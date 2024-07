El Gobierno publicó este viernes en el boletín oficial los instrumentos que pueden utilizar las personas que adhieran al blanqueo de capitales para invertir los dólares que se deseen declarar. Es decir, las herramientas para obtener rendimientos mientras tienen su dinero retenido durante el período obligatorio de un año. A raíz de eso, expertos consultados por iProfesional te recomiendan en qué ahorrar.

El régimen especial de regularización del Gobierno alcanza, conforme el artículo 31 de la ley 27.743, al dinero en efectivo, en Argentina o en el exterior, que sea depositado o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos y "al dinero depositado en cuentas bancarias del exterior y al derivado del producido de la enajenación, rescate o liquidación de títulos valores depositados en entidades del exterior, respectivamente".

La reglamentación establece los siguientes tipos de inversiones en los que podrán destinarse los fondos a blanquear que se coloquen en las cuentas comitentes especiales de inversión:

Títulos públicos (títulos, bonos, letras y demás obligaciones) emitidos por los estados nacional, provinciales, municipales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos que tengan por objeto el fomento de la inversión productiva.

Cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI) .

Acciones colocadas por oferta pública con autorización de la CNV.

Inversiones para los fondos del blanqueo: el mercado opina

Respecto a la reglamentación publicada por el Ministerio de Economía en el boletín oficial el viernes, queda claro que son amplios los instrumentos contemplados para invertir los dólares a blanquear y que deben quedar.

Desde el mercado, una fuente sentencia que "es lógico que permitan utilizar estos instrumentos porque si seguían con la idea de que queden en una caja de ahorro en dólares en bancos por todo un año sin rendimiento, iba a ser un fracaso. De todos modos, no sé si hay mucho interés por dejar más de un año a u$s100.000 sin poder moverlos, al igual que la renta obtenida, pero es mejor que lo anterior".

El blanqueo de capitales permite invertir los dólares en diversos instrumentos, pero deben permanecer encajados durante un año.

Según Joaquín Arregui, socio de la consultora Extensio Inversiones, "hasta ahora entendemos que los Cedears quedan excluidos de este tipo de inversiones, algo que es entendible ya que se intentará dar un empujón en mejora de la valuación de dichos activos. De hecho, los más beneficiados de todos son los bonos soberanos", resume a iProfesional.

Para Lucas Decoud, analista de IEB, "dado que los activos deben mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2025 para quedar exentos de la penalidad inicial del blanqueo, creemos conveniente adquirir activos con poca volatilidad y que garanticen un retorno en dólares estable", recomienda.

En qué invertir los dólares blanqueados

Al momento de invertir el dinero blanqueado, los analistas del mercado consultados por iProfesional realizan diversas recomendaciones, según lo publicado oficialmente.

"A pesar del momento actual de desconfianza por el futuro de las medidas del Gobierno, en los precios actuales de los bonos globales, medidos en dólares, si uno piensa que la situación mejora, se da una oportunidad en el sector de los títulos bonares y globales. Lo mismo en las acciones energéticas y bancos", detalla Alejandro Stratiotis, vicepresidente de AG Valores.

Además considera que las propiedades, "si todo sale bien para fin de año, con baja de inflación y salida del cepo, tendrían una revalorización muy importante. Sobre todo las usadas, debido a que los créditos hipotecarios van a ayudar al dinamismo del sector, si se calman los precios de la economía".

En este sentido recomienda a los títulos nominados al año 2030, como el AL30D y el global (GD30D) en dólares.

"Para el tramo del monto exteriorizado que quede exento de la alícuota nos parece lo más acorde instrumentos como las obligaciones negociables (ON) de empresas permitidas por la reglamentación, pensando que esos activos a exteriorizar eran fondos de cobertura y conservadores, supuestamente con liquidez para eventualidades", opina un analista en off the record.

En cuanto a las acciones, Stratiotis recomienda las energéticas Pampa, TGS, TGN e YPF. En tanto, en las bancarías sugiere a Grupo Galicia y al BBVA.

Desde la perspectiva de Arregui, también coincide en tres de estas empresas: "Elijo a YPF ya que tiene un potencial de crecimiento superior al 300%, y a Pampa Energía por ser un gran diversificador de actividades y además porque tiene excelente ratios. En tanto, dentro del sector bancario, elijo a Banco BBVA por ser el que mejor ratios fundamentales tiene, teniendo un potencial de suba superior al 200% para los próximos 5 años".

El mercado recomienda invertir en bonos en dólares, en obligaciones negociables (ON) y acciones de determinadas empresas.

Bonos puntuales para invertir

Por el lado de los títulos públicos, Arregui indica que, por el tiempo requerido de permanencia por la reglamentación, "considero clave entender la rentabilidad que ofrece cada activo, y en este caso dividiría en dos las inversiones".

En consecuencia, dice que si la persona debe mantener sus inversiones hasta el 30 de septiembre, o puede esperar un poco más, "la serie de Bopreal A rinde un 18,1% en dólares si se mantiene hasta el 30 de abril del 2025, ya que cotiza en u$s88,9 y se pagará u$s100 por cada bono más un interés de u$s5".

A su vez, si se deben mantener los fondos hasta el 31 de diciembre de 2025, "a mi entender, la mejor inversión por lejos es la del Bopreal serie B, cuyo vencimiento opera el 30 de abril de 2026 y tiene un rendimiento del 41% en dólares, ya que hoy dicho título cotiza en u$s78, se pagarán u$s100 en esa fecha más u$s10 de intereses a devengarse semestralmente", concluye Arregui.

Desde la opinión de Decaud, sostiene: "Preferimos evitar la exposición al riesgo soberano, y posicionarnos en obligaciones negociables (ON) como la de YPF (YCA6O) o Telecom (TCL10), que vencen en 2026 y brindan un retorno anual en torno a 8%".

Y agrega: "Otra alternativa que vemos atractiva es la suscripción a fondos que invierten en activos de Latinoamérica o deuda soberana estadounidense, como es el Fondo IEB Renta Fija (Latam) que con el canje en 0% se vuelve una alternativa interesante. Este fondo actualmente ofrece una TIR de 5,89% con una duration de 0,74".

Para quienes ya tienen una cartera de baja volatilidad y quieran incrementar exposición a riesgo soberano, este analista recomienda posicionarse en el tramo medio/largo de la curva de globales, específicamente en los que tienen vencimientos en 2035 (GD35) y 2041 (GD41), que "dada la baja paridad, si vamos a un escenario negativo, resultarían más defensivos mientras que si ´todo sale bien´ son los que brindan el mayor upside".

Finalmente, Melina Di Napoli, analista de productos en Balanz, sugiere que para quienes tengan dinero en dólares en efectivo por regularizar, existen alternativas en dólares, como el fondo común de inversión (FCI) Balanz Ahorro en moneda estadounidense, que invierte en bonos corporativos en dólares de empresas argentinas. Su rendimiento acumulado en el año fue de 5,08% en dólares y su TIR del 7,5%.

"Otra alternativa es comprar directamente bonos en forma individual. Los mismos pueden adquirirse tanto en dólares como en pesos. Algunas opciones son Arcor con vencimiento al 2027 con un cupón de 8,25% y un rendimiento de 7,8% anual en dólares; o Aeropuertos Argentina 2000, que caduca en 2031, con un cupón de 8.5% y un rendimiento del 7% anual en dólares", indica Di Napoli.

Para un inversor más moderado, también propone incorporar el Bopreal Serie 3, con vencimiento en 2026, con un cupón del 3% y un rendimiento del 22,8% anual en dólares.-