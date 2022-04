Julián Domínguez, sobre la "renta inesperada": "El productor no captó el precio internacional de la guerra"

Domínguez aseguró que "el productor argentino no captó el precio internacional de la guerra, sino que vendió a precio pre guerra

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, sostuvo que la decisión de implementar volúmenes de equilibrio o saldos exportables en los cereales, permitió que el mercado interno esté provisto de maíz y trigo, y remarcó que el "centro de la política" de la cartera es el productor agropecuario y que se debe "cuidar su tranquilidad".

"Si no hubiésemos tomado la decisión de los volúmenes de equilibrio, con estos precios hoy Argentina no tendría ni trigo ni maíz", afirmó Domínguez, y defendió así la iniciativa de fines del año pasado que busca garantizar el normal abastecimiento del mercado interno.

Según indicó Domínguez en declaraciones radiales, anterior a la implementación de dicha medida "esto funcionaba, como decían los empresarios, como un acuerdo de caballeros. Hicimos ese acuerdo y al otro día se presentaron cuatro millones de toneladas (para exportar). Si no tomaba esta decisión no teníamos los cereales. No pido que lo compartan. Ningún productor tuvo una caída en los precios por esto", aseveró.

En este sentido, el titular de la cartera agropecuaria remarcó que "el centro de nuestra política es el productor agropecuario".

"Todas nuestras decisiones se explican a través de ese punto. Cada una de las medidas que tomamos lo hicimos pensando en el productor y el consumidor argentinos. Los países que no tomaron medidas están comprometidos", sostuvo.

Respecto de las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto de "redistribuir la renta inesperada", Domínguez aseguró que "el productor argentino no captó el precio internacional de la guerra, sino que vendió a precio pre guerra y tiene que afrontar el costo de la nueva cosecha con insumos muy altos, con el aumento de todos los costos".

Según indicó el ministro, dio a conocer a Guzmán "la implicancia que ha tenido en el productor el aumento de los fertilizantes de forma inesperada".

En este sentido, detalló que la Argentina importó en fertilizantes u$s2.400 millones en 2021, y que este año va a necesitar US$ 1.200 millones más por la misma cantidad de dicho insumo.

"No conozco el proyecto. El Ministro (Guzmán) no habló de los productores. Me dijo que estaba pensando (en el proyecto), pero que tiene en claro que el productor tiene estos costos", dijo Domínguez, y remarcó que su par en Hacienda "tiene muy en claro la situación del productor argentino".

El ministro de Economía, Martín Guzmán y sus colaboradores avanzaron en delinear cómo será la implementación del impuesto a "la renta inesperada".

Guzmán apunta a que el Estado se apropie de las ganancias extraordinarias que obtuvieron determinados sectores como consecuencia de la brusca suba en los precios internacionales de las materias primas a raíz de la guerra en Ucrania.

Estas ganancias no fueron el resultado de mayores inversiones, sino de una inusual suba en los valores de las commodities por el conflicto bélico. Entre los productos que más subieron su valor se encuentran los cereales y oleaginosos, gas, petróleo y minerales.

El Gobierno nacional busca que estos excedentes se destinen en parte a atender la situación de sectores vulnerables de la sociedad que han ido perdiendo poder adquisitivo. Particularmente, se apunta a otorgar una nueva ayuda económica para los sectores más postergados, similar al IFE.

Al respecto, el gabinete económico decidió que no se creará un nuevo tributo, sino que se proyecta un aumento en la alícuota más alta del impuesto a las Ganancias para montos a determinar, en los que se verifique un crecimiento exponencial en las utilidades.

La idea es aumentar en 15 puntos porcentuales la alícuota superior de 35% de este tributo.