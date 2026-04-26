Jubilación Mínima y Máxima de ANSES: cuánto se cobra en mayo con los bonos

ANSES ya aplicó un nuevo ajuste del 3,4% en los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. Cuáles son los nuevos valores

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya aplicó un nuevo ajuste del 3,4% en los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. En efecto, el incremento para la jubilación de mayo 2026 se basa en la inflación de marzo medida por el INDEC.

La fórmula de movilidad vigente establece aumentos mensuales automáticos usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, lo que permite que las prestaciones se ajusten sin trámites adicionales.

Los nuevos valores de la jubilación máxima y mínima de mayo 2006 ya fueron calculados según la normativa previsional. Complementariamente, el Gobierno confirmó que mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos.

ANSES: Jubilación mínima y máxima que se cobrará en mayo 2026

Con el ajuste del 3,4%, la jubilación mímina garantizada de mayo 2026 será de $393.250,17. Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo llegará a $463.250,17 en mayo.

En tanto, la jubilación máxima estimada de mayo 2026 alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22 en el quinto mes del año. Este monto representa el tope que puede cobrar un jubilado bajo el régimen general.

Los beneficiarios de ANSES que en mayo 2026 superen el piso mínimo pero no lleguen a $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.

Este sistema proporcional permite que quienes están apenas por encima de la mínima también reciban un apoyo extra, aunque reducido respecto al monto completo del bono.

Cómo quedan la AUH y las otras asignaciones de ANSES en mayo

El incremento del 3,4% que aplica ANSES en mayo 2026 se traslada automáticamente a todas las asignaciones sociales y pensiones no contributivas. Los nuevos valores entrarán en vigencia junto con los haberes jubilatorios.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.312,64 en mayo 2026. Como es habitual, se depositará mensualmente el 80% de ese monto ($113.050). El 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta de Asignación con los controles de salud y escolaridad al día.

La AUH por Discapacidad alcanzará en mayo 2026 los $458.354, un monto superior que reconoce las necesidades específicas de este grupo. Esta prestación no tiene retención del 20% y se cobra completa cada mes.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.600,12 en mayo 2026. Esta pensión está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez pasarán a ser de $275.275,12 en mayo 2026. Estas prestaciones cubren a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva.

La Asignación por Embarazo (AUE) también llegará a $141.312,64 en mayo 2026, con el mismo esquema de pago que la AUH: 80% mensual y 20% diferido.

Cómo funciona la movilidad mensual de ANSES

El sistema de movilidad jubilatoria actual aplica ajustes cada mes de forma automática. No requiere trámites por parte de los titulares ni depende de decisiones políticas discrecionales.

El mecanismo toma como referencia la inflación minorista publicada por el INDEC con un desfasaje de dos meses. Por eso el aumento de mayo 2026 refleja el IPC de marzo 2026, permitiendo un ajuste más ágil que esquemas anteriores.

Este esquema busca que las prestaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios. La actualización mensual evita que se acumulen pérdidas durante trimestres o semestres sin ajuste.

Los nuevos montos entrarán en las cuentas de los beneficiarios según el calendario habitual de pagos de ANSES. Las fechas específicas dependen del número de terminación del DNI, como ocurre todos los meses.