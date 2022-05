Comercio: no se homologó el acuerdo salarial y cobran menos en abril que en marzo

Los empleados de comercio cobran menos en abril que en marzo porque el acuerdo salarial sigue en veremos a raíz de una discusión en el Gobierno sobre el carácter no remunerativo del aumento de 59,5% y, además, empiezan a aportar para lo jubilación por parte del salario que no lo hacía.

Si bien podrían cobrar el aumento pactado en la última paritaria en forma retroactiva, lo cierto es que los empleados de comercio comienzan el mes de mayo con menos dinero en el bolsillo.

La falta de homologación del acuerdo y la incorporación al básico de las sumas no remunerativas de marzo, producen un neto a pagar menor en abril en la mayoría de los casos, afirmó Ignacio Online.

El aumento de empleados de comercio 2022 sólo quedó en anuncios, la falta de publicación del acta acuerdo por parte de los firmantes y la falta de homologación por parte del Ministerio de Trabajo, hicieron que la mayoría de los empleadores no aplicara el aumento, relató el portal.

Además, en abril se incorporó al básico de convenio la suma no remunerativa del 29% que se pagó en marzo y venía de los acuerdos anteriores.

Este pase de no remunerativo a remunerativo genera más descuentos salariales en concepto de aportes, por lo tanto el neto a cobrar por el trabador es menor.

En consecuencia, en abril los empleados de comercio no solo no recibirán el aumento, sino que además percibirán menos de bolsillo en la mayoría de los casos.

Cuál fue el aumento anunciado pero no concretado

El jueves 21 de abril las cámaras empresarios y la FAECyS anunciaron mediante comunicados de prensa que había llegado a un aumento salarial en el marco de la paritaria 2022. En la foto de la firma del acuerdo, además del los firmantes, se encontraba el Ministro de Trabajo Moroni.

El sindicato y las cámaras de comercio anunciaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo pero no fue homologado

Según los comunicados, el acuerdo cerrado era del 59,5% en 7 tramos, todos no remunerativos, sobre la base de abril 2022 y que recién se incorporarían al básico de convenio en abril 2023, tal como sigue:

6% en abril,

6% en mayo,

6% en junio,

10% en agosto,

10% en septiembre,

11% en noviembre, y

10,5% en enero de 2023.

Pero a diferencia de todos los acuerdos anteriores, donde el acta acuerdo se publica el mismo día con el comunicado o a más tardar uno o días más, esta vez no sucedió y no hay noticias del acta, enfatizó Ignacio Online.

De todos modos, por más que se publicara hoy, las liquidaciones de abril ya están realizadas y no hay tiempo para cambiarlas, aclaró.

Por qué los mercantiles cobran menos que en marzo

A la falta de homologación del acuerdo hay que sumarle que, en abril, se incorporan al básico de convenio las sumas no remunerativas del acuerdo anterior, es decir que pasan a ser remunerativas.

Por un lado, esto es positivo porque suma para adicionales y aguinaldo, pero los descuentos de pasan de 5,5% sobre sumas no remunerativas a 19,5% sobre sumas remunerativas.

Esto impacta en el neto a cobrar por el trabajador, es decir el sueldo de bolsillo serán menor en abril que en marzo en muchos casos.

Se hubiese solucionado si el acuerdo hubiese implementado el grossing up o acrecentamiento, pero esto no está previsto en los puntos del acuerdo.

El acuerdo 2021 como el último complemento firmado Acuerdo febrero 2022 establecen en el punto tercero que:

El incremento no remunerativo "se incorporará, en su valor nominal, a los básicos convencionales, con las remuneraciones correspondientes al mes de abril 2022."

Esta diferencia en menos hubiese pasado desapercibida si es que se aplicaba el nuevo aumento salarial anunciado por el sindicato y las cámaras, enfatizó Ignacio Online.

Los trabajadores de comercio cobrarán menos sueldo de bolsillo en abril que en marzo

La disminución del salario de bolsillo en números

El portal puso el ejempo de un trabajador bajo el Convenio de Empleados de Comercio Categoría Maestranza A sin antigüedad para marzo y para abril, y encontró que hay una diferencia salarial en menos de $1.197,19, ya que al restar los aportes a $77.132,96, pasará a cobrar $75.935,77.

Esto ocurre porque, sobre la suma no remunerativa que en marzo era de $16.418,64, se descontaba en concepto de aportes un 5,5% (3% de obra social y 2% sindicato):

16.418,64 – 5,5% = $15.515,61

Ahora, cuando esa suma pasa al básico, si bien suma para los adicionales de convenio, por ejemplo, en este caso el de Asistencia y Puntualidad, también pasa a tener más descuentos:

16.418,64 dividido 12 = $1.368,22 (suma adicional de Asistencia y Puntualidad)

Esta suma da un total de $17.786,86 (16.418,64 + 1.368,22), pero ahora al ser remunerativo, tiene más descuentos, un 19,5%. Al 5,5% ahora se suma 11% de jubilación y 3% seguro de desempleo:

17.786,86 – 19,5% = $14.318,42

Y la diferencia entre 15.515,61 – 14.318,42 = $1.197,19

Es decir, que un empleado de comercio de la categoría maestranza A, sin antigüedad, cobra menos en abril que en marzo.

Pero para el resto de las categorías sucede exactamente lo mismo, en el promedio de todas las categorías, los empleados de comercio sin antigüedad cobran $1.228,66 menos en abril, con respecto a marzo.

¿Qué sucede con quienes tienen antigüedad?

Quienes por su antigüedad cobran el adicional del 1% por año, si bien reducen el impacto, recién van a tener un resultado positivo a partir del noveno año de antigüedad.

Para los que tienen 5 años de antigüedad, el promedio es de $493,92 menos, y recién los que tienen 9 años de antigüedad cobran en promedio $93,87 más en abril con respecto a marzo.

La diferencia se acentúa en los casos de trabajadores que cobran otros adicionales, como el de cajero, chofer, ayudante de chofer o armado de vidrieras.

Estas diferencias no se hubiesen notado si el acuerdo salarial 2022 se hubiese publicado y homologado en tiempo forma y no quedara tan solo en un comunicado, pero al no suceder esto la gran mayoría de los empleadores no liquidó el aumento con los haberes de abril, remarcó Ignacio Online.

Una diferencia entre Trabajo y Economía frena la publicación del acta acuerdo

¿Por qué se demora la homologación del acuerdo?

Según trascendió habría diferencias de criterio entre el Ministerio de Trabajo que avaló que el acuerdo de Comercio sea completamente no remunerativo y no se incorpore para aguinaldo y los aportes jubilatorios hasta abril de 2023, y el Ministerio de Economía que rechaza esta postura.

Oficialmente no hay información de la razón de la demora ni cuando se homologará, pero sería el carácter no remunerativo del aumento hasta 2023. Por lo tanto, puede haber cambios en el cronograma de incorporación de estas sumas al básico, dijo Ignacio Onlilne.

Entonces, ante este panorama de incertidumbre y sin información certera y concreta, los empleadores decidieron esperar hasta que se oficialice y homologue el aumento.

De todos modos, el acuerdo se homologará, se publicará en unos días y finalmente se pagará el aumento de manera retroactiva, pero en un contexto inflacionario esto perjudica a los trabajadores, sostuvo el portal.