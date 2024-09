El blanqueo de capitales sigue avanzando, con la cuenta regresiva corriendo hasta finales de mes, lo que se repercute en el comportamiento de los depósitos en moneda extranjera del sector privado. Desde el 12 de agosto, estos depósitos aceleraron su crecimiento, pasando de un incremento diario de u$s25 millones en julio a u$s70 millones por día a partir de esa fecha.

De acuerdo con Cohen Asset Management, esta tendencia se intensificó, y durante la primera semana de septiembre el aumento diario promedio alcanzó los u$s145 millones.

Al 4 de septiembre, el stock de depósitos en moneda extranjera sumaba u$s19.874 millones, lo que representa un incremento de u$s1.200 millones desde el inicio del blanqueo. De ese total, u$s10.600 millones están como encajes en el Banco Central (BCRA), contribuyendo a las reservas brutas, mientras que u$s4.800 millones permanecen en las cajas de los bancos, siendo este último el rubro que más creció en el último mes. Los u$s7.100 millones restantes, equivalentes al 32% de los depósitos, se destinaron a créditos en moneda extranjera para el sector privado.

Según un informe especial de Adcap Grupo Financiero, "hasta ahora, el mayor impacto en nuevas cuentas se observa en los bancos, que ya han abierto 23.000 cuentas". El reporte destaca que este blanqueo está dirigido a pequeños inversores y al fortalecimiento de las reservas. Por tanto, es probable que una parte significativa de los cerca de u$s14.000 millones que salieron del sistema bancario tras las PASO de 2019 regrese al circuito financiero.

Cuántos son los dólares que quiere deducir el blanqueo

Los bancos ya abrieron 23.000 cuentas especiales del blanqueo (CERA), pero se quedan cortas todavía, ya que según estimaciones del bróker Adcap, los argentinos tienen como mínimo u$s100.000 millones en las 850.000 cajas de seguridad del sistema.

Dado que este blanqueo está enfocado a los pequeños inversores y al fortalecimiento de reservas, lo natural sería que vuelvan al sistema financiero buena parte de los casi u$s14.000 millones de depósitos en dólares del sector privado que salieron después de las PASO de 2019, estima Adcap.

Según nuestras estimaciones conservadoras, los argentinos tienen como mínimo u$s100.000 millones en las 850.000 cajas de seguridad, asegura.

Cuántos dólares espera recaudar Javier Milei

Según analistas de mercado y estudios contables que atienden a grandes empresas, el blanqueo de capitales podría rondar los u$s25.000 millones, tal vez u$s30.000 millones, "con toda la furia".

De esta forma, el número está lejos de la primera proyección que se le acercó al FMI, que hablaba de unos u$s40.000 millones. Como mucho, podría aportar unos u$s1.500 millones en recaudación, casi un billón y medio de pesos, que permitirían al menos mantener equilibrio fiscal en septiembre.

Expertos como María Castiglioni, de C&T, pronostican que buena parte del blanqueo será volcado a inversiones exentas del 10%, o sea que el impacto va a ser fundamentalmente en actividad y la recaudación de bienes personales adelantada.

En el mercado de real estate observan esto como una oportunidad muy interesante y las inmobiliarias confirman un incremento en las operaciones.

Miami, clave para el blanqueo

Miami es una de las ciudades con mayor cantidad de argentinos en el exterior. Más de 300.000 argentinos viven en los Estados Unidos, pero miles viajan cada año varias veces a ese destino. Muchos a hacer negocios o abrir cuentas.

Uno de cada cuatro vive en la Florida, especialmente en Miami, una ciudad que desde siempre fue aspiracional para los viajes de los argentinos, y que ahora ha rejuvenecido desde la llegada de Lionel Messi.

Esa ciudad es justamente a la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar que el blanqueo de capitales, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei, rinda frutos y no termine en una nueva frustración.

El número al que aspira el gobierno está rodeado de hermetismo, pero no vendría todo lo bien que se esperaba. Si bien falta más de un mes para que venza la primera etapa del blanqueo, el gobierno decidió reforzar la estrategia para captar a quienes no entraron al lanzado en su momento por la administración de Mauricio Macri, que fue muy exitoso y rondó los u$s 120.000 millones.

Incluso se apunta también a que blanqueen aquellos que, por no poner todos los huevos en la misma canasta, decidieron blanquear solo una parte de su fortuna hace ocho años.