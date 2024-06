La venta de un inmueble conlleva el pago de muchos impuestos siendo el impuesto a la transferencia de valor uno de los más comunes. Sin embargo, AFIP establece una excepción para aquellos que decidan vender una casa, departamento o terreno (siempre que esta sea única) destinada a la casa-habitación para la adquisición de otro inmueble con el mismo fin. Te contamos cómo podés hacer el trámite.

¿Cómo puedo evitar pagar impuesto a la transferencia al vender una casa o departamento?

Las personas físicas, al vender un inmueble, deben pagar 1.5% en concepto de impuestos, siempre y cuando el inmueble haya sido adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018. Dicho porcentaje se aplica sobre el valor total por el cual se está realizando la operación, es decir, el valor de venta del inmueble.

Por el contrario, en el caso de los inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 inclusive deberán abonar sobre la diferencia del precio de compra con el de venta un 15% en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Para no abonar dichos tributos, el titular debe tener más de un inmueble y transferir uno de ellos, siempre que no sea su casa-habitación. En el caso de tener una vivienda única y venderla, podrá solicitar la exención de los mencionados tributos. Para ello debe hacer la solicitud al fisco del "certificado de no retención". Asimismo, dentro del transcurso de un año, se deberá cumplir con el requisito de comprar o construir otra vivienda destinada a la casa-habitación, generando una declaración jurada.

En el caso de la venta de la vivienda destinada a la casa-habitación para la compra de otra con el mismo fin, se puede evitar pagar impuestos

Para tramitar el certificado de no retención, el inmueble tiene que cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Su precio de transferencia debe se r igual o inferior a u$s120.000;

Sus únicos titulares deben ser ser uno o ambos componentes de una sociedad conyugal y el precio de transferencia ser igual o inferior a $120.000, en la medida que ninguno de los cónyuges esté inscripto en el Impuesto sobre los Bienes Personales;

deben ser ser y el precio de transferencia ser igual o inferior a en la medida que ninguno de los cónyuges esté inscripto en el Estén incorporados en la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del último período fiscal vencido y exigible, cualquiera sea su valor;

del último período fiscal vencido y exigible, cualquiera sea su valor; El certificado de no retención del impuesto a la transferencia de inmuebles no aplica para aquellos inmuebles que pertenecen a uno o ambos componentes de una sociedad conyugal.

Paso a paso: cómo solicitar el certificado de no retención para la venta de un inmueble

Para solicitar el certificado se puede hacer por teléfono o internet. En el caso de hacerlo por teléfono, simplemente deberás comunicarte al 0800-999-2347 (opción 4) de lunes a viernes de 8 a 20 horas para que te otorguen el número del "certificado de no retención".

Posteriormente, con ese número, deberás imprimir el certificado ingresando con tu clave fiscal nivel 2 o superior en la página oficial de AFIP en el servicio "Transferencia de Inmuebles" o "Transferencia de Inmuebles-Informe Escribano", respectivamente.

Para iniciar el trámite deberás contar con clave fiscal de nivel 2

En el caso de hacerlo por internet deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresá a la página oficial de AFIP con tu clave fiscal ( nivel el de seguridad 2 en adelante);

nivel el de seguridad 2 en adelante); Ingresá al servicio " Transferencia de Inmuebles ". En el caso de no tenerlo habilitado, deberás hacer clic en el botón "Agregar";

". En el caso de no tenerlo habilitado, deberás hacer clic en el botón Una vez dentro del servicio, en la sección " Seleccione la empresa " deberás escribir tu nombre y apellido e ingresar en la opción "T rámite Simplificado - Ley 13.905 Opción art. 14 ";

" deberás escribir tu nombre y apellido e ingresar en la opción "T "; Completar los datos en pantalla : deberás detallar el tipo de trámite , es decir, si se trata de un inmueble de un único titular, si pertenece a una sociedad conyugal o si se encuentra incorporado en la última declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales . Asimismo, deberás indicar la provincia en la que se encuentra el inmueble y tu teléfono como también correo electrónico para que puedan contactarte ante cualquier inconveniente. Además, el sistema te solicitará la información en detalle del inmueble y, si pertenece a una sociedad conyugal, te solicitará los datos consignados en el Libro de Matrimonios. Luego de completar la información requerida deberás presionar el botón "Aceptar";

: deberás detallar el , es decir, si se trata de un inmueble de un único titular, si pertenece a una sociedad conyugal o si se encuentra incorporado en la última . Asimismo, deberás indicar la provincia en la que se encuentra el inmueble y tu teléfono como también correo electrónico para que puedan contactarte ante cualquier inconveniente. Además, el sistema te solicitará la y, si pertenece a una sociedad conyugal, te solicitará los datos consignados en el Libro de Matrimonios. Luego de completar la información requerida deberás presionar el botón "Aceptar"; Aceptar e imprimir el certificado. Para ello solo deberás ingresar en la opción "Imprimir Constancias".

De esta forma, habrás hecho la solicitud para no pagar el respectivo impuesto. En el caso de los inmuebles que superen los u$s120.000, se debe adjuntar la siguiente información:

Formulario F 206/M o F 206/I detallando la documentación que se acompaña;

detallando la documentación que se acompaña; Copia del DNI . Si el trámite lo realiza otra persona deberá presentar la copia del poder que lo habilita;

. Si el trámite lo realiza otra persona deberá presentar la que lo habilita; Copia de la escritura o boleto que otorga la posesión del inmueble a transferir;

que otorga la a transferir; Copia del acta de matrimonio o documento que acredite la relación conyugal, si la titularidad del inmueble pertenece a una sociedad conyugal.

Cabe recordar que, si la solicitud es rechazada, el sistema te comunicará las razones para que puedas arreglarlas y volver a ingresar el trámite por la misma vía. Además, si la operación se concretó en moneda extranjera, el importe a tomarse en cuenta es el que resulte de multiplicar la moneda extranjera por el tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil inmediato anterior al de la presentación de la solicitud. Realizando este trámite, evitarás los mencionados impuestos en la venta de tu inmueble. Sin embargo, siempre es aconsejable contar con el asesoramiento de un especialista.