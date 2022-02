Contadores piden a la AFIP que postergue los plazos para entrar a la moratoria

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) reclamó a la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, la postergación de los plazos para acceder al beneficio de la moratoria fiscal y al de la condonación de deudas de hasta $100.000 para pequeños contribuyentes.

El primero de los beneficios tiene como fecha tope para el ingreso el 15 de marzo; mientras que el segundo que alcanza solo a pequeños contribuyentes y entidades como sociedades de fomento y clubes, el 2 del mismo mes.

En una nota, FACPCE señala que en relación a la Ampliación de la moratoria Ley 27.541 "cabe considerar que durante los meses de enero y febrero se ha iniciado en todas las regiones del país una gran cantidad de fiscalizaciones que incluyen obligaciones por periodos fiscales que se encuentra incluidos en la moratoria, cuyo desarrollo se vio dificultado por distintos motivos, entre ellos, los efectos del rebrote de la pandemia, la feria judicial, la feria fiscal, etc".

La entidad que representa a los contadores del país indica que tal situación "dificulta en gran medida la finalización de las mismas y por ende no daría certeza a los acogimientos de los contribuyentes que se encuentran en esa particular situación, lo que no solo dificulta la labor de los profesionales en ciencias económicas, sino que además afectaría el grado de acogimiento al régimen"

Respecto de la condonación de deudas, afirma que "en algunos casos para acceder a este beneficio, correspondía generar trámites previos como ser: solicitar la caracterización de 'pequeños contribuyentes' de quienes no fueron caracterizados como tal por el Organismo, la 'acreditación de asociaciones civiles' como por ejemplo clubes de barrio, la anulación de planes de pagos de los denominados 'MiPyMES condicionales' que vencieron entre los días 16 y 17 de febrero pasado, a pesar de los distintos problemas sistémicos que se presentaron para realizarlos".

La entidad advierte que tal situación "en algunos casos dificultó la solicitud y en otros no permitió que muchos de los sujetos mencionados pudieran realizarlos y queden imposibilitados de acceder a beneficio".

AFIP pide registrar empleados

La AFIP lanzó una nueva campaña cazabobos. Esta vez envió 200.000 notificaciones a personas y empresas que registran actividad económica y no tiene empleados declarados, pero que no tienen ningún valor legal.

Además, aunque AFIP dice en los textos que están dirigidas a pymes, las están recibiendo médicos que sólo trabajan en hospitales y no tienen consultorio privado, por ejemplo. Es decir, profesionales que aparecen en una base de datos.

"Como a pesar de las amenazas, la AFIP no inicia una inspección, lo importante es no contestar esas cartas", aseguró Daniel G. Pérez, del estudio Daniel G. Pérez, Marcela A. Fiocco & Asoc.

Este tipo de campaña logra su objetivo, sin embargo. El año pasado se registraron más de 10.000 trabajadores que fueron dados de alta luego de campañas de inducción, informó la AFIP.

Y ahora, en menos de 24 horas del inicio del envío de las notificaciones, fueron dados de alta más de 3.000 trabajadores por unos 1.100 nuevos empleadores.

Las pymes reaccionan a estas campañas de inducción regularizando trabajadores

Qué dicen las notificaciones

La entidad que dirige Mercedes Marcó del Pont dejó trascender que este tipo de medidas seguirán apareciendo durante todo 2022, en un intento de mostrarle al FMI que se hace un esfuerzo por aumentar la recaudación.

El modelo de notificación de la AFIP apunta que "la información disponible en los registros del organismo indica que usted desarrollo actividad durante 2021, y asimismo cuenta con un certificado mipyme que le permite acceder a determinados beneficios".

"Sin embargo, a pesar de las actividades desarrolladas y las características del sector donde se encuentra registrado, usted no se encuentra registrado como empleador", continúa.

"Por este motivo, le sugerimos revisar dicha situación para que, si corresponde, proceda a inscribirse y registrar a sus trabajadores. La omisión de la retención de los aportes y el pago de las contribuciones son pasibles de sanciones", amenaza.

Y ofrece un sitio en su web para más consultas.

La AFIP envía notas sin valor jurídico pero logra que miles de contribuyentes reaccionen

El valor jurídico de las cartas

"Este tipo de notas es bastante reiterativo porque la AFIP sale a la pesca, esto ya pasó con aquellos que tenían ingresos importantes y para el organismo recaudador podían tener empleo doméstico", recordó Pérez.

"No se trata de intimaciones; son breves notas que busquen que el contribuyente reaccione, muestre una debilidad y a partir de ahí, que la AFIP pueda empezar a tirar del ovillo", remarcó.

"Son tiros al aire para que la gente se equivoque y conteste, pero es una mera nota que trata de cautivar y atrapar a las personas para que comentan un error. No hay que contestarlas", enfatizó.

Las herramientas para presumir trabajadores

Cuando la AFIP tiene sospechas de que hay trabajo no registrado en una empresa, cuenta con una presunción para hacer ajustes, aunque no encuentre pruebas, que son los Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT).

Estos IMT son presunciones por actividad económica de cuántos empleados deben tener las empresas de distinto tamaño.

Si la AFIP quisiera realmente comenzar una campaña de regularización del trabajo teniendo en cuenta las distintas actividades económicas, cuenta desde hace años con IMT.

"La AFIP tiene todas las herramientas para inspección y fiscalización del presunto trabajo en negro. Si entendiera que hay irregularidades, tiene todas las facultades para verificar y fiscalizar, abrir una inspección y determinar ajustes aplicando los IMT", indicó Pérez.

Pero, en el marco de una fiscalización, también el contribuyente tendrá todos los derechos de defensa que le reservan la Constitucional nacional y las leyes", afirmó.

Las amenazas de la AFIP

"Por este motivo, este tipo de notas que está llegando no tiene efectos jurídicos; hay, archivarlas y no decir nada más. No hay que darle mayor trascendencia. Las notas nunca se contestan. Sólo se contesta cuando hay una intimación", concluyó Pérez

Según la AFIP, con cruces de información de las bases de datos, se identificaron empresas que no se encuentran registrados como empleadores pero que por sus niveles de facturación y la actividad que desarrollan requerirían la participación de asalariados en sus tareas.

"La Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP fiscalizará y multará a quienes, de corresponder, no regularicen su situación", salió a amenazar Marcó del Pont por los medios.

Las actividades a las que apuntó la campaña, según AFIP, fueron construcción, servicios, agro, la industria y comercio", aunque también les llegaron notas por ejemplo a empresarios del sector inmobiliario que ofrencen departamentos en alquiler.