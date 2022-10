En medio de la tensión con el campo, Bahillo afirmó que no subirán las retenciones

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, Juan José Bahillo se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, para exponer respecto de la ley de leyes, y ante la consulta de los diputados de la oposición, aseguró que existe en el Gobierno la "decisión política de no subir ninguna retención", a pesar de que el proyecto lo permita.

Además, expuso los lineamientos y políticas centrales que desde la Secretaría impulsan y describió algunos de los programas que advirtió como "prioritarios y más importantes" para llevar adelante esas definiciones políticas.

En primer lugar, el secretario señaló la importancia del sector primario: "Nuestros sectores productivos son gravitantes y estratégico para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra Nación. Tenemos una diversidad productiva a lo largo de nuestro país, con más de 30 economías regionales y con un sector primario caracterizados por la agricultura y la ganadería realmente muy importante", señaló.

En este sentido, sostuvo que su Secretaría es la de "todas las actividades productivas de nivel primario", aun cuando "algunas son más visibles, tienen más caja de resonancia, generan mayor volumen productivo, mayor volumen de divisas, y algunas generan una ocupación de mano de obra muy importante, como son las economías regionales".

En cuanto a la agricultura, Bahillo indicó que "estamos en una región con condiciones objetivas muy favorables para la producción del primer escalón. Tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta. Tenemos productores realmente muy eficientes, de punta, con mucha tecnología y muy responsables", por esto, aseguró que "nos hace muy competitivos a la hora de producir agricultura. Estamos en alrededor de 134 millones de toneladas, el objetivo para el 2030 es llegar a 200 millones de toneladas. Para eso hay un desafío muy importante que tiene que ver con producir más, impactando menos, incorporando tecnología, economía del conocimiento, innovación y desarrollo, y no tanto con la extensión de la frontera agrícola, si no con más eficiencia y menor impacto".

Juan José Bahillo: "Hay una decisión política de no subir ninguna retención"

Respecto a la ganadería precisió que tenemos 230 mil productores ganaderos en el país, y que dentro del Presupuesto, una de las cuestiones que querían destacar es el Plan GanAR, "que tiene un presupuesto importante. Entendemos a la ganadería como una actividad muy federal. De los 230 mil productores, 170 mil tienen menos de 250 cabezas, es decir el 71%. Y si vamos al estrato de los productores que tienen hasta 600 cabezas llegamos al 91%. Esto nos da la significancia de la distribución democrática que tiene esta actividad".

La otra cuestión que el secretario consideró central son las economías regionales: "Por el impacto que tienen en el interior del país, en las distintas regiones, y por lo que significan en la ocupación de mano de obra. Tenemos un desafío muy importante en este contexto internacional, desafortunadamente por un conflicto bélico, pero que se generan circunstancias favorables para lo que es la producción de alimentos para nuestro país y para la región".

Respecto al rol de la Argentina en el mundo, Bahillo manifestó que hay desafíos muy importantes: "Nosotros queremos ser los principales proveedores de alimentos hacia el mundo. Junto con Estados Unidos y Brasil somos los tres países que mayor cantidad de proteína vegetal y animal producimos. En un mundo donde, según la FAO y el Banco Mundial, 800 millones de personas padecen hambre, y 3.300 millones de personas tienen una dieta insuficiente para sus requerimientos de salud, estamos convencidos que tenemos una responsabilidad institucional y social para ser parte de la solución a ese problema".

En otro tramo de su exposición, también se refirió al debate en torno a la producción para los mercados internos o externo: "Creemos que tenemos que producir más y tenemos que ir explorando el desarrollo de nuevos mercados y oportunidades comerciales en el mundo, porque si no el potencial productivo que tiene nuestro país le ponemos un techo realmente bajo si solamente lo miramos para el mercado interno. Obviamente que, en este desarrollo, en este crecimiento y la búsqueda de oportunidades en el mercado externo se puede generar algunas situaciones puntuales de coyuntura con el mercado interno, no hay que inmovilizarse, no hay que detenerse, en todo caso hay que resolver sobre la coyuntura y sobre esas tensiones que se generan. Pero es mercado externo más mercado interno", concluyó.

Respecto al tema ambiental, Bahillo resaltó el "rol indelegable" que el Estado tiene en "la evaluación, validación o mejoramiento de los sistemas productivos si así lo ameritan. Nosotros entendemos que tenemos sistemas productivos que son sustentables, que son economías sostenibles y en equilibrio con el ambiente, pero esto lo tenemos que ir validando de manera permanente".

Finalmente, señaló que la Secretaría está trabajando con CAME respecto al análisis y mejora de la competitiva de las cadenas de valor, y en cómo "darle una mejor situación de rentabilidad y trabajando en conjunto, sobre un proyecto de ley que defina y regule todo lo que son las economías regionales".

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca se manifestó ante las objeciones de la oposición

Suba de retenciones

Concluida su exposición, el diputado y presidente del bloque Coalición Cívica Juan Manuel López, se refirió al artículo 96 del Presupuesto, que prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2023 las facultades que se habían aprobado por este Congreso respecto a los derechos de exportación en actividades primarias, y preguntó si el Poder Ejecutivo está pensando en una suba de retenciones en trigo, maíz y carne.

El cuestionamiento se enmarca en el rechazo de la Mesa de Enlace Agropecuaria manifesada este martes, sobre la intención del Gobierno de obtener facultades para cambiar las alícuotas de las retenciones, tal como lo propuso en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2023.

Es que los representantes del agro emitieron un comunicado en el que expusieron la pretensión del Gobierno "tal la redacción del Artículo 96" de la ley de ingresos y egresos del proyecto presentado, por lo que las entidades agropecuarias "rechazan la pretensión del Gobierno de recuperar las facultades que tenía en la Ley N 27.541/19 (Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva), por las que podrá cambiar, modificar y/o establecer las alícuotas de los derechos de exportación".

Te puede interesar Cuánto cobra una empleada doméstica por hora desde octubre 2022

Al respecto, Bahillo aseguró que "no hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones", y que se trata de "una definición política". En todo caso, consideró que no le corresponde decir si hay que sacarlo o no del articulado, que "eso forma parte del trabajo legislativo de los representantes de los distintos bloques, pero la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario".