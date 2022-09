Argentina y EE.UU. intercambiarán datos de cuentas desde u$s50.000

La Argentina y Estados Unidos intercambiarían información de cuentas de sus ciudadanos desde los u$s50.000, según confirmaron dos altas fuentes de la Administración Nacional a Ámbito Financiero.

El acuerdo alcanzó su instancia más reciente con la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos, donde los equipos técnicos se reunieron con los del Servicio Interno de Impuestos (IRS) para avanzar en los elementos específicos del intercambio de información. Una vez consolidado, la AFIP comenzará con el traspaso y recepción de información.

El Gobierno estima que hay u$s100.000 millones no declarados de argentinos en cuentas en Estados Unidos, según señaló el titular del organismo, Carlos Castagneto.

Argentina ya tiene acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países, lo que le permitió obtener información sobre cuentas de argentinos en destinos como en Uruguay, Suiza y Luxemburgo, lo que le permitió intimar a 2.500 personas la semana pasada.

El acuerdo con Estados Unidos establece el piso de u$s50.000, que es similar al fijado en otros entendimientos. La IRS tampoco enviaría información sobre los beneficios de sociedades, sino solo sobre las cuentas de personas individuales. Tampoco daría información sobre la titularidad de inmuebles.

¿Será eficaz la información que brinde los EEUU?

Un abogado de los Estados Unidos, corresponsal de una firma argentina que prefirió quedar en el anonimato, afirmó que "los EEUU le dijeron a Massa que, los intercambios de información con Argentina estarán dentro de FATCA, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras".

Fuentes de EEUU indican que se firmará un acuerdo en el marco FATCA

"Y dentro de FATCA, lo que firma Estados Unidos con algunos países son los llamados convenios modelo IGA", indicó, y precisó:

1. Si se firma un IGA Model 1 recíproco, esto implica que exista intercambio automático de información entre ambas partes.

Sin embargo, de momento, los EEUU solamente intercambiaría información de los titulares de cuentas bancarias y no de los beneficiarios finales.

2. En caso de firmarse un IGA Model 2, ni siquiera llegaría a la Argentina información de los cuentahabientes en los EE.UU. ya que el intercambio de dicha información no sería reciproco.

"Para que exista un intercambio de información fiscal automático y reciproco, en el sentido de que este sea realmente eficaz, los EEUU deberían modificar su legislación interna para intercambiar información de los beneficiarios finales de los cuentahabientes", aclaró.

"También respecto de dueños de sociedades e inmuebles, la legislación norteamericana debería modificarse para obligar a registrar la información y hacerla disponible ante el IRS", sumó.

Sobre sociedades e inmuebles, no estaría permitido el intercambio por la ley de EEUU

Esto limitaría llegar a los u$s100.000 millones, pero no implica que no permitirá individualizar una buena parte de ese dinero no declarado.

¿AFIP obtiene hoy respuesta de bancos de EEUU?

En el marco del acuerdo bilateral del 2016, de intercambio de información a "requerimiento", Roca informó que "en las últimas semanas algunas entidades financieras de EEUU comenzaron a recibir requerimientos de información de la IRS relativa a contribuyentes argentinos".

"En esas notificaciones, se les solicita documentación relativa a cuentas de argentinos, como extractos mensuales, datos de apertura y registro de firmas, detalle de movimientos de fondos; tarjetas de créditos, inversiones en banca privada, entre otra", remarcó.

"La AFIP no sólo pide información referidas a cuentas de titularidad del contribuyente, sino también de aquellas en las cuales su titularidad le aplique en forma indirecta", explicó Roca.

De esta manera, la AFIP trata de aplicar en Estados Unidos las premisas del Modelo OCDE que ese país no rubricó.

La AFIP ya está solicitando información a bancos de los EEUU con el actual acuerdo

El único acuerdo firmado hasta ahora entre Argentina y los EEUU sólo admite el intercambio de información financiera a requerimiento, pero la AFIP debe probar que lo presenta en el marco de una inspección abierta, para cuentas concretas y con pruebas de que puede haber un ilícito.

Aun así, la AFIP está teniendo hoy muchas respuestas positivas de bancos de los Estados Unidos.