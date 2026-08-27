Cuánto ganan las empleadas domésticas en agosto con aumento y bono

La Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares acordó un nuevo incremento salarial para el sector.. Acceda a los nuevos valores

La Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares acordó un nuevo incremento salarial para el sector. En efecto, los incrementos mensuales se aplicarán entre agosto y diciembre 2026.

De cuánto es el nuevo aumento para empleadas domésticas

Respecto al nuevo aumento para empleadas domésticas, en agosto habrá una suba de 1,9%, más una suma no remunerativa por única vez de $ 20.000 para quienes prestan tareas más de 16 horas semanales.

Complementariamente, se estableció un pago de $ 11.500, para los que prestan tareas menos de 16 horas y más de 12 horas semanales, y de $ 8.000 para los que prestan tareas menos de 12 horas semanales.

En tanto, en septiembre, el aumento será de 1,8%, más la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto.

Se acordó un nuevo aumento de sueldo para empleadas domésticas de agosto a diciembre 2026

Luego en octubre, se dará un aumento de 1,7%, más la incorporación al básico del 50% de la suma no remunerativa de agosto.

Posteriormente, en noviembre tendrán una suba de 1,6%, más la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto.

En tanto, en diciembre 2026, la suba será de 1,6% Además, se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% de la suma no remunerativa de marzo en abril y el 50% restante en julio.

La suma no remunerativa de febrero y marzo fue $20.000 para el personal que presta tareas 16 o más horas semanales; de $11.500 para quien preste tareas entre 12 y menos de 16 horas semanales y de $8.000 para quien preste tareas menos de 12 horas semanales.

El detalle de los nuevos valores

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Pariculares oficializó los valores que rigen de acuerdo al nuevo aumento salarial:

Fuente: UPACP

Cuánto cobran las empleadas domésticas desde agosto de 2026

Con el aumento del 1,9% correspondiente a agosto, los salarios mínimos quedan establecidos de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $4.523,11 por hora y $564.246,70 por mes.

Supervisores sin retiro: $4.920,88 por hora y $624.313,90 por mes.

Personal para tareas específicas con retiro: $4.303,49 por hora y $526.829,55 por mes.

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.684,53 por hora y $582.283,27 por mes.

Caseros: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.520,14 por hora y $569.593,41 por mes.

Personal para tareas generales con retiro: $3.804,66 por hora y $466.756,23 por mes.

Personal para tareas generales sin retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.

Bono para empleadas domésticas: quiénes cobran hasta $20.000

Además del aumento de las remuneraciones mínimas, el acuerdo estableció el pago de una suma no remunerativa de hasta $20.000 (bono) para los trabajadores de casas particulares, según la cantidad de horas trabajadas por semana durante agosto. El monto se divide de la siguiente manera:

Más de 16 horas semanales: hasta $20.000.

Entre 12 y 16 horas semanales: hasta $11.500.

Menos de 12 horas semanales: $8.000.

Qué cambia la reforma laboral para las empleadas domésticas

La reforma laboral incorpora modificaciones específicas para el régimen de trabajadores de casas particulares, que continuará regido por la Ley 26.844.

Uno de los principales cambios consiste en reafirmar que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no se aplica directamente a este sector, salvo en aquellos puntos que el régimen especial establezca expresamente como compatibles.

De esta manera, la normativa mantiene la autonomía del sistema de casas particulares y determina que los derechos y obligaciones del sector deben surgir principalmente de su legislación específica.

Nuevo período de prueba para empleadas domésticas: pasa a seis meses

El cambio más relevante de la reforma laboral para empleadas domésticas está vinculado con el período de prueba.

Hasta ahora, la Ley 26.844 establecía:

30 días para el personal sin retiro

para el personal sin retiro 15 días para el personal con retiro, cuando la relación no superaba los tres meses

Con la nueva normativa, todos los contratos por tiempo indeterminado tendrán un período de prueba de seis meses.

Durante ese período:

cualquiera de las partes podrá finalizar la relación laboral sin expresar causa

no corresponderá indemnización por despido

el empleador no podrá volver a contratar a la misma persona utilizando nuevamente un período de prueba

El cambio amplía el plazo inicial de evaluación de la relación laboral y unifica el tratamiento entre las distintas modalidades de contratación.

Recibo electrónico para el personal de casas particulares

Otro de los cambios introducidos por la reforma laboral alcanza a los recibos de sueldo.

La nueva norma establece que los recibos deberán emitirse de manera electrónica mediante el sistema que determine la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, la constancia bancaria del pago del salario tendrá valor como prueba suficiente de la cancelación de la remuneración.

Hasta ahora, el régimen permitía la confección del recibo en formato papel con firma de la trabajadora.

Con la modificación, el sistema pasa a ser digital y centralizado, con mayor registro de las operaciones laborales.

Ropa de trabajo: se podrá compensar con dinero

La reforma laboral mantiene la obligación del empleador de proporcionar la ropa y los elementos necesarios para realizar las tareas.

Sin embargo, una vez finalizado el período de prueba, esa obligación podrá cumplirse mediante el pago de una suma de dinero no remunerativa.

Esto implica que el empleador podrá reemplazar la entrega física de la indumentaria por una compensación económica destinada a ese concepto.

Al tratarse de un monto no remunerativo, no será considerado para calcular aportes, aguinaldo ni indemnizaciones.

Cambios en la actualización de juicios laborales

La reforma también modifica el mecanismo de actualización de créditos laborales para el personal de casas particulares.

El nuevo esquema establece que la actualización e intereses de estos créditos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y por las normas incorporadas por la reforma laboral.

El objetivo del cambio es establecer un criterio común para la actualización de montos reclamados en procesos judiciales laborales.