/o empadronamiento al Monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación)

: ingresar su CUIT y clave fiscal, ingresar a la opción (Adhesión y/o empadronamiento al Monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación) Paso 3: se visualizarán los datos que AFIP tiene de ese usuario a título informativo.

Monotributo: cómo recategorizarse y cambiar de categoría

Paso 4 : ingresar en la opción "Recategorizarme

Paso 5: luego pide que inserte el monto facturado los últimos doce meses. Es importante que coloquen la suma de las facturas realizadas, independientemente de lo percibido. Allí el sistema indicará si corresponde algún cambio en su categoría o no.

Se debe tener en cuenta que para culminar la recategorización del Monotributo se debe tener actualizados los datos que figuran en el Registro Único Tributario (RUT).

¿Que es el Registro Único Tributario?

Este registro estará compuesto por los ciudadanos que estén alcanzados por los siguientes impuestos:

Los impuestos nacionales cuya percepción y fiscalización se encuentren a cargo de AFIP.

El impuesto sobre los ingresos brutos

Los tributos municipales que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de las jurisdicciones adheridas.

Además, se encuentran incluidos los ciudadanos encuadrados en el Monotributo unificado.

Respecto de los ciudadanos comprendidos en los puntos segundo y tercero, surtirá efectos a partir de las fechas de implementación del registro por parte de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y de cada una de las administraciones tributarias provinciales y municipales, las cuales serán publicadas en el listado de jurisdicciones adheridas.

Los datos que podrán visualizar los ciudadanos en el Registro serán, entre otros, los siguientes:

CUIT.

Domicilio real/legal.

Domicilio fiscal y de locales y establecimientos declarados.

El domicilio fiscal denunciado ante la AFIP podrá diferir del domicilio fiscal constituido para la jurisdicción provincial, debiendo ambos domicilios encontrarse declarados en el Registro.

Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

Actividad declarada que deberá compatibilizar con el código "NAES – Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación" de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral o con los códigos fiscales de las provincias adheridas.

impuestos y/o regímenes nacionales -régimen general o simplificado-.

Impuesto sobre los ingresos brutos -régimen general, simplificado o del Convenio Multilateral- y tributos municipales.

Datos identificatorios validados con el RENAPER y los Registros de Sociedades correspondientes.

Información suministrada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y por las administraciones tributarias locales adheridas.

El Registro permite:

Consultar y administrar las altas, bajas y modificaciones de los datos registrales allí contenidos.

Seleccionar en qué régimen impositivo vas a inscribirte y sus respectivos impuestos.

Habilitar un nuevo punto de venta e indicar el modo de facturación asociado.

Emitir una constancia de inscripción unificada.

Tipos de domicilio

El sistema mostrará los domicilios registrados en la AFIP para indicar qué tipo de domicilio provincial es cada uno.

Los tipos de domicilio son:

Fiscal provincial / jurisdicción sede: este tipo de domicilio es obligatorio, se debe asignar la caracterización a alguno de los que se tenga declarado.

Para el caso de contribuyentes locales es donde está el domicilio fiscal según las normas de la provincia.

Para contribuyentes de convenio multilateral, es el domicilio correspondiente a la administración principal de las actividades.

Principal de actividades: se debe asignar esta caracterización al domicilio donde se desarrolle la actividad principal, es decir donde se obtienen los mayores ingresos.

Es obligatorio declarar este tipo de domicilio solamente para los contribuyentes de convenio multilateral.

Fiscal jurisdiccional : lo utilizan únicamente contribuyentes en convenio multilateral para declarar un domicilio fiscal en una jurisdicción diferente a la sede.

: lo utilizan únicamente contribuyentes en convenio multilateral para declarar un domicilio fiscal en una jurisdicción diferente a la sede. Otros domicilios: corresponde a sucursales donde se realicen actividades y que no se encuadran en los descriptos anteriormente (locales y establecimientos).

corresponde a sucursales donde se realicen actividades y que no se encuadran en los descriptos anteriormente (locales y establecimientos). Sin actividad: es para aquellos domicilios declarados a fines legales donde no se desarrolla actividad. Se debe tener en cuenta que este domicilio no se considera para determinar jurisdicción.

En general, para continuar con la recategorización, se trata de actualizar los tipos de domicilio provinciales.

Una vez que está todo actualizado, el sistema permite volver a la opción de recategorización y continuar el trámite.

La constancia de inscripción de la AFIP es un documento emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través del cual cada contribuyente acredita que está inscripto en el sistema fiscal.

La constancia de inscripción de la AFIP es un documento de acceso público, ya que cualquiera puede obtener las constancias de inscripción de la AFIP del resto de los contribuyentes con sólo acceder al sitio web de la AFIP.

La constancia de inscripción de la AFIP constituye la "identidad fiscal" de cada contribuyente, y resulta necesario consultarla antes de realizar transacciones con un nuevo cliente o proveedor. Para obtener la constancia de inscripción de la AFIP debe conocerse el número de CUIT de cada persona.

La constancia de inscripción de la AFIP también sirve para saber si el Monotributo está activo.

Cómo obtener e imprimir la constancia de inscripción AFIP

Es común confundir la constancia de inscripción AFIP con la constancia de opción al Régimen Simplificado-Monotributo (habitualmente llamada constancia de inscripción al Monotributo). Si bien se obtienen de la misma manera y en el mismo lugar, no son iguales.

A ambas se las suele llamar constancia de inscripción AFIP. El error se genera porque las dos son un documento por haberse inscripto en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Para conseguir la constancia de inscripción AFIP hay que ingresar al sitio de AFIP, y hacer clic en el enlace del menú inferior "Constancia de inscripción AFIP".

Allí se debe Ingresar el número de CUIT de la persona sobre la cual se consulta y un código CAPTCHA (código alfanumérico que aparece en la pantalla). En instantes estará la constancia de inscripción AFIP en pantalla, con un botón para imprimir la constancia de inscripción AFIP en el margen superior derecho.

Si la persona no aparece, la AFIP indica con un mensaje las posibles causas por las que no se encuentra inscripta en el organismo fiscal. Obviamente, en este caso, no puede obtener la constancia de inscripción de la AFIP.

La constancia de inscripción de la AFIP sirve para brindar la información tributaria mínima que necesitan clientes, proveedores, organismos de control y demás entidades con las que operan y puedan relacionarse los monotributistas. En la constancia de inscripción de la AFIP se detallan el nombre del contribuyente, su CUIT, la categoría, fecha de inscripción y domicilio fiscal.

Constancia de inscripción en la AFIP : para qué sirve

La constancia de inscripción de la AFIP también puede obtenerse desde la aplicación oficial Monotributo de AFIP, disponible para IOS y Android.

Una vez descargada, además de poder entrar con clave fiscal, ofrece una opción más directa en el menú principal de cargar el número de CUIT para acceder tanto a la constancia de monotributo del propio contribuyente, como a la constancia de inscripción en AFIP de un tercero. Y de allí mismo puede enviarse la constancia de inscripción en la AFIP por correo electrónico, imprimirse o guardarse.

Certificación negativa de la ANSES: para qué sirve

Hoy por hoy, acceder al "dólar ahorro" es una misión "casi" imposible. Los pocos afortunados que pueden hacerlo, deben - previamente, obtener la certificación negativa de la ANSES.

En efecto, son los bancos los que están obligados a consultar la base de datos de la ANSES para chequear si el cliente que quiere abrir una cuenta nueva en dólares o comprar divisas con su cupo mensual de u$s 200 no está excluido por pertenecer a alguno de esos grupos. Esto se hace a través de la certificación negativa ANSES.

Por las dificultades para consultar en forma directa esa base, el Banco Central incorporó a sus propias bases esos datos para que los bancos hagan la consulta de la certificación negativa ANSES.

Asimismo, la base de datos de la ANSES sigue disponible para consultar la certificación negativa ANSES. Puntualmente, la consulta de la certificación negativa ANSES sigue a disposición de cualquier ahorrista en el siguiente link: http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/,.

Realizar la consulta es sumamente sencillo y la respuesta es veloz, aunque con todas las restricciones que se fueron sumando, no todo depende del resultado que arroje la aplicación.

Hecha la consulta de la certificación negativa ANSES, la base de datos devuelve en forma casi inmediata la respuesta.Básicamente, hay dos opciones:

Que diga que ese CUIL o CUIT "registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad" y/o que "registra afiliación en Obra Social vigente" y/o que uno está registrado como monotributista o autónomo. En todo caso, lo fundamental es que incluya la leyenda cruzada que reza "Denegatoria / Certificación Negativa".

La otra opción es que salga un largo listado de posibles prestaciones y subsidios, indicando cuál o cuáles percibe ese CUIL o CUIT y cuáles no y sin la leyenda cruzada de "Denegatoria / Certificación Negativa".

El cartel de "Denegatoria / Certificación Negativa" es el que confirma que efectivamente el propietario de ese CUIL o CUIT está habilitado para abrir una cuenta en dólares o comprar divisas dentro de su cupo mensual de u$s 200, al menos en cuanto a los datos que se deben cruzar con la ANSES.

Si el resultado es ese, de todos modos el banco debe realizar la consulta por su cuenta. Queda aún por delante que la compra se haga con declaración jurada del ahorrista de que conoce las regulaciones y el cruce con otros datos sobre el cupo mensual vigente. Y eso siempre que el ahorrista no tenga otro tipo de inhabilitación.

Con todo eso, el ahorrista que quiere comprar dólares pagará el valor del dólar oficial más el 30% del impuesto solidario (PAIS) y el 35% de retención a cuenta de Ganancias o Bienes Personales que eventualmente podrá recuperar más adelante.

Si en la consulta a la ANSES no sale el cartel de "Denegatoria / Certificación Negativa", quiere decir que ya según la base de datos de la ANSES ese ahorrista no tiene permitido el acceso al mercado cambiario y no puede por la tanto ni abrir una nueva cuenta en dólares ni comprar divisas.

Qué permite ver la consulta de la Certificación Negativa de ANSES

La certificación negativa permite ver:

- Aportes como trabajador bajo relación de dependencia.

- Declaraciones Juradas de Provincias no Adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tanto para trabajadores Activos como Pasivos.

- Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares.

- Pago de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.

- Pago de la Prestación por Desempleo.- Pago de Planes sociales.

- Asignación Universal por Hijo.

Certificación negativa ANSES: cómo obtenerla para comprar dólares

- Asignación por Embarazo.

- Becas PROGRESAR.

- Obra social.

- Pago de Prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Para qué se requiere la certificación negativa

Además, según explica la ANSES, en la certificación negativa figura si la persona que realiza la consulta se encuentra o no registrado como Monotributista Social, informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

La certificación negativa es requerida para acceder a algún tipo de beneficio social.

También la certificación negativa es solicitada por la propia ANSES para integrarse a su obra social, CODEM, que está destinada a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados, todos con sus correspondientes familiares a cargo.

La certificación negativa ANSES se requiere para la compra de dólares

También podría ser necesaria la certificación negativa ANSES para ser presentada en un hospital público, para de esa forma constatar que una persona no tiene cobertura social y facilitar el acceso a la atención en dicho establecimiento sanitario.

Pasos para obtener la Certificación Negativa de ANSES

En simples pasos se puede obtener la certificación negativa ANSES

El trámite para obtener la certificación negativa se realiza únicamente a través del sitio web www.anses.gob.ar, y no requiere de firma ni sello autorizantes de agentes oficiales del organismo.

La obtención de la certificación negativa es gratuita y sólo se necesita del número de CUIT o CUIL de la persona que realiza la consulta, para comprobar que no percibe aportes ni subsidios por parte del ente, como que tampoco está registrado como monotributista social.

Tampoco es necesario que el trámite de obtención de la certificación negativa lo haga la persona involucrada, sino que la certificación negativa puede efectuarla un tercero, sea un familiar o un apoderado designado por el solicitante de la certificación negativa.

Para tramitar la certificación negativa, una vez que haya ingresado al sitio de ANSES, en el margen derecho de la página hay un banner en fondo azul que contiene "Accesos rápidos" a distintos trámites, entre los que está la Certificación negativa.

Al hacer click allí, en "certificación negativa", se abre una planilla de registro de la certificación negativa en la que se solicitan el número de CUIT o CUIL, el período por el cual se realiza la consulta de la certificación negativa y un código numérico que figura en la misma pantalla.

Al lograr la certificación negativa de ANSES, se puede descargar el documento con formato pdf o bien se lo puede imprimir directamente.

Al pie de la certificación negativa figura un código de barras que confirma el carácter oficial de la certificación negativa y que a su vez evita la posibilidad de falsificaciones de certificación negativa o uso indebido de la información contenida en la certificación negativa.

La certificación negativa también explicita que "la información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse al acceder a la página web de ANSES y que el documento obtenido "es válido como constancia de CUIL/T".

Ante cualquier duda con la certificación negativa , se puede consultar vía telefónica al número 130.