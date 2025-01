Ser freelancer o tener un empleo a tiempo completo en el exterior, pero desde la comodidad del hogar, es algo cada vez más común. Si bien es una tendencia de años, se potenció durante la pandemia, cuando la mayoría de las empresas migraron gran parte de su estructura de trabajo al formato virtual.

Esto le ha permitido a más argentinos cambiar de trabajo, pero no de residencia. No obstante, al igual que en cualquier actividad económica, se debe tributar ante ARCA, ex AFIP, para no tener inconvenientes.

Qué impuestos debe pagar un freelance que trabaja para el exterior

En el caso de trabajar bajo un contrato de relación de dependencia, también se debe tributar en Argentina. No obstante, debido a su gran complejidad, para evitar la doble tributación, lo ideal es asesorarse con un contador público.

En el caso de hacerlo bajo la modalidad freelance, se puede optar por el régimen simplificado (monotributo) o ser responsable inscripto. En el caso del primero, el régimen más común de todos, se abona una única cuota unificada, según la categoría determinada. De esta forma, el contribuyente abona, en un solo pago, el componente impositivo (IVA y Ganancias) junto al previsional (aportes jubilatorios y obra social).

Si se opta por el régimen general, se debe pagar los siguientes tributos:

IVA

Ganancias

Ingresos Brutos

Aportes previsionales

Todas las operaciones de exportación deben respaldarse mediante la emisión de una factura tipo "E", la cual se puede hacer tanto en moneda extranjera como en pesos, considerando el tipo de cambio comprador del Banco Nación anterior al de la emisión.

Al completar el CUIT del prestatario del servicio, se debe ingresar el correspondiente al país de destino. Dicha factura debe emitirse a través del servicio con clave fiscal "Comprobantes en línea", previa habilitación de un nuevo punto de venta para "Comprobantes de exportación- Comprobante en línea".

¿Cuántos dólares puede ingresar un freelance al país?

Más allá de los impuestos que se deben ingresar, los dólares que se facturan se pueden ingresar al país como tal dependiendo del monto facturado anualmente.

En este sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mes de diciembre incrementó a u$s36.000 el límite que se puede ingresar al país sin liquidar en el mercado oficial.

Este valor representa un aumento del 50% con respecto al límite anterior, el cual era de u$s24.000. Dicha decisión se dio a conocer a través de la comunicación A 8153 del BCRA. De esta forma, se flexibiliza la liquidación de las exportaciones para la mayoría de las personas humanas.

De esta forma, la medida beneficia a los siguientes grupos:

Mantenimiento y reparaciones

Construcción

Telecomunicaciones

Informática

Servicios de información

Cargos por el uso de la propiedad intelectual

Investigación y desarrollo

Servicios jurídicos, contables y gerenciales

Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública

Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos

Servicios relacionados con el comercio

Otros servicios empresariales

Servicios audiovisuales y conexos

Otros servicios personales, culturales y recreativos

Otros servicios de salud

Enseñanzas educativas

Cabe recordar que los monotributistas pueden exportar servicios, siempre que no superen los límites de facturación de la categoría máxima.