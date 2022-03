La ANSES otorga un nuevo crédito de $85.000: quiénes pueden pedirlo y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que se ampliará la línea de créditos que actualmente ofrece el organismo previsional a cuatro grupos, cuando antes solo era para tres.

Se trata de los préstamos que el organismo de Gobierno que conduce Fernanda Raverta, ofrece: jubilaciones y pensiones; Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez; pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos); y pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos.

Créditos para jubilaciones y pensiones de hasta $240.000

Cuáles son los requisitos

- Residir en el país.

- Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Créditos para jubilaciones y pensiones de hasta $240.000

Detalles sobre los montos para jubilados

- Se entrega desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36 0 48 cuotas.

- La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.

- El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos para Pensión Universal para el Adulto Mayor

Cuáles son los requisitos

- Residir en el país.

- Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Detalles sobre los montos para pensionados

- Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

- La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

- El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para pensiones no contributivas

Cuáles son los requisitos

- Residir en el país.

- Ser mayor de 18 años.

- Tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito.

Créditos ANSES para pensiones no contributivas

Detalles sobre los montos para pensionados

- Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

- La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

- El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

Cuáles son los requisitos

- Residir en el país.

- Ser mayor de 18 años.

- Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Detalles sobre los montos para pensionados

- Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, o 48 cuotas.

- La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

- El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Cómo solicitar créditos ANSES

Para solicitarlo ingresar en: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=miansesv2