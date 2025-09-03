El impuesto alcanza al incremento patrimonial q determinado que reciben las personas físicas por herencia, legado u otros títulos sucesorios

Junto al fallecimiento de un ser querido, surgen determinadas responsabilidades legales. En efecto, cuando una persona fallece, sus herederos deben decidir si aceptan la herencia, de acuerdo a la carga fiscal y el pago de impuestos que tal trámite generará.

El trámite de la herencia está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido por legado u otros títulos sucesorios. En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados.

Puntualmente, la normativa vigente aplica sin importar dónde se encuentren los bienes o el lugar de residencia del fallecido.

En tanto, si los herederos no tienen fondos disponibles, pueden usar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya establecido que el tercio de libre disposición estará destinado a dicho pago.

Sucesiones: cuál es la documentación que deben presentar los herederos

El Banco de España, a través de su página web, detalla el paso a paso que deben cumplir los herederos para formalizar la sucesión. En primer lugar, se solicita:

El certificado de defunción del cliente.

El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.

Una copia autorizada del último testamento o, si no existe, la declaración de herederos abintestato.

Una vez obtenida la información antes detallada, las entidades bancarias exigen dos documentos adicionales:

El documento de adjudicación y partición de herencia.

La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o su exención.

Sobre este punto, el Banco de España aclara: "Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto", según el artículo 8 de la Ley 29/1987.

¿Cómo se paga el Impuesto de Sucesiones?

La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito vital para poder disponer de los fondos. La normativa permite que los bancos autoricen el uso de dinero de la propia cuenta del fallecido para el pago del impuesto.

Para realizar el pago, basta con solicitarlo en el banco correspondiente. Una vez presentada la solicitud, el banco emitirá un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. Este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.

Cómo evitar el pago del Impuesto de Sucesiones

En algunos casos, los herederos pueden evitar el pago directo del tributo. Si el testamento incluye la cláusula de destinar el tercio de libre disposición al pago del impuesto, los herederos no necesitan recurrir a fondos propios.

También existen exenciones y reducciones, que dependen de la Comunidad Autónoma de España donde se tramite la herencia.

¿Qué pasa si no se paga o se pide más plazo?

Si los herederos no entregan la documentación requerida, la entidad bancaria está autorizada a retener la cantidad necesaria para el pago del impuesto, aunque no puede bloquear la totalidad del saldo de la cuenta.

En caso de solicitar más tiempo o un fraccionamiento del tributo, la situación es más complicada. La responsabilidad subsidiaria del banco se mantiene, por lo que puede restringir el acceso a los fondos y retener la parte correspondiente para garantizar el pago futuro del impuesto.